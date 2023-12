LXi REIT PLC - fonds d'investissement immobilier commercial basé à Londres - annonce l'ajout d'une "installation solaire substantielle" sur son site Bombardier à l'aéroport de Biggin Hill à Bromley, en Angleterre. La branche production d'Octopus Energy Group finance l'installation sans frais pour LXi. LXi facilite l'installation du réseau de 1,2 mégawatt crête dans le cadre des plans de développement du financement à terme à Biggin Hill, qu'elle a acquis en 2019. L'installation de Bombardier, qui accueille l'entretien, la réparation et la révision des avions, a été achevée en mars 2022.

LXi prévoit que l'installation du réseau s'achèvera au deuxième trimestre 2024 et qu'il produira plus de 1 100 mégawattheures d'électricité renouvelable par an. LXi affirme qu'elle fournira environ 30 % de la consommation totale d'électricité de Bombardier et réduira "considérablement" les coûts. L'entreprise a six projets de recharge de véhicules électriques et huit autres initiatives solaires totalisant environ 6,5 MWp, dans son pipeline à court terme.

Cours actuel de l'action : 92,55 pence, en baisse de 0,8 % lundi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

