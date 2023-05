LVMH (+1,89% à 885,10 euros)

Les valeurs du luxe (Kering, LVMH, Hermès, L'Oreal) affichent les plus fortes progressions à mi-séance. Selon le Bureau national chinois des statistiques cité par le "New York Times", les dépenses de luxe dans l'Empire du Milieu augmentent plus vite que le reste de l'économie, en rémission après la crise sanitaire.