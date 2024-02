Lycopodium Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions intégrées d'ingénierie, de construction et de gestion des actifs. La société réalise des projets complexes et multidisciplinaires en fournissant des études de faisabilité et des services de conseil dans les secteurs des ressources, des infrastructures et des processus industriels. Ses secteurs d'activité comprennent les minéraux, les industries de transformation et les services de projet en Afrique. Le secteur des minéraux comprend les services d'ingénierie et les services connexes fournis à l'industrie minière. Le segment Project Services-Africa comprend des services de gestion de projet, de gestion de la construction et de mise en service fournis à l'industrie minière en Afrique. Le segment Industries de transformation comprend des services d'ingénierie et des services connexes fournis aux installations de production et d'énergie renouvelable en Australie et en Asie du Sud-Est. Ses services comprennent les études de faisabilité et les conseils, le développement et l'optimisation des processus, l'ingénierie et la conception, et d'autres services.

Secteur Construction et ingénierie