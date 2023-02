Les Galeries Lafayette en pourparlers exclusifs pour vendre le magasin BHV du Marais à Paris

PARIS (Reuters) - La chaîne française de grands magasins haut de gamme Galeries Lafayette a déclaré être en pourparlers exclusifs pour vendre le célèbre magasin BHV Marais à Paris au Groupe SGM (Société des Grands Magasins), une entreprise familiale spécialisée dans la distribution urbaine.

La transaction permettra aux Galeries Lafayette de se concentrer sur son magasin phare du Boulevard Haussmann et son réseau de 17 autres points de vente phares en province et de reconstituer la trésorerie épuisée pendant la crise du COVID, a déclaré la société.

Les Galeries Lafayette vont vendre les actifs immobiliers et commerciaux du BHV Marais, situé rue de Rivoli dans le quartier du Marais à Paris - un haut lieu du tourisme - avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 350 millions d'euros (375 millions de dollars), ainsi que le magasin BHV du centre commercial Parly 2 près de Versailles, en région parisienne.

L'objectif est de finaliser l'opération en 2023, à condition qu'elle obtienne le feu vert des autorités de la concurrence.

Les Galeries Lafayette sont propriétaires du BHV Marais depuis 1991. Depuis 2014, le magasin a fait l'objet d'une rénovation majeure afin de renforcer son attractivité, en installant plusieurs boutiques de mode et de style de vie exclusives et en créant la fondation artistique Lafayette Anticipations et l'emporium alimentaire Eataly Paris Marais à côté.

Les Galeries Lafayette ont déclaré qu'elles continueraient à exploiter Eataly Paris Marais et la fondation Lafayette Anticipations.

Les magasins parisiens des Galeries Lafayette sont en concurrence dans la capitale française avec des enseignes comme Bon Marche et La Samaritaine, détenues par LVMH, et le magasin Printemps qui appartient désormais à des investisseurs qataris.

(1 $ = 0,9341 euros)