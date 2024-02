LXi REIT PLC - Fonds d'investissement en immobilier commercial basé à Londres - La fusion de toutes les actions avec LondonMetric Property PLC a été approuvée par le tribunal et les assemblées générales. Un peu moins de 100 % des actionnaires ont voté en faveur de la fusion lors de l'assemblée générale et 95 % lors de l'assemblée du tribunal. La fusion permettra à LondonMetric d'acquérir LXi REIT, dont les actionnaires recevront 0,55 nouvelle action LondonMetric pour chaque action LXi REIT qu'ils détiennent. Les actionnaires de LondonMetric détiendront 54 % de la société élargie et les détenteurs de LXi les 46 % restants. La fusion donnera naissance à une société combinée dont les actifs corporels nets EPRA s'élèveront à 4,1 milliards de livres sterling, ce qui, selon les deux sociétés, fera d'elle la quatrième plus grande société de placement immobilier du Royaume-Uni.

Cours actuel de l'action : 101,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.