Mode & Maroquinerie · 3 mars 2022 Fashion Week Mode Féminine Automne-Hiver 2022 : de Milan à Paris, les Maisons réinventent le vestiaire féminin

A l'occasion de la Fashion Week Automne-Hiver 2022, les Maisons de Mode du groupe LVMH - Dior, Fendi, Givenchy, Loewe, Louis Vuitton, Patou et Stella McCartney - présentent, de Milan à Paris, leur vision de la garde-robe féminine pour la saison prochaine. Fendi Pour cette nouvelle collection, Kim Jones, Directeur Artistique des Collections Femme de Fendi, plonge dans les archives de la Maison italienne pour faire revivre deux vestiaires iconiques. Les imprimés géométriques et le style de la collection Printemps-Eté 1968 - hommage à Karl Lagerfeld - rejoignent la légèreté de la collection Automne-Hiver 2000. Des fragments de mousseline sont incrustés dans des tweeds, des nuisettes côtoient de longs gants en cashmere et les coupes masculines deviennent des vestes courtes. Avec les accessoires, Silvia Venturini Fendi exprime le dévouement de Fendi à l'artisanat avec de nouveaux chapitres du projet « Hand in Hand ». Pour le 25è anniversaire de l'iconique sac Baguette, trois modèles des précédentes collections reprennent vie : en cashmere, en cuir doublé laine et en vison intarsia tandis que les bijoux de Delfina Delattrez transforment les monogrammes en ear cuffs et introduisent le motif Master Key. Avec cette collection, l'héritage et l'élégance intemporelle de Fendi rencontrent le regard contemporain de Kim Jones.

© DR

Dior A l'occasion du défilé Prêt-à-Porter Automne-Hiver 2023, Dior met à l'honneur l'artiste Mariella Bettineschi et son concept «The Next Era» : un univers autour d'une galerie de portraits de femmes issues de la peinture du XVIe au XIXe siècle. La mise en scène basée sur des yeux découpés et superposés, interroge le jugement qui conditionne la femme depuis toujours et suggère une nouvelle lecture de l'art. Cette collection donne vie à la vision de Maria Grazia Chiuri quant à la relation performative entre le corps et le vêtement dans une perspective associant des formes, savoir-faire, matériaux et technologies futuristes. L'iconique veste Bar de Monsieur Dior est d'ailleurs repensée grâce à des techniques innovantes développées dans les laboratoires de D-Air lab, une start-up italienne fondée en 2015 par Lino Dainese, où les matériaux modifient la température corporelle. The Next Era est également un court-circuit temporel au service d'une créativité insoupçonnée qui sublime les matières techniques et nobles telles que le nylon ou le cachemire. Cette inspiration donne lieu à une réappropriation de l'escarpin iconique Roger Vivier pour Dior à travers les possibilités de la broderie, un exemple d'artisanat exceptionnel rehaussé par un empiècement en tissu technique autour de la cheville. Cette collection cherche à exprimer la complexité de la mode qui revisite l'héritage pour concevoir les lignes de demain. Un voyage qui façonne les artefacts d'un nouveau monde, un autre monde, à faire et à inventer.