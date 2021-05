Montres & Joaillerie · 3 mai 2021 Zenith ICONS : la Manufacture offre une deuxième vie à ses références vintage les plus emblématiques

Offrir la possibilité d'acquérir un morceau authentique de son histoire horlogère : c'est le nouveau concept que lance la Manufacture Zenith avec : Zenith ICONS. Cette collection ultra exclusive de montres vintage ne comprend que les plus iconiques des modèles de la marque. Ils sont authentifiés, restaurés et certifiés par la Manufacture du Locle.

Tout commence par la sélection des modèles iconiques les mieux préservés. Lorsque la Manufacture trouve une montre qui semble en état irréprochable, le département Heritage mène des recherches pour s'assurer que tous les composants sont authentiques et cohérents. Suite à sa validation, la montre sera achetée par la Manufacture et le département Heritage et ses ateliers de restauration établiront le cahier des charges de sa restauration, dans les respect des règles de l'art.

Afin de respecter son héritage historique, Zenith conserve les composants et matériaux d'origine aussi longtemps que la fonction est préservée. Pour les éléments nécessitant un remplacement, elle utilise des pièces de rechange historiques, parmi son stock exceptionnel de fournitures d'origine. En dernier lieu, un passeport, enregistré dans les archives du département historique de la Manufacture, est émis et imprimé en un seul exemplaire. Il est complété à la main par le département Heritage et signé par l'horloger en charge de sa restauration. Il garantit la traçabilité de la montre pour les générations à venir. Pour parfaire le clin d'œil au passé, Zenith délivre ces montres dans un coffret spécifique en cuir bleu.

Désormais à l'aube de l'inauguration de son deuxième set de Zenith ICONS, au sein d'une deuxième boutique , Zenith va à la rencontre des passionnés de montres sur différents marchés pour lesquels elle lance des collections capsules autour d'une histoire, d'une fonction ou d'un thème partagés. On découvrira notamment au sein de la boutique de Shangaï une sélection regroupant deux des références les plus iconiques au boîtier « tonneau carré » signé du logo étoile à 4 branches : la A384 avec son cadran « panda » et la A385 se distinguant également par son cadran « brun fumé dégradé » totalement inédit.

La A386, icône parmi toutes les montres bracelets chronographes est devenue la référence fondamentale de l'histoire du El Primero, ainsi que la A3818 alias « Cover Girl » qui s'est distinguée par son cadran bleu oxydé satiné vertical et son échelle fractionnée en pyramides. Datant de 1969 à 1972, les quatre montres font partie des références El Primero en acier les plus anciennes et les plus emblématiques.

« C'est une nouvelle étape passionnante pour le patrimoine de Zenith et je suis extrêmement fier des équipes de la Manufacture qui ont pris cette initiative. Nous relions le passé à l'avenir en célébrant la riche histoire de Zenith et les références qui sont devenues de véritables icônes horlogères. Ces pièces rares peuvent entamer une deuxième vie grâce aux ressources de la Manufacture et je suis réellement enthousiasmé par l'idée de partager ces morceaux d'histoire avec nos clients. Et ce n'est qu'un début ! » déclare le PDG JulienTornare à propos de la collection Zenith ICONS et de ce qu'elle représente pour la Manufacture.