LVMH va éteindre les lumières la nuit dans les magasins français

Les magasins qui gardent les lumières allumées toute la nuit - ce que beaucoup font, malgré la législation qui les oblige à les éteindre - ont suscité de nombreuses critiques en France ces dernières semaines, dans un contexte où l'on demande aux entreprises de faire plus pour lutter contre le changement climatique.

LVMH, le plus grand conglomérat de biens haut de gamme au monde, qui exploite 522 magasins et 110 sites de production en France, a déclaré qu'il éteindrait les lumières des magasins entre 22 heures et 7 heures du matin, tandis que ses bureaux s'éteindraient à 21 heures.

Il abaissera également les températures des sites industriels d'un degré Celsius en hiver et les augmentera d'un degré en été, a-t-il précisé.

La société a déclaré que ces deux mesures lui permettront de réduire sa consommation d'énergie de 10%.

Fin août, le Premier ministre Elisabeth Borne a exhorté les entreprises à élaborer des plans d'économie d'énergie ce mois-ci, en prévenant qu'elles seraient les premières touchées si jamais la France n'avait d'autre choix que de rationner l'approvisionnement en gaz et en électricité.