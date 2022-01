La hausse des valeurs du luxe limite l'impact des rendements obligataires

PARIS, 19 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, la pression exercée sur les actions par la remontée des rendements obligataires étant en partie compensée par la progression des valeurs du luxe. À Paris, le CAC 40 gagne ainsi 0,23% à 7149,99 points vers 08h45 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,07% et qu'à Francfort, le Dax recule de 0,2%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,09% mais le FTSEurofirst 300 recule de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,08%. Le début de journée a été marqué par le retour en territoire positif du rendement du Bund allemand à dix ans pour la première fois depuis mai 2019, dernière illustration en date des conséquences de la révision des anticipations en matière de politique monétaire. Ce mouvement a déjà porté les rendements des bons du Trésor américain à leur plus haut niveau depuis deux ans, à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui pourrait indiquer à cette occasion qu'elle envisage de relever son principal taux dès mars. Les inquiétudes liées à l'inflation sont par ailleurs alimentées par les derniers chiffres des prix à la consommation au Royaume-Uni, en hausse de 5,4% sur un an, du jamais vu depuis mars 1992. Mais côté actions, le début de séance est aussi animé par les publications de résultats, notamment dans le secteur du luxe. Le suisse Richemont , propriétaire de Cartier entre autres, gagne ainsi 6,82% après une hausse de 32% de ses ventes sur les trois derniers mois de 2021 et Burberry prend 5,16% après le relèvement de sa prévision de bénéfice. À Paris, LVMH et Kering s'adjugent respectivement 2,73% et 2,46%. (Rédigé par Marc Angrand)