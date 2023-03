Le président de Wendel Laurent Mignon au conseil d'administration de LVMH

Paris (awp/afp) - Laurent Mignon, président de la société d'investissement Wendel, va intégrer le conseil d'administration de LVMH, selon un communiqué publié mercredi par le numéro un mondial du luxe.

LVMH "proposera, lors de sa prochaine assemblée Générale qui se tiendra le 20 avril, la nomination au conseil d'administration de monsieur Laurent Mignon", annonce le groupe dans son communiqué.

Il succédera à Diego Della Valle, le fondateur et président du groupe de mode italien Tod's, qui n'a pas souhaité être renouvelé et deviendra censeur.

Laurent Mignon est président du directoire de Wendel depuis le mois de décembre, après 14 ans au sein du groupe bancaire BPCE dont quatre à la tête du directoire.

Outre ses fonctions au sein du groupe Wendel, Laurent Mignon est vice-président du conseil d'administration de Bureau Veritas et siège au conseil d'administration d'Arkema et de l'Association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris (AROP). Il est également censeur d'Oddo BHF.

Diplômé de HEC en 1986 et de l'université de Stanford (Californie), Laurent Mignon est passé par les banques Indosuez et Schroders, puis aux Assurances Générales de France (AGF) à partir de 1997, occupant notamment les postes de directeur financier puis de directeur général et président du Comité exécutif.

Il a été également associé gérant de Oddo & Cie de 2007 à 2009.

LVMH a réalisé 79 milliards d'euros de ventes en 2022 et un bénéfice net de 14 milliards d'euros.

afp/rp