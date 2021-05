Parfums & Cosmétiques · 20 mai 2021 World Bee Day : La Maison Guerlain plus que jamais engagée pour la préservation de l'abeille

Du 20 mai au 22 mai, à l'occasion de la Journée Mondiale des Abeilles et la Journée de la diversité biologique, Guerlain mobilise ses communautés ainsi que le grand public à travers le monde, à s'engager et à agir à ses côtés. La Maison de Parfum et de Beauté vise à réunir jusqu'à 1 million d'euros afin de renforcer le « Guerlain For Bees Conservation Programme », qui réunit 6 partenariats et initiatives de sens en faveur de la protection des abeilles.

Depuis qu'elle s'est posée sur l'iconique Flacon aux Abeilles en 1853, l'Abeille n'a eu de cesse d'inspirer Guerlain. Aujourd'hui symbole de la Maison, elle continue d'inspirer ses créations, orne ses flacons les plus précieux et guide ses collaborations artistiques. À jamais liée à la beauté de la Nature, l'Abeille est devenue - au-delà du symbole - un guide pour l'engagement durable de Guerlain. Fortement menacée, la préservation de l'Abeille est placée au cœur des actions de la Maison, depuis plus de 10 ans.

Guerlain s'engage à préserver la biodiversité, innover de façon durable, agir pour le climat et créer un impact sociétal positif et s'attache protéger l'un des plus précieux prodiges de la Nature : l'Abeille. Des engagements motivés par le devoir d'agir et de transmettre son héritage aux générations futures et portés avec humilité et conviction par l'ensemble de ses équipes.

Du 20 au 22 mai, durant 3 jours de mobilisation, la Maison reversera 20% de ses ventes mondiales et 20€ pour chaque repost du visuel World Bee Day publié par Guerlain sur Instagram le 20 mai, accompagné des #GuerlainForBees et #WorldBeeDay.

Cette date symbolique désignée par les Nations Unies, coïncide avec l'anniversaire d'Anton Jansa, pionnier des techniques apicoles modernes du 18ème siècle.

Cécile Lochard - Directrice Développement Durable - Guerlain, déclare : « Une opération d'une telle envergure est inédite pour Guerlain. Notre objectif est d'aller plus loin dans notre engagement pour les abeilles, véritables prodiges de la Nature qui inspirent nos créations et guident nos engagements. C'est un enjeu central pour la Maison : leur préservation est d'ailleurs inscrite au cœur de notre Raison d'Être ».

Le « Guerlain for Bees Conservation Programme » réunit 6 partenariats et initiatives dédiés à l'Abeille :

Depuis 2011, un mécénat de développement durable avec l'Association du Conservatoire de l'Abeille Noire Bretonne de l'Île d'Ouessant (ACANB) apportant un soutien financier et d'actions dans la recherche et la communication de l'association.

Depuis 2015, un partenariat avec l'Observatoire Français d'Apidologie (OFA) créé par Thierry Dufresne que Guerlain accompagne, depuis 2015, à développer le cheptel de ruches en Europe et à promouvoir le métier d'apiculteur.

En 2018, création de la « Bee School » en collaboration avec l'OFA : un programme permettant aux plus jeunes de découvrir le rôle de l'Abeille et de les sensibiliser à sa protection. La « Bee School » est lancée au niveau international en 2021.

En 2020, lancement de « Women for Bees » en partenariat avec l'UNESCO et en collaboration avec l'OFA. Ce programme d'entrepreneuriat apicole au féminin est destiné à former de nouvelles apicultrices, créer de nouvelles exploitations apicoles au sein de réserves de biosphère de l'UNESCO et à mesurer les bénéfices de la pollinisation.

Au cours de la même année, un mécénat avec la Fondation GoodPlanet, créée par Yann Arthus-Bertrand, ayant pour vocation de sensibiliser les jeunes générations via l'installation d'un espace artistique et pédagogique consacré au monde apicole.

Un soutien à la Fondation ELYX depuis 2020, co-créée par l'artiste Yacine Aït Kaci, sous l'égide de la Fondation FACE, qui œuvre à la promotion des valeurs et textes onusiens, dont l'Agenda 2030 et ses 17 Objectifs du Développement.

Depuis 1828, La Maison Guerlain crée des produits de parfum et de beauté d'exception et s'attache à préserver, développer et transmettre ce patrimoine unique. Au Nom de la Beauté, la Maison Guerlain s'engage et agit en élevant la Nature en Art et en transmettant ses prodiges aux générations futures, avec l'Abeille pour sentinelle. Main dans la main avec ses clients et ses partenaires qui partagent la même vision, Guerlain œuvre afin d'imaginer et de façonner ensemble un monde plus beau et plus responsable.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Maison Guerlain, cliquez ici.