Les actions européennes chutent avant le témoignage de Powell

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,1 % à 8 h 16 GMT, l'indice du secteur technologique, sensible aux taux, ayant perdu 0,8 %.

Le témoignage de Powell devant le Congrès, qui doit débuter à 15h00 GMT (10h00 EST), est très attendu pour connaître les prochaines mesures de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les données commerciales de la Chine ont montré une baisse des exportations et des importations pour la période janvier-février et ont souligné la faiblesse continue de la demande pour les produits du pays. Le géant du luxe LVMH, exposé à la Chine, a chuté de 0,8 %, pesant le plus sur l'indice de référence STOXX 600.

En revanche, le plus grand détaillant de mode en ligne d'Europe, Zalando, a inversé la tendance pour s'échanger à la hausse de 4,8 %.

La société a fourni des perspectives prudentes pour 2023, mais a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité cette année, notamment en supprimant plusieurs centaines d'emplois dans plusieurs de ses équipes, comme annoncé le mois dernier.