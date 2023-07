LXi REIT PLC - fonds d'investissement basé à Londres et spécialisé dans l'immobilier commercial - annonce que le directeur financier de LXi REIT Advisors Ltd, Freddie Brooks, a décidé de quitter ses fonctions à compter du 3 septembre. Au cours du processus de transition, M. Brooks conseillera LXi REIT Advisors sur les finances de la société, les fonctions de reporting et l'identification d'un remplaçant approprié à long terme. LXi REIT Advisors a entamé la procédure officielle de recherche de son successeur.

Cyrus Ardalan, président de LXi REIT, remercie M. Brooks "pour sa contribution inestimable à la croissance et au succès de la société" et déclare qu'il "quitte le conseiller en investissement avec le portefeuille de la société bien positionné pour fournir une valeur supplémentaire aux actionnaires grâce à des revenus défensifs et protégés de l'inflation, avec un potentiel de croissance du capital".

Cours actuel de l'action : 90,25 pence, en baisse de 0,3 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 38%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.