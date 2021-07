Luxottica, LVMH et Chanel sanctionnés pour avoir encadré les prix de leurs lunettes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Plusieurs fabricants et marques de lunettes de luxe ont écoppé jeudi d'amendes dans le cadre d'une enquête de l'Autorité de la concurrence sur leurs pratiques commerciales.

Luxottica, LVMH et Chanel ont été sanctionnés pour avoir imposé des prix de vente au détail aux opticiens et pour leur ravoir interdit la vente de lunettes sur internet.

Ces pratiques anticoncurrentielles ont eu cours entre 1999 et 2015 pour LVMH et entre 2005 et 2014 pour Luxottica, a précisé l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

Au regard du nombre de marques concernées, Luxottica a été le plus lourdement sanctionné, avec une amende de 125,2 millions d'euros. LVMH et Chanel devront quant à eux s'acquitter de 500.000 euros et 130.000 euros d'amendes, respectivement.

LVMH et son fabricant sous licence Logo ont vu leur amende réduite car ils ont opté pour la procédure de non-contestation des griefs.

Des porte-parole des groupes LVMH et EssilorLuxottica n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2021 06:20 ET (10:20 GMT)