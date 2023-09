Lycos Energy Inc, anciennement Samoth Oilfield Inc, est une société d'exploration, de développement et de production axée sur le pétrole. La société est engagée dans les actifs de pétrole lourd et de développement dans la région de Gull Lake dans le sud-ouest de la Saskatchewan, et les actifs de pétrole lourd dans la région de Lloydminster. La société exerce ses activités à Calgary, en Alberta.