(Alliance News) - LXi REIT PLC a fait état jeudi d'une baisse de sa valeur d'actif net, en raison des taux d'intérêt plus élevés fixés par la Banque d'Angleterre.

Le fonds d'investissement en immobilier commercial basé à Londres a déclaré que la valeur nette des actifs par action au 30 septembre a diminué de 18% à 116,4 pence par action, contre 142,8 pence un an plus tôt.

LXi REIT a déclaré que cela était dû à la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et au sentiment actuel de taux "plus élevés pour plus longtemps".

"Cela a conduit à une expansion significative des rendements immobiliers et à une augmentation des coûts de financement. Malgré cela, la solide performance opérationnelle de LXi et la forte croissance des loyers ont permis d'atténuer l'impact sur la valeur de l'actif net", a déclaré Cyrus Ardalan, président du conseil d'administration.

La société a déclaré un dividende semestriel de 3,30 pence par action, en hausse de 4,8 % par rapport aux 3,15 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, LXi REIT a déclaré qu'elle continuait à recevoir un intérêt non sollicité "significatif" pour son portefeuille et qu'elle s'attendait à continuer à vendre des actifs de manière sélective.

Il a déclaré que sa priorité était de continuer à détenir des actifs rentables "qui sont attrayants pour les exploitants locataires dans les secteurs où les perspectives sont les plus positives et les plus stables".

Les actions de LXi REIT ont baissé de 0,9 % à 94,50 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

