La hausse des actions se poursuit en Europe

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent lundi en début de séance, toujours soutenues par l'espoir d'une Réserve fédérale moins restrictive bien qu'un responsable de la banque centrale américaine a mis en garde contre un excès d'optimisme.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,5% à 6.627,39 points vers 08h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,43% et à Francfort, le Dax avance de 0,45%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,41%, le FTSEurofirst 300 de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,39%.



L'indice européen Stoxx 600 a bouclé vendredi sa meilleure performance hebdomadaire depuis près de huit mois, le ralentissement plus marqué qu'attendu de l'inflation américaine en octobre ayant alimenté l'espoir de voir la Fed opter pour des hausses de taux moins importantes à l'avenir.



Christopher Waller, gouverneur de l'institution, a déclaré dimanche que la Fed pourrait en effet envisager de ralentir le rythme en décembre mais sans que cela traduise un quelconque relâchement dans sa lutte contre la hausse des prix.



En Chine, les indices boursiers ont fini la journée en ordre dispersé, tiraillés entre une nette augmentation des cas de COVID-19 d'une part, l'ajustement de restrictions contre l'épidémie et la progression des valeurs immobilières d'autre part.



Les autorités ont défini un plan visant à soutenir ce secteur en manque de liquidités.



Aux valeurs, les groupes de luxe LVMH , Kering



et Hermès reculent de 0,57% à 1,02%, en queue de peloton du CAC 40.



Elior chute de 9,15% après le passage de Barclays à "sous-pondérer".



Orpea s'octroie 5,13% après des informations de presse selon lesquelles la Caisse des Dépôts pourrait prendre jusqu'à 29,9% du capital.



Teleperformance gagne 4,13% après l'annonce d'une rencontre mercredi avec le ministère colombien du Travail suite à l'information la semaine dernière sur l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail du groupe français en Colombie.



Lanterne rouge du Stoxx 600, Roche abandonne 4,53% après l'échec de deux essais sur le gantenerumab contre Alzheimer. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)