La valeur du jour à Paris - LVMH : excellent début d'année

En hausse de 1,7% à 641,7 euros, LVMH signe l'une des meilleures performances du CAC 40 après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Le numéro un mondial du luxe a continué de bénéficier de l'engouement des consommateurs pour ses marques phares, Louis Vuitton et Christian Dior en tête. Le groupe a joué de son puissant "pricing power" pour compenser la hausse du coût des intrants. Pour autant, la société reste vigilante en raison de la guerre en Ukraine et de la résurgence de la pandémie en Chine, un marché clef du secteur.



LVMH a réalisé au premier trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29%. En organique, la croissance atteint 23% contre un consensus de 18%.



Pour LVMH, il s'agit "d'un bon début d'année dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par les événements dramatiques en Ukraine ". A l'exception des Vins et Spiritueux, toujours face à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes.



Sa principale division, la Mode et Maroquinerie, qui génère environ les trois-quarts de ses bénéfices, a encore accéléré avec une croissance organique de 30% contre 28% au trimestre précédent.



Les ventes aux Etats-Unis et en Europe ont connu des progression à deux chiffres. Quant à l'Asie, elle reste en progression sur le trimestre malgré un mois de mars affecté en Chine par le renforcement des restrictions sanitaires.



Stifel et Jefferies ont confirmé leur recommandation d'Achat avec des objectifs de cours de 800 et 750 euros sur le titre. UBS a également confirmé son opinion d'Achat mais revu à la hausse son objectif de cours de 807 à 826 euros.



Deutche Bank a pour sa part relevé son objectif de cours de 680 à 700 euros tout en restant à Conserver.



Contre la tendance, Invest Securities a dégradé sa recommandation sur la valeur d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 755 à 696 euros en raison des "menaces" qui planent sur le deuxième trimestre.



"Si LVMH est à l'abri de l'inflation par son pricing power, il reste néanmoins sensible aux fluctuations conjoncturelles, les hauts multiples de la valeur lui conférant une forte sensibilité à la hausse des taux", avertit le broker.