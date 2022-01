Mode & Maroquinerie · 19 janvier 2022 A l'occasion du bicentenaire de Louis Vuitton, la Maison dévoile 200 Malles, 200 Visionnaires : The Exhibition

Célébrant l'avant-gardisme de Louis Vuitton, l'exposition met en lumière la diversité des œuvres originales signées par 200 visionnaires et amis de la maison. Cet hommage collectif au fondateur de Louis Vuitton a entamé un voyage à travers le monde au départ d'Asnières, en décembre 2021, et fera escale pendant quelques mois à Singapour, Pékin, Tokyo, New York et Londres courant 2022.

Pour marquer la date d'anniversaire du 4 août, la Maison a fait appel à une multitude de talents issus de tous les horizons : art, culture, sciences, sport, causes humanitaires. L'objectif ? Personnaliser l'emblématique malle Louis Vuitton et créer une œuvre à leur image au travers de concepts abstraits et d'invitations au rêve. Des visionnaires tels que Jean-Michel Othoniel, Jean-Philippe Delhomme, Nigo et BTS y ont apposé leur vision. Ils sont partis d'une toile vierge métaphorique de 50 x 50 x 100 cm, approximativement les dimensions de la première malle conçue dans les années 1850 et ont laissé libre cours à leur imagination. Comme l'a indiqué Faye McLeod, Directrice de la création visuelle de la Maison, « la créativité a toujours été au cœur de ce projet, car nous souhaitions avant tout rendre hommage à l'ingéniosité et à l'audace de Louis. A travers ces œuvres, nous pouvons admirer la vision créative de talents aux profils éclectiques, tous sensibles à l'homme qu'était Louis Vuitton. »