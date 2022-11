Les actions montent en Europe, le CAC dopé par le luxe

PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mardi, portées par l'espoir de voir la Réserve fédérale, qui va entamer deux jours de débats, ralentir le rythme de la remontée des taux d'intérêt.



À Paris, le CAC 40 gagne 1,78% à 6.378,13 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,31% et à Francfort, le Dax avance de 1,03%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,41%, le FTSEurofirst 300 de 1,13% et le Stoxx 600 de 1,25%.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed ouvrira dans la journée les débats sur sa politique monétaire, qui devraient déboucher, selon les observateurs, sur une nouvelle hausse de taux de 75 points de base pour tenter de faire reculer l'inflation.



Les investisseurs attendent surtout d'obtenir de l'institution des indications sur la future trajectoire des taux, après avoir anticipé ces derniers jours une inflexion de sa politique monétaire.



Tous les grands secteurs européens profitent du sentiment porteur des marchés. L'indice Stoxx des ressources de base



(+2,93%) signe la plus forte progression à la suite du net rebond des actions chinoises.



Le CSI 300 a pris 3,4% et le Hang Seng à Honh Kong



5,2% à la suite de rumeurs circulant sur les médias sociaux selon lesquelles Pékin prévoit d'assouplir en mars les restrictions strictes mises en place face au COVID-19.



En Paris, les acteurs du luxe Kering , Hermès



et LVMH profitent de ces spéculations pour gagner entre 3,6% et 3,8%.



En tête du Stoxx 600, Ocado , spécialiste britannique de la distribution en ligne, bondit de 26,97% après avoir annoncé son arrivée sur le marché sud-coréen grâce à un partenariat avec Lotte Shopping (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)