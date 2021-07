Les bénéfices de LVMH retrouvent de loin leur niveau d'avant-crise

Paris (awp/afp) - LVMH, numéro un mondial du luxe, a vu son bénéfice net retrouver de loin au premier semestre son niveau d'avant la crise du Covid-19, enregistrant notamment d'excellentes performances dans sa principale division, la mode, a-t-il annoncé lundi.

Entre janvier et juin, le groupe a vu son bénéfice net décuplé au premier semestre par rapport à 2020 pour atteindre 5,3 milliards d'euros, une hausse de 62% par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Les ventes du groupe de Bernard Arnault se sont établies au premier semestre à 28,7 milliards d'euros, en hausse de 53% (+11% par rapport à 2019), soit une performance légèrement supérieure aux consensus des agences Factset et Bloomberg, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 28,4 milliards.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 est de 7,6 milliards d'euros, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019.

"Dans le contexte actuel de sortie de la crise sanitaire et de reprise de l'économie mondiale, j'estime que LVMH est en excellente position pour poursuivre sa croissance et renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe", déclare Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

Le groupe aux "75 maisons" est notamment porté par une "performance remarquable de l'activité Mode et Maroquinerie", la division phare du géant du luxe qui a engrangé 13,9 milliards d'euros à elle seule, soit une progression de 38% par rapport à 2019.

Même s'il ne détaille pas les performances financières de chacune de ses marques, le groupe souligne que Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loewe et Céline "gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de ventes et de rentabilité".

Les ventes de vins et spiritueux augmentent de 12% par rapport à 2019 à 2,7 milliards d'euros (+44% par rapport à 2020) et le secteur Montre et joaillerie, progresse de 5% à 4 milliards d'euros (+71% par rapport à 2020), certes gonflé par l'acquisition de Tiffany's.

Géographiquement, ces résultats bénéficient d'une "croissance soutenue des ventes en Asie et aux Etats-Unis et une reprise progressive de l'Europe", selon le groupe.

Un acompte sur dividende de 3 Euros sera mis en paiement le jeudi 2 décembre 2021.

afp/rp