LXi REIT plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de générer des revenus protégés contre l'inflation et une croissance du capital à moyen terme pour les actionnaires en investissant dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers principalement situés au Royaume-Uni, qui bénéficient de baux indexés à long terme avec des locataires de qualité institutionnelle. Il investit dans des biens immobiliers commerciaux britanniques loués, ou pré-loués, dans le cadre de baux à long terme (généralement de 20 à 30 ans jusqu'à l'expiration ou la première rupture), indexés sur l'inflation, avec un éventail de locataires aux engagements solides, dans une gamme variée de secteurs immobiliers robustes. Son portefeuille comprend plus de 348 biens immobiliers répartis dans 13 sous-secteurs immobiliers avec de multiples utilisations sous-jacentes. Il investit dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les hôtels économiques, les parcs à thème, les magasins d'alimentation, l'industrie, les pubs, les arènes, les parkings, les jardineries, les sciences de la vie, les cafés au volant, l'éducation et d'autres encore. Son conseiller en investissement est LXI REIT Advisors Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié