LVMH s'associe à Google Cloud dans l'innovation et l'intelligence artificielle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial du luxe LMVH et Google Cloud, la division de Google spécialisée dans l'informatique dématérialisée ("cloud"), ont annoncé mercredi avoir noué un partenariat stratégique devant permettre d'accélérer l'innovation et de développer l'intelligence artificielle à partir du cloud.

"Les deux acteurs, reconnus sur leurs marchés respectifs, vont conjuguer leurs atouts, et notamment leur créativité, leur soif d'innovation et leur expertise technologique pour permettre aux maisons du groupe LVMH de créer une expérience client renouvelée et plus personnalisée, et accompagner ainsi leur croissance à long terme", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

Cette collaboration doit amener LVMH à développer de nouvelles solutions s'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ("machine learning"), qui permettront notamment "d'améliorer considérablement les opérations sur les questions de prévision de la demande et d'optimisation des stocks".

LVMH bénéficiera par ailleurs du soutien de Google Cloud pour développer "sa culture de la data (données, NDLR) et de l'innovation, à travers des programmes de formation et de certification dédiés pour les équipes des maisons". Le groupe s'appuiera également sur Google Cloud pour moderniser une partie de son infrastructure informatique.

June 16, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)