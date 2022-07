Les ventes de LVMH en hausse de 28% au S1

PARIS, 26 juillet (Reuters) - LVMH a fait état mardi d'une progression en rythme annuel de 28% de ses ventes au premier semestre, citant la forte hausse constatée en Europe et aux Etats-Unis depuis le début de l'année, mais s'est toutefois gardé d'annoncer des prévisions annuelles du fait du contexte géopolitique et sanitaire.

Sur les six premiers mois de l'année, les ventes du groupe de luxe se sont élevées à 36,72 milliards d'euros, soit une croissance organique - à structure et taux de change comparables - de 21%, portées notamment par l'activité mode et maroquinerie (+24%).

Le résultat opérationnel courant de LVMH s'est établi à 10,23 milliards d'euros au premier semestre, soit une croissance de 34% sur un an.

Le résultat net part du groupe s'élève lui à 6,53 milliards d'euros, en hausse de 23% en rythme annuel.

Dans un communiqué, le PDG du géant français du luxe, Bernard Arnault, a souligné l'"excellent début d'année auquel participent tous" les métiers du groupe.

"Nous abordons la seconde partie de l'année avec confiance, mais dans le contexte géopolitique et sanitaire actuel, nous resterons vigilants (...)", a-t-il déclaré.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de LVMH a enregistré une croissance organique de 19% à 18,73 milliards d'euros. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)