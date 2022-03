Vins & Spiritueux · 21 mars 2022 Forest Destination : le programme de régénération des forêts par Hennessy

A l'occasion de la Journée internationale des forêts célébrée le 21 mars par l'ONU, la Maison Hennessy officialise le lancement de son programme Forest Destination. Initié en 2020, ce programme ambitionne de régénérer 50 000 hectares de forêts à l'horizon 2030.

Pour la Maison Hennessy, fondée il y a plus de 250 ans, la forêt est au cœur de son histoire. De la qualité du bois de chêne des barriques mêlé aux eaux-de-vie dépend notamment l'excellence des cognacs lors de l'étape essentielle du vieillissement. Au-delà de la production, protéger les forêts et les régénérer permet de lutter contre le dérèglement climatique et de garantir un avenir pour les futures générations comme le souligne Laurent Boillot, Président de la Maison : « depuis toujours, la Maison Hennessy cultive le temps long. Elle a su voir loin dans l'espace et dans le futur. Aujourd'hui, l'avenir de l'humanité dépend notamment de notre capacité à relever un défi colossal, celui de la préservation et de la régénération des écosystèmes forestiers. Ce chantier dépasse les seuls intérêts particuliers. Avec Forest Destination, nous voulons agir, participer à un mouvement collectif et contribuer concrètement au bien commun. »

Avec son programme Forest Destination, Hennessy mène des actions concrètes sur tous les terrains où la Maison est présente. En France, la collaboration avec l'Office national des forêts (ONF) permettra ainsi de replanter 27 055 chênes sur 25 hectares dans la forêt de la Braconne en Charente, particulièrement touchée par la tempête Martin en 1999. À l'international, le partenariat noué avec Reforest'Action en 2020 permet d'intervenir au plus près des écosystèmes en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigéria mais également en Chine et aux États-Unis. Au Kenya par exemple, Hennessy avec le soutien de son partenaire local Trees for Kenya accompagne la reforestation d'une partie de la forêt protégée du Mont Kenya en plantant 250 000 arbres de 30 diverses essences sur 400 hectares. Aux États-Unis, Hennessy s'engage à replanter 100 000 arbres sur 93 hectares pour favoriser le retour à la biodiversité et la création de nouveaux habitats pour la faune locale dans l'État de l'Oregon où sévissent des incendies. À Madagascar, la Maison s'investit auprès de partenaires locaux pour la construction d'une École de la Forêt afin de former de jeunes agriculteurs et sensibiliser les écoliers. Elle s'engage aussi à reboiser la forêt malgache avec 60 000 plants de plusieurs essences sur 40 hectares.

L'an dernier, la Maison Hennessy a déjà contribué à la plantation de plus de 2,2 millions d'arbres sur 4 800 hectares, à travers des projets de reboisement, de restauration forestière et d'agroforesterie à travers le monde. Avec Forest Destination, elle souhaite participer à la sensibilisation du public à l'importance de la diversité et de la préservation des forêts pour notre écosystème avec la volonté de fédérer d'autres acteurs économiques autour de cette mission citoyenne et collective.