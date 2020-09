LXRandCo : fournit une mise à jour sur l'impact du COVID-19 sur les opérations et les réouvertures des magasins 0 15/09/2020 | 21:25 Envoyer par e-mail :

LXRandCo fournit une mise à jour sur l'impact du COVID-19 sur les opérations et les réouvertures des magasins Montréal, 17 juin 2020 - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX: LXR, LXR.WT ), un détaillant omnicanal nord-américain de sacs à main et d'accessoires de luxe vintage de marque, a fourni aujourd'hui une mise à jour sur les implications de l'épidémie du coronavirus («COVID-19») sur ses opérations et la réouverture de son réseau de magasins. Depuis l'annonce de la société le 20 mars 2020, en réponse à l'épidémie de COVID-19, la société a annoncé qu'à la suite des décisions prises par ses partenaires détaillants elle aussi fermerait temporairement tous ses magasins jusqu'à nouvel ordre, la majorité des partenaires commerciaux de la société ont depuis commencé la réouverture de magasins dans certains emplacements d'Amérique du Nord (malgré une horaire et du personnel réduit). En conséquence, la Société a également entamé la réouverture progressive de certains magasins en mai dans le cadre d'un modèle d'exploitation rationalisé et plus efficace. Actuellement, la société a 22 (ou 31%) de son total de magasins en opération au Canada et aux États-Unis. D'ici la fin du deuxième trimestre, elle prévoit environ 37 (soit 53%) de son réseau de vente au détail en exploitation. En outre, comme indiqué précédemment, la société a pris des mesures pour améliorer sa liquidité. Le 26 mai 2020, la société a indiqué avoir réalisé un financement de 3,6 millions de dollars (augmenté par la suite à 3,8 millions de dollars), dont 3,0 millions sous la forme d'un prêt à terme de trois ans et 0,6 million de dollars (porté par la suite à 0,8 million de dollars) en placement privé d'actions de classe B de LXRandCo, auquel certains administrateurs de la société ont également participé. Parallèlement à ce qui précède, la société a également renouvelé sa facilité de prêt adossée à des actifs, qui devait arrivée à échéance en juin 2020 pour un mandat de trois ans Compte tenu du contexte économique incertain, la stratégie de la Société est de poursuivre la réouverture progressive de ses magasins comme ses partenaires de vente au détail continuent de le faire et comme le trafic des consommateurs en magasin soutient ces plans avec l'objectif d'avoir 100% de ses magasins (70 magasins) en activité d'ici le 30 septembre 2020. Si cette stratégie repose sur les informations disponibles à ce jour, la Société estime que les effets incertains du COVID-19 sur ses opérations, les opérations des partenaires commerciaux et / ou à la demande des consommateurs et les habitudes d'achat, en particulier dans un scénario prolongé ou récurrent, peut modifier le moment de la réouverture des magasins. À propos de LXRandCo LXRandCo est un détaillant nord-américain omnicanal de sacs à main de luxe vintage de marque et d'autres produits de luxe. LXRandCo s'approvisionne et authentifie des produits d'occasion de haute qualité de marques emblématiques comme Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attractifs à travers un réseau de vente au détail de magasins situés principalement dans les grands magasins aux États-Unis et au Canada, les opérations de vente en gros principalement aux États-Unis, et son propre site Web de commerce électronique, www.lxrco.com, ainsi que les plateformes de commerce électronique de ses partenaires. Pour plus d'informations: Nadine Eap Directrice financière LXRandCo. Inc. +1 (514) 564-9993 ext: 037 nadine.e@lxrco.com La Sté LXRandCo Inc. a publié ce contenu, le 15 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 septembre 2020 19:28:02 UTC. Document originalhttps://investors.lxrco.com/en-US/press-releases/lxrandco-fournit-une-mise-jour-sur-limpact-du-covid19-sur-les-operations-et-les-reouvertures-des-magasins Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/F38A56C67EDAC047629D267D29DCC7D6A39A2555 Toute l'actualité sur LXRANDCO, INC. 21:25 LXRANDCO : fournit une mise à jour sur l'impact du COVID-19 sur les opérations e.. PU 2019 LXRANDCO INC : publication des résultats annuels