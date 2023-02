Mode & Maroquinerie · 28 février 2023 Louis Vuitton et People For Wildflife : un partenariat environnemental majeur pour la biodiversité

Louis Vuitton s'associe à l'organisation caritativeenvironnementaleaustraliennePeople For Wildlife dans le cadre d'un partenariat mondial de 5 ans visant à mainteniret préserverla biodiversitéau sein d'une zone naturelle australienne. En accord avec les objectifs de sa feuille de route environnementale et sociale « Notre Voyage Engagé », Louis Vuitton renforce son engagement en faveur de la préservation des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique.

La péninsule de Cape York dans le Queensland, en Australie, une vaste zone de forêts tropicales, de bois, d'écosystèmes d'eau douce et de littoral, abrite une biodiversité parmi les plus riches au monde. Cependant, les espèces animales en voie d'extinction, les incendies et les émissions de CO2 menacent l'équilibre de cet écosystème unique. Louis Vuitton s'est donc engagé à soutenir la recherche scientifique et les initiatives de gestion durable des terres avec les communautés locales menées par People For Wildlife, afin de mieux comprendre et d'inverser le déclin de la biodiversité et d'agir sur le changement climatique. Pour Louis Vuitton, s'associer à cette ONG fondée en 2020 par le Dr Daniel Natusch, expert en sciences de la conservation, offre la possibilité de mieux comprendre l'utilisation durable des matériaux naturels, qui sont l'essence même de la fabrication des produits de luxe.

Ce partenariat environnemental de cinq ans contribuera à maintenir et à améliorer la biodiversité sur 400 000 hectares de la péninsule du Cap York. People For Wildlife dirigera et coordonnera les opérations scientifiques sur le terrain, en étroite collaboration avec les communautés locales, dans un total respect des habitats naturels. La conservation d'espèces de la faune et de la flore, la gestion des espèces invasives, la lutte contre les incendies de forêt ainsi que la création d'un impact social et économique positif pour les populations sont au cœur des enjeux du programme. Ce projet permet à Louis Vuitton d'agir concrètement pour contribuer aux objectifs LIFE360 (LVMH Initiatives For the Environment) de restaurer 5 millions d'hectares d'habitats de la flore et de la faune d'ici 2030, ainsi qu'à l'accord de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP-15) visant à protéger 30 % des terres de la planète d'ici 2030.