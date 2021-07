LVMH : prend 60% d'Off White

LVMH a conclu un accord définitif avec le créateur Virgil Abloh en vue du rachat de 60% de la marque de streetwear Off White, révèle Reuters, citant un communiqué du numéro un mondial du luxe. Virgil Abloh conservera 40% des parts d'Off White et demeurera directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013. Les termes financiers de l'accord, qui doit encore être approuvé par les régulateurs, n'ont pas été dévoilés. La marque Off-White est connue pour ses vêtements de streetwear de luxe.



Le partenariat entre Abloh et LVMH a débuté en mars 2018 quand le créateur a été nommé directeur artistique Homme pour Louis Vuitton, poste qu'il va conserver, précise le communiqué cité par Reuters.