Mode & Maroquinerie · 25 mai 2021 La LOEWE FOUNDATION annonce le palmarès du Craft Prize 2021 et présente sa nouvelle plateforme numérique : The Room

Créée en 1988, la LOEWE FOUNDATION présente la 4e exposition du Craft Prize et le palmarès 2021. Jonathan Anderson, directeur artistique de Loewe, et le jury ont distingué le travail de la créatrice chinoise Fanglu Lin. Afin de mettre en valeur l'artisanat, la nouvelle plateforme numérique The Room permettra de découvrir le travail exceptionnel des 115 finalistes du Prix depuis son lancement en 2016.

La lauréate du LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2021 est la créatrice chinoise Fanglu Lin. Son œuvre « SHE » (2016) a provoqué l'admiration du Jury pour « son échelle monumentale et son savoir-faire à couper le souffle ». Son travail réalisé avec du tissu est influencé par les techniques de couture millénaires des femmes de la minorité Bai dans la province du Yunnan. Le jury 2021 regroupait autour de Jonathan Anderson de grands noms de l'artisanat, du design, de l'architecture, du journalisme, de la critique d'art et de direction de musées comme Olivier Gabet, Anatxu Zabalbeascoa, Genta Ishizuka, Naoto Fukasawa ou encore Patricia Urquiola. Ces professionnels ont également décerné deux mentions spéciales au chilien David Corvalán pour son œuvre Desértico II (2019) et au japonais Takayuki Sakiyama pour son œuvre « Chōtō-Listening to the Waves » (2019). Plus de 2 500 candidatures émanant de plus de 100 pays différents ont été étudiées en 2020 par un panel d'experts pour désigner les 30 finalistes, faisant de cette 4e édition la plus internationale depuis la création du Prix. Sur le compte Instagram de la LOEWE FOUNDATION, la série LOEWE En Casa permet de retrouver des visites d'ateliers de ces créatrices et créateurs talentueux.

Alors qu'une exposition au Musée des Arts Décoratifs devait avoir lieu en 2020 pour présenter le travail des finalistes, la LOEWE FOUNDATION présentera finalement leurs œuvres sur son site dédié www.loewecraftprize.com jusqu'au 30 septembre 2021. Grâce à la technologie numérique utilisée, les spectateurs pourront se projeter dans la Grande Salle du Musée des Arts Décoratifs pour la première fois modélisée en 3D. Les œuvres, elles aussi modélisées en 3D, permettent aux spectateurs de visualiser chaque pièce d'artisanat dans leurs intérieurs via leur smartphone. Avec des prises de vue à 360 degrés en haute définition et en réalité augmentée, l'idée de proximité propre à l'artisanat est renforcée. La nouvelle plateforme numérique The Room constitue la première base de données publique d'œuvres d'artisanat contemporain. Les créateurs pourront ainsi partager leurs œuvres, les images et le contenu qu'ils souhaitent avec un public du monde entier. Leurs coordonnées ou celles de leur galerie seront disponibles pour les spectateurs. « L'artisanat est l'essence même de Loewe. En tant que Maison, nous nous intéressons à l'artisanat dans le sens le plus pur du terme. C'est là que réside notre modernité, et ce sera toujours pertinent » rappelle Jonathan Anderson.

Le LOEWE FOUNDATION Craft Prize a pour mission de reconnaître l'importance de l'artisanat dans la culture et à récompenser les artisans dont le talent, la vision et la volonté d'innover constituent une source d'inspiration pour l'avenir. Les candidatures pour la 5e édition du ce Prix pourront être soumises entre le 23 juin et le 23 octobre 2021. Tous les artisans âgés de 18 ans et plus peuvent soumettre leur candidature, à la seule condition que leur œuvre combine une application innovante de leur métier avec un concept original artistique. La capitale sud-coréenne Séoul accueillera l'exposition et la cérémonie de remise des Prix en 2022.