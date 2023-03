LVMH remanie sa division beauté et nomme Stephane Rinderknech PDG

Ancien dirigeant de L'Oréal ayant une vaste expérience aux États-Unis et en Asie, Rinderknech a rejoint LVMH en 2022 et a dirigé les activités hôtelières du groupe, qu'il continuera également à diriger.

"Stéphane a, depuis son arrivée, guidé le rebond de nos activités hôtelières avec une agilité stratégique considérable, impulsant une formidable dynamique dans toute l'organisation", a déclaré le président-directeur général du groupe Bernard Arnault dans un communiqué lundi.

Rinderknech prendra la responsabilité mondiale de l'activité beauté du groupe, tandis que la directrice de Guerlain, Véronique Courtois, devient présidente-directrice générale des Parfums Christian Dior. La directrice de Make Up For Ever, Gabrielle Saint-Genis Rodriguez, sera présidente et PDG de Guerlain.

Ces changements interviennent alors que les groupes de luxe, qui ont surfé sur une forte vague de demande post-pandémique pour les marques de créateurs, cherchent à développer leurs activités dans le domaine de la beauté.

À la fin de l'année dernière, Estee Lauder Cos Inc a accepté d'acheter la marque de mode américaine Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars, sa plus grosse transaction.

Le groupe français de produits de luxe Kering a déclaré le mois dernier qu'il entrait dans le secteur des cosmétiques, en annonçant qu'il avait recruté Raffaella Cornaggia, cadre chevronné d'Estee Lauder, pour diriger la poussée dans ce segment.

Arnault a déclaré que la nomination de Rinderknech complète la réorganisation du groupe selon les catégories d'activité.

Dans le cadre de ce processus, le groupe a intégré en janvier Tiffany à la division montres et bijoux, sous la direction de Stéphane Bianchi.