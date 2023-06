Les revenus locatifs de LXi REIT stimulés par la fusion ; la valeur de l'actif net chute, la perte s'aggrave

(Alliance News) - LXi REIT PLC a déclaré mercredi que la fusion réussie avec Secure Income REIT PLC a stimulé son revenu locatif annuel, mais a déclaré que la perte s'est élargie et a fait état d'une baisse de sa valeur d'actif net.

Le fonds d'investissement basé à Londres et axé sur l'immobilier commercial a déclaré que sa valeur d'actif net au 31 mars était de 123,0 pence par action, en baisse de 14% par rapport à 142,7 pence par action l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire était négatif de 11 %, contre 18 % l'année précédente, ce qui est supérieur à l'indice de référence CBRE All Property, qui est négatif de 16 %, a déclaré LXi.

La société a enregistré une perte avant impôts de 287,1 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 161,3 millions de livres sterling l'année précédente. Ce résultat est imputable à une perte de 406,7 millions de livres sterling liée à la variation de la juste valeur des immeubles de placement.

Les revenus locatifs, quant à eux, ont triplé pour atteindre 203,5 millions de livres sterling, contre 58,5 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. LXi a fusionné avec Secure Income REIT en 2022, ce qui a doté la société d'un "portefeuille substantiel, défensif et résilient", stimulant ses revenus locatifs. La vente d'une tranche de revenus de 65 ans des actifs d'Alton Towers et de Thorpe Park pour un montant de 257 millions de livres sterling a également contribué à cette amélioration.

LXi a déclaré un objectif de dividende total pour l'exercice 2023 de 6,30 pence par action, en hausse de 4,9 % par rapport à 6,0 pence par action.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle augmentait son objectif de dividende de 5% pour l'exercice se terminant en mars 2024, à 6,6 pence par action. LXi a ajouté qu'elle était convaincue de pouvoir résister à l'environnement économique difficile grâce à son "portefeuille soigneusement sélectionné".

Le président Cyrus Ardalan a déclaré : "Nous restons concentrés sur la gestion des risques et des opportunités que présente notre portefeuille. Nous restons confiants dans notre capacité à capitaliser avec succès sur les opportunités de croissance que nous continuons à identifier et à continuer à fournir un revenu décroché et croissant à nos investisseurs. Cela nous permettra de continuer à améliorer et à débloquer une valeur durable dans notre portefeuille défensif et résilient pour toutes nos parties prenantes".

Les actions de LXi étaient en baisse de 0,8 % à 100,09 pence chacune à Londres mercredi matin.

