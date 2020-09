Lydec S A : Comptes sociaux au 30 juin 2020 0 21/09/2020 | 09:30 Envoyer par e-mail :

Comptes sociaux au 30 juin 2020 BILAN ACTIF Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Amortissements Brut et provisions Net Net ACTIF I. A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE 28482818634,55 15783909458,82 12698909175,73 12906353716,98 Immobilisations términées Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC 4501314340,78 4495784705,22 5529635,56 6824346,09 Immobilisations financées par fonds de travaux 5577478715,18 2560592745,72 3016885969,46 3013688841,46 Immobilisations financées par LYDEC 9053810882,19 5471862075,07 3581948807,12 3547230783,03 Immobilisations financées par les tiers 2221207438,97 1408330498,67 812876940,30 786269945,23 Immobilisations recues gratuitement 4190049759,24 1847339434,14 2342710325,10 2511114219,35 Immobilisations en cours Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux 1746803547,99 1746803547,99 1699133285,57 Immobilisations en cours financées par Lydec 538463656,91 538463656,91 634221693,32 Immobilisations en cours financées par les Tiers 580937435,42 580937435,42 562864190,02 Fonds de retraite 72752857,87 72752857,87 145006412,91 I - B - ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE PRIVÉ 10768410647,41 6892023796,95 3876386850,46 4040975992,93 Immobilisations en non valeur 427523561,83 409101327,03 18422234,80 20950589,65 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 427523561,83 409101327,03 18422234,80 20950589,65 Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles 9703329116,64 5908133043,92 3795196072,72 3945624881,72 Immobilisations en recherche et développement 548346,61 548346,61 Brevet, marques, droits , et valeurs similaires 110506230,93 98840764,25 11665466,68 14710281,97 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire) 9592274539,10 5808743933,06 3783530606,04 3930914599,75 Immobilisations corporelles 635936007,32 574789426,00 61146581,32 72616926,24 Terrains Constructions 1149165,41 1053766,47 95398,94 103348,86 Matériel et outillage 333009736,16 304767126,89 28242609,27 34540197,88 Matériel de transport 67375608,03 60206117,54 7169490,49 8541419,89 Matériel mobilier de bureau 46755054,22 45574071,50 1180982,72 1411893,45 Matériel informatique 173242092,46 148797742,55 24444349,91 27989816,17 Autres immobilisations corporelles 14404351,04 14390601,05 13749,99 30249,99 Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières 1621961,62 1621961,62 1783595,32 Prêts et créances immobilisées 1621961,62 1621961,62 1783595,32 Titres de participation Ecarts de conversion Diminution des créances financières Augmentation des dettes de financement TOTAL I - ACTIF IMMOBILISÉ DC & DP 39251229281,96 22675933255,77 16575296026,19 16947329709,91 II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie) Stocks ( F ) 56736157,05 10891502,91 45844654,14 22450310,48 Matiére et fournitures consommables 56736157,05 10891502,91 45844654,14 22450310,48 Créances de l'Actif Circulant ( G ) 4092064038,95 490604345,23 3601459693,72 2673039570,18 Fournisseurs débiteurs avances et acomptes 48238582,96 48238582,96 57995831,14 Clients et comptes rattachés 3159233575,14 470524676,19 2688708898,95 1794557587,62 Personnel débiteur 54476171,02 54476171,02 61554714,38 Etat débiteur 246247871,03 246247871,03 229526151,93 Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs 525618132,52 20079669,04 505538463,48 483347258,25 Comptes de régularisation actif 58249706,28 58249706,28 46058026,86 Titres et Valeurs de Placement ( H ) 170000000,09 170000000,09 295000000,09 Bons de Trésor ( Fonds de Travaux ) 170000000,00 170000000,00 295000000,00 Placements LYDEC 0,09 0,09 0,09 Ecarts de Conversion actif circulant ( I ) -394,17 -394,17 973,24 (Elément circulants) TOTAL II - ACTIF CIRCULANT ( F + G + H + I ) 4318799801,92 501495848,14 3817303953,78 2990490853,99 III - TRÉSORERIE ACTIF Chèques et Valeurs à encaisser 97388706,29 4395283,18 92993423,11 183415423,04 Fonds externes 40894623,03 40894623,03 111091483,93 Banques 176392,73 176392,73 16236547,51 Caisses 702860,97 702860,97 316025,51 TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF 139162583,02 4395283,18 134767299,84 311059479,99 TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 43709191666,90 23181824387,09 20527367279,81 20248880043,89 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (CPC) OPERATIONS PROPRES CONCERNANT TOTAUX TOTAUX À L'EXERCICE LES EXERCICES AU 30 JUIN 2020 AU 30 JUIN 2019 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (1) PRECEDENTS (2) (3) = (1)+(2) I - PRODUITS D'EXPLOITATION - - - - Ventes de marchandises ( en l'etat ) 2940839725,43 2940839725,43 3103323951,45 Ventes de biens et services 440718267,59 440718267,59 490024190,36 Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 51434520,98 51434520,98 57021171,95 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : Transfert de charges 37112233,44 37112233,44 34987967,65 TOTAL I 3470104747,44 3470104747,44 3685357281,41 II - CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises 2033291890,14 2033291890,14 2152928593,83 Achats consommés de matiéres et fournitures 473052173,06 473052173,06 496309801,81 Autres charges externes 142559039,90 1850698,86 144409738,76 147710555,54 Impôts et taxes 5014653,62 5014653,62 2705009,99 Charges de personnel 381395982,91 30586420,30 411982403,21 417843455,33 Autres charges d'exploitation 30000,00 30000,00 75000,00 Dotations d'explotation 412082242,60 412082242,60 341854295,70 TOTAL II 3447425982,23 32437119,16 3479863101,39 3559426712,20 III - RÉSULTAT D'EXPLOITATION III = I - II -9758353,95 125930569,21 IV - Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change 79141,48 79141,48 273331,39 Intérêts et autres produits financièrs 1202328,16 541,55 1202869,71 2901029,53 Reprises financières : transfert de charges 2440893,39 2440893,39 3256141,46 TOTAL IV 3722363,03 541,55 3722904,58 6430502,38 V - Charges financières Charges d'intérêts 35824966,43 35824966,43 39081132,30 Perte de change 58012,80 58012,80 265448,10 Autres charges financières 10536,97 10536,97 11868,45 Dotations financières TOTAL V 35882979,23 10536,97 35893516,20 39358448,85 VI - RÉSULTAT FINANCIER VI = IV - V -32170611,62 -32927946,47 VII - RÉSULTAT COURANT -41928965,57 93002622,74 BILAN PASSIF Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019 Montant net Montant net PASSIF 1 - DROITS DE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE ( I ) 12698909174,08 12906353715,33 Financement Fonds de Travaux 11825596602,90 11609058979,67 Amortissement Financement Fonds de Travaux -7056377450,94 -6889412507,60 Financement Délégataire 9592274539,10 9438907605,17 Amortissement Financement Délégataire -5471862075,07 -5257455128,82 Financement Tiers 6992194633,63 6886993562,65 Amortissement Financement Tiers -3255669932,81 -3026745208,05 Fonds de retraite 72752857,27 145006412,31 Emprunts obligataires financement retraite - Principal 2310701644,81 2613545644,81 Dette de l'Autorité Délégante / CDG -2310701644,81 -2613545644,81 Capitaux propres ( A ) Capital Social 800000000,00 800000000,00 dont Capital souscrit non appelé Capital appelé versé 800000000,00 800000000,00 Primes d'émission,de fusion,d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale 80000000,00 80000000,00 Autre Réserves 168626872,34 Report à nouveau 759948763,81 759948763,81 Résultat net en instance d'affectation Résultat net de l'exercice -25873627,77 168626872,34 Total des capitaux propres ( A ) 1782702008,38 1808575636,15 Capitaux Propres Assimilés ( B ) 6855118,34 6855118,34 Subventions d'Investissement 6855118,34 6855118,34 Provisions réglementées Comptes de liaison Dettes de Financement ( C ) 1065086485,90 1108155061,10 Emprunts Obligataires 480000000,00 480000000,00 Emprunts Commerciaux 55000000,00 110000000,00 Dépôts de Garantie Clientèle 530086485,90 518155061,10 Provisions Durables pour Risques et Charges ( D ) Ecarts de conversion Passif ( E ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT ( I + A + B + C + D + E ) 15553552786,70 15829939530,92 II-PASSIF CIRCULANT ( Hors Trésorerie ) Dettes passif circulant ( F ) 3516932430,99 3798895159,68 Fournisseurs et Comptes rattachés 2049215780,61 2302594046,37 Clients créditeurs, Avances et Acomptes 274806210,63 198120671,10 Personnel 56339746,93 54947868,58 Organismes Sociaux 9926650,08 3007814,36 Etat 592870788,76 622188507,54 Comptes d'Associés Créditeurs Fonds de Travaux 68173777,41 123303957,98 Autres Créanciers 79250104,00 141596198,55 Comptes de régularisation Passif 386349372,57 353136095,20 G-Autres Provisions pour Risques et Charges ( G ) 59793017,15 53909601,46 H-Ecarts de Conversion Passif Circulant ( H ) 4633,66 TOTAL II - PASSIF CIRCULANT ( F + G + H ) 3576725448,14 3852809394,80 TRÉSORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de Trésorerie 850000000,00 380000000,00 Banques ( Soldes Créditeurs ) 547089044,97 186131118,17 TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF 1397089044,97 566131118,17 TOTAL GENERAL PASSIF 20527367279,81 20248880043,89 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (CPC) (SUITE) OPERATIONS PROPRES CONCERNANT TOTAUX TOTAUX À L'EXERCICE LES EXERCICES AU 30 JUIN 2020 AU 30 JUIN 2019 (1) PRECEDENTS (2) (3) = (1)+(2) VII - RÉSULTAT COURANT (reports) - - -41928965,57 93002622,74 VIII - PRODUITS NON COURANTS - - Produits des cessions d'immobilisation 64039,16 - 64039,16 133050,00 Subvention d'équilibre - - - - Reprises sur subvention d'investissement - - - - Autres produits non courant 183259,00 63940010,94 64123269,94 27943821,69 Reprises non courantes: Transferts de charges - - - - TOTAL VIII 247298,16 63940010,94 64187309,10 28076871,69 IX - CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amotissements des immobilisations cédés 268787,51 - 268787,51 11337,08 Subvention accordées - - - - Autres charges non courantes 14690119,77 437525,04 15127644,81 6013419,50 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions - - - - TOTAL IX 14958907,28 437525,04 15396432,32 6024756,58 X - RÉSULTAT NON COURANT X = VIII - IX - - 48790876,78 22052115,11 XI - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS XI = VII + X - - 6861911,21 115054737,85 XII - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 32735538,98 - 32735538,98 46029855,83 XIII - RÉSULTAT NET XIII = XI - XII - - -25873627,77 69024882,02 XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII - - 3538014961,12 3719864655,48 XV TOTAL DES CHARGES XV = II + V + IX + XII - - 3563888588,89 3650839773,46 XVI RÉSULTAT NET XVI = XIV - XV - - -25873627,77 69024882,02 TOTAUX TOTAUX AU 30 JUIN 2020 AU 30 JUIN 2019 2940839725,43 3103323951,45 2033291890,14 2152928593,83 907547835,29 950395357,62 492152788,57 547045362,31 440718267,59 490024190,36 51434520,98 57021171,95 617461911,82 644020357,35 473052173,06 496309801,81 144409738,76 147710555,54 782238712,04 853420362,58 5014653,62 2705009,99 411982403,21 417843455,33 365241655,21 432871897,26 30000,00 75000,00 37112233,44 34987967,65 412082242,60 341854295,70 -9758353,95 125930569,21 -32170611,62 -32927946,47 -41928965,57 93002622,74 48790876,78 22052115,11 32735538,98 46029855,83 -25873627,77 69024882,02 -25873627,77 69024882,02 69024882,02 -25873627,77 321789613,46 307703959,50 - -64039,16 -133050,00 268787,51 11337,08 296120734,04 376607128,60 196000000,00 296120734,04 180607128,60 PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE INDICATIONINDICATIONES MÉTHODESDES METHODESD'ÉVALUATIOND'EVALUATIONAPPLIQUÉESAPPLIQUEESPAR L'ENTPAREPRISEL'ENTREPRISE AU 30 JUIN 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2019 15553552786,70 15829939530,92 276386744,22 - 16575296026,19 16947329709,91 - 372033683,72 -1021743239,49 -1117390178,99 - 95646939,50 3817303953,78 3106015258,64 711288695,14 - 3576725448,14 3968333799,45 - - 240578505,64 -862318540,81 1102897046,45 - -1262321745,13 -255071638,18 1007250106,95 AU 30 JUIN 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2019 - 296120734,04 - 606803035,63 - 296120734,04 - 802803035,63 - - - -196000000,00 - 225672,86 - 215002,50 - - - - - 215002,50 - 64039,16 - - - 161633,70 - - - - - - - - - - - - - - Subventions d'investissement - - - - - 22764632,75 - 61799668,40 - 22764632,75 - 61799668,40 - - - - - 319111039,65 - 668817706,53 - - 155189554,89 - 500384524,40 - 1822620,96 - 28220240,51 - 153366933,93 - 472119543,77 - - - - 44740,12 - - - 65833207,95 - 221026494,18 - 10833207,95 - 31026494,18 - 55000000,00 - 190000000,00 - 2441337,31 - 16579442,46 - 223464100,15 - 737990461,04 - 1102897046,45 1007250106,95 171561119,43 240733873,94 1326361146,60 1326361146,60 909551580,47 909551580,47 I - ACTIF IMMOBILISE A - EVALUATION A L'ENTREE 1 - Immobilisations en non valeurs 2 - Immobilisations incorporelles 3- Traitement comptable de la concession Depuis 1997, la date d'entrée en vigueur de la concession de service public dont bénéficie Lydec, les immobilisations entrant dans le périmètre de cette concession sont traitées selon les dispositions de l'avis du CNC n°4 du 26 mai 2005, tel qu'adopté par l'Assemblée Plénière du CNC, et celles du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC). Le traitement comptable de la concession se détaille comme suit : 3.1 Actif immobilisé du domaine concédé Les immobilisations en non valeurs sont comptabilisées conformément aux normes comptables. Elles figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition, diminué des amortissements calculés selon la méthode linéaire au taux de 20%, sans prorata temporis. Les immobilisations incorporelles comprennent : L'actif incorporel représentant le droit d'usage des biens de retour financés par Lydec.

Les logiciels et licences pour leur coût d'acquisition. Cette rubrique du bilan reprend, en contrepartie de la rubrique « droit de l'autorité concédante » figurant au passif du bilan, l'intégralité des biens de retour du domaine concédé, que ces biens soient mis en concession par le concédant, le concessionnaire ou par les tiers. Les biens de retour remis gratuitement en concession par le concédant ont été valorisés conformément au contrat de gestion délégué et ont été inscrit au bilan de Lydec. Néant ETAT DU FONDS DE TRAVAUX Solde du compte Fonds de Travaux 31/12/19 30/06/20 3.2 Biens de retour mis dans la concession par Lydec Selon le contrat de concession, ces biens sont remis au concédant gratuitement à la fin de la concession. Ainsi, conformément aux dispositions de l'avis du CNC et aux modalités pratiques d'application généralement retenues au Maroc, les biens de retour mis par le concessionnaire sont comptabilisés comme suit : Comptabilisation et amortissement de l'investissement réalisé par Lydec : • le montant des investissements réalisés par Lydec au titre des biens de retour est inscrit à la fois (i) en actif immobilisé du domaine concédé en contrepartie des droits de l'autorité délégante et (ii) en immobilisation incorporelle au sein de l'actif « l'Actif immobilisé du domaine privé » ; • les biens inscrits en actif immobilisé du domaine concédé (i) font l'objet d'un amortissement pour dépréciation (amortissement économique sur la durée de vie utile du bien) en contrepartie d'une réduction des droits de l'autorité délégante, sans impact sur le résultat de Lydec ; la durée d'amortissement économique est fixée contractuellement (en fonction de la nature des biens mis en concession) ; • L'immobilisation incorporelle qui figure dans l'actif immobilisé du domaine privée est amortie en totalité sur la durée résiduelle de la concession. 3.3 Biens de reprise mis en concession par Lydec Les biens de reprise ne faisant pas partie du domaine concédé et apportés par Lydec sont comptabilisés comme des « biens propres », c'est-à-dire : • présentés au sein des immobilisations par nature (immobilisations corporelles) ; • amortis par la contrepartie du compte de résultat Lydec, selon leur durée de vie utile de ces biens. 4. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles du domaine privé comprennent à la fois des biens propres et les biens de reprise lorsque ceux-ci font l'objet d'une option de reprise contre indemnité. Ces immobilisations figurent à l'actif à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base de la durée de vie de ces immobilisations. 5. Immobilisations financières Les immobilisations financières représentent les prêts accordés au personnel, les dépôts et cautionnements ainsqi que les titres de participation B - CORRECTIONS DE VALEUR: NA 1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation 2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie) A - Evaluation à l'entrée 1 - Stocks CUMP 2 - Créances Valeur nominale 3 - Titres et valeurs de placement Valeur nominale B - Corrections de valeur Antériorité et nature de l'actif circulant 1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation 2 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises III - FINANCEMENT PERMANENT 1 - Méthodes de réévaluation NA 2 - Méthodes d'évaluation des provisions réglementées NA 3 - Dettes de financement permanent Valeur d'émission de l'emprunt 4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges Evaluation individuelle du risque 5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif IV - PASSIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) 1 - Dettes du passif circulant Valeur nominale de la dette 2 - Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques & charges Evaluation individuelle du risque 3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises V - TRÉSORERIE 1 - Trésorerie - actif Valeur nominale 2 - Trésorerie - passif Valeur nominale 3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation NA VI - ECOULEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES VENTES - Ventes de fluides Chiffre d'affaires facturé au titre des consommations de l'exercice Evaluation en fin de période de l'énergie en compteur non facturée - Ventes de travaux Méthode "à l'avancement" des travaux VII - EMPRUNTS OBLIGATAIRES DE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE Méthode d'évaluation Capital restant dû au titre des emprunts obligataires émis par Lydec pour le compte de l'autorité délégante dans le cadre du financement de l'externalisation du régime de retraite du personnel statutaire. VIII - DROITS À RÉVISION ÉCONOMIQUE Les droits à révision économique sont comptabilisés après validation des montants par le Comité de Suivi et détermination de la date et des modalités de leur application (y compris l'effet rétroactif). Concernant les dossiers de révision 2011 et 2012, les parties au contrat de gestion déléguée ont acté le principe de traiter cette rétroactivité lors de la prochaine révision quinquennale. Solde du compte Fonds de travaux 123303957,98 68173777,41 FONCTIONNEMENT DU COMPTE FONDS DE TRAVAUX Lydec gère le compte Fonds de Travaux pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Délégante, sans impact sur le résultat, situation nette et patrimoine du délégataire. Les ressources de ce compte sont constituées des frais de raccordement aux réseaux et contribuent au financement des infrastructures pour répondre aux enjeux majeurs de développement du Grand Casablanca. L'ensemble des ouvrages financés par le Fonds de Travaux sont propriété de l'Autorité Délégante. Les modalités de fonctionnement du compte Fonds de Travaux sont définies dans l'annexe 11-3 du contrat de gestion déléguée. Cette annexe précise notamment la nature des opérations au crédit et au débit de ce compte. SITUATION DU FONDS DE TRAVAUX VIS-À-VIS DE L'ADMINISTRATION FISCALE Par courrier en date du 30 juin 2014, l'Administration Fiscale demande la fiscalisation des ressources de ce Fonds et le dépôt de déclarations d'Impôt sur les sociétés et de TVA séparées, estimées par celle-ci respectivement à 488 Mdhs et 325 Mdhs sur la période 2009-2012. Lydec et l'Autorité délégante, en coordination étroite avec l'Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des Services Concédés du Ministère de l'Intérieur, ont fait valoir auprès de l'Administration Fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux le caractère non-assujettissable du Fonds de Travaux à cette imposition. • En date du 8 août 2014, après avoir consulté toutes les parties prenantes au contrat de gestion déléguée, Lydec a adressé une lettre de réponse à la la Direction Régionale des impôts dans laquelle elle apporte les arguments à l'appui de cette analyse. Une réunion a été tenue avec la DRI sur le sujet en date du 04 novembre 2014. A la suite de cette réunion, une dernière note reprenant et complétant les arguments développés à l'appui de la position de la Lydec et de l'Autorité Délégante a été adressée à la DRI.

Les échanges sont encours entre l'Administration Fiscale et les parties prenantes au contrat de gestion déléguée. Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 Nature D' 1 - Provision pour dépréciation de l'actif immobilisé - - - - - - 2 - Provisions réglementées - - - - - - 3 - Provisions durables pour risques et charges - - - - - - SOUS TOTAL ( A ) - - - - - - 4 - Provision pour dépréciation de l'actif circulant (hors tresorerie) 428732866,09 83391502,91 - - 10628520,86 501495848,14 5 - Autres Provisions pour risques et charges 53909601,46 6901126,23 - - 1017710,54 59793017,15 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de tresorerie 4395283,18 - - 4395283,18 SOUS TOTAL ( B ) 487037750,73 90292629,14 - - 11646231,40 565684148,47 TOTAL ( A + B ) 487037750,73 90292629,14 - - 11646231,40 565684148,47 Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020 PASSIFS ÉVENTUELS I -Audit de la gestion déléguée 1997-2006,2007-2011 ,2012-2013,2014-2015 et 2016-2017 1-Audit de la gestion déléguée 1997-2006 Pour rappel, en date du 3 mai 2013, le comité de suivi a décidé la constitution d'une commission mixte aux fins de lui faire des propositions de résolution de ce dossier. Cette commission s'est réunie en juillet 2013 puis a repris ses travaux en mai 2014 afin d'examiner chacune des observations formulées de part et d'autre. En juillet 2014, à l'issue de 4 réunions, la DRSC a pris acte de l'évolution du dossier et demandé l'avis de tiers experts indépendants. Suite à différents échanges et notamment une réunion tenue le 29 décembre 2014, sous la présidence du Wali et en présence du président de l'Autorité délégante et de Lydec, un protocole d'accord a été signé et stipule notamment que les redressements relatifs à l'assistance technique, aux rendements et à la question spécifique de la retraite (créance de 403 MDhs) sont devenus sans objet. Ce protocole invitait la commission mixte à s'adjoindre les services d'un expert indépendant pour statuer sur les autres points au plus tard fin avril 2015. L'Autorité Délégante et Lydec ont lancé le 02/03/2015 une consultation restreinte qui a abouti au choix du cabinet SNC Lavalin pour le volet comptable du dossier et le cabinet Baker & McKenzie pour le volet juridique. Les rapports définitifs de l'expertise ont été remis en juillet 2015. Les conclusions confirment globalement les positions de Lydec. Suite à cette expertise, la commission mixte a repris ses travaux en octobre et novembre 2015 et rendu compte de l'avancement du dossier au comité de suivi de la Gestion Déléguée réuni le 21 janvier 2016. Ce dernier a pris acte de l'avancement du dossier et demandé à la commission mixte de poursuivre et conclure ses travaux. La commission mixte a repris ses travaux en janvier 2017 suite aux recommandations du Comité de Suivi du 29 décembre 2016 d'accélérer le processus de révision du Contrat de Gestion Déléguée. Les parties ont passé en revue le dossier de l'audit 1997-2006 (contexte, historique avec ses différentes étapes, position du SPC/AD arrêtée sur la base des conclusions de l'expertise indépendante). Lors du Comité de Pilotage tenu le 15 décembre, il a été proposé de solder définitivement l'audit 1997-2006 dans le cadre d'une transaction globale à travers un engagement d'investissements du délégataire en plus de ses engagements contractuels. Ce Comité n'a pas validé cette proposition du fait d'un désaccord sur la modalité de mise en œuvre permettant de clôturer définitivement ce dossier et a renvoyé vers le prochain Comité de pilotage de la révision. Le comité de pilotage du 27 avril 2018 a décidé de clôturer le dossier relatif à l'audit 1997-2006 (voir point 3 ci-dessous). 2- Audits de la gestion déléguée 2007-2011,2012-2013 et 2014-2015 Les dossiers des audits de la gestion déléguée des périodes 2007-2011,2012-2013 et 2014-2015 sont examinés dans le cadre des travaux de la révision contractuelle par la commission mixte en charge du bilan du passé. Cette commission a notamment convenu d'arrêter une situation « bilancielle » du Fonds de Travaux à fin 2015 sur la base de laquelle les redressements seraient analysés. A date, suites à ces échanges, le 17 septembre le SPC a transmis une nouvelle position du SPC / Autorité Délégante sur les conclusions des audits 2007-2015. Cette position prend en compte l'abandon de certains redressements. Lydec a répondu à la position définitive en renvoyant un dossier complet de réponse sur les points soulevés dans la position définitive du SPC. Lors du Comité de Pilotage tenu le 15 décembre, il a été proposé de solder définitivement l'audit 2007-2015 dans le cadre d'une transaction globale à travers un engagement d'investissements du délégataire en plus de ses engagements contractuels. Ce Comité n'a pas validé cette proposition du fait d'un désaccord sur la modalité de mise en œuvre permettant de clôturer définitivement ce dossier et a renvoyé vers le prochain Comité de pilotage de la révision. Le comité de pilotage du 27 avril 2018 a décidé de clôturer le dossier relatif aux audits du Contrat de Gestion Déléguée (CGD) réalisés sur les périodes 2007-2011,2012-2013 et 2014-2015 (voir point 3 ci-dessous). 3- Clôture des dossiers relatifs aux audits du CGD réalisées sur les périodes 1997-2006,2007-2011,2012-2013,2014-2015 et 2016-2017 Le comité de pilotage du 27 avril 2018 a adopté les solutions proposées lors de la Commission Technique Principale (CTP) du 20 avril 2018 afin de clôturer le dossier relatif aux audits du CGD réalisés sur les périodes 1997-2006,2007-2011,2012-2013, et 2014-2015 à savoir : -verser avant le 31/12/2017, au compte du FDT, un montant de 35 MDH; -réaliser par Lydec en 2018, une enveloppe d'investissement au-delà de ses engagements contractuels, d'un montant de 42 MDH net (Hors, FG&FF) ; -réserver par Lydec, au-delà de ses engagements contractuels, une enveloppe de 111,27 MDH net (hors FF&FG) au projet d'assainissement pluvial de Hay Sadri.Ce projet dont la réalisation doit s'étaler sur deux ans, est prévu de démarrer en 2018. 4- Audit de la gestion déléguée 2016-2017 Les audits de la gestion déléguée au titre des périodes 2016-2017 ont démarré en mai 2018 dans le cadre des travaux de la révision contractuelle. En date du 28 février 2019, un comité de pilotage a été tenu et a validé les propositions de la comission mixte SPC/Lydec préssentées lors du comité de pilotage du 18 décembre 2018 à savoir : - solder ce dossier dans le cadre du bilan des passifs pour un montant de 6,6 Mdhs. II- Audit de valorisation des investissements 2007-2015 et 2016-2017 1- Audit de valorisation des investissements 2007-2015 Pour rappel, Lydec avait reçu le rapport provisoire de valorisation des investissements (partie métiers) le 30 juin 2016 avec des redressements/demandes d'explication auxquel Lydec avait répondu en septembre 2016 en rejetant l'essentiel des redressements et en apportant les compléments d'information / clarifications nécessaires. Le 30 janvier 2017, Lydec a reçu le rapport définitif relatif à la valorisation des investissements (partie métiers). Lydec a répondu en date du 14 avril 2017 en confirmant sa position initiale et en rejetant l'essentiel des redressements. La dernière position du SPC/AD a été transmise en date du 10 novembre 2017, à laquelle Lydec a répondu en date du 17 novembre 2017. Le 11 avril 2017, Lydec a reçu le rapport définitif sur la valorisation des moyens communs. Une réponse complète a été faite par Lydec le 17 mai 2017. Lydec a également transmis l'ensemble des éléments demandés pour la mission de valorisation des investissements de l'échantillon complémentaire, pour laquelle le rapport était attendu début 2018. D'un commun accord entre les parties, l'analyse de l'échantillon complémentaire viendra en lieu et place de l'extrapolation qui était initialement proposée pour couvrir l'ensemble des investissements de la période 2007-2015. En date du 20 novembre 2017, le SPC/ AD a également transmis un rapport provisoire sur les prestations effectuées par les sociétés apparentées. Ce rapport incluait des demandes d'informations complémentaires qui ont depuis été transmises. Le rapport définitif de cette mission était attendu début 2018. Le comité de pilotage du 27 avril 2018 a adopté les solutions proposées lors de la CTP du 20 avril 2018 afin de clôturer le dossier relatif à la valorisation des investissements sur la période 2007/2015 à savoir: 126,7 MDH à régulariser par Lydec à travers le bilan des passifs, 24,5 MDH considérés comme déjà traités et régularisés et 25,4 MDH concernant les dossiers "" à suivre"" qui feront l'objet d'un protocole spécifique qui arrêtera les modalités de leur suivi. 2- Audit de valorisation des investissements 2016-2017 L'audit de valorisation des investissements 2016-2017 a démarré en mai 2018 dans le cadre des travaux de la révision contractuelle. En date du 28 février 2019, un comité de pilotage a été tenu et a validé les propositions de la comission mixte SPC/Lydec préssentées lors du comité de pilotage du 18 décembre 2018 à savoir: - régulariser par Lydec dans le cadre du bilan des passifs un montant de 14,1 Mdhs. III- Dossier de la retraite-Partie antérieure au 30/09/2003 Pour rappel, en date du 27 avril 2018, le comité de pilotage invite la CTP à finaliser la vérification des montants réclamés par les parties, Lydec et SPC/AD, relatifs au dossier de la retraite datant de la période antérieure à 2003: pensions versées par Lydec en lieu et place de de la CCR; cotisations collectées; participation de Lydec au ticket d'entrés RCAR. En date du 28 février 2019, un comité de pilotage a été tenu et a validé les propositions de la comission mixte SPC/Lydec préssentées lors du comité de pilotage du 18 décembre 2018 à savoir : - porter au profit de l'AD dans le cadre du bilan des passifs un montant de 74,8 Mdh. ATTESTATION D'EXAMEN LIMITÉE SUR LA SITUATION INTERMEDAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2020 Siège social : 48, rue Mohamed Diouri - BP. : 16048 - 20110 Casablanca - Tél.: 05 22 54 90 54 Direction Générale : angle avenue Moulay Hassan 1er et rue Gouraud - 20 070 Casablanca S.A. au capital de 800 000 000 DH - RC : Casablanca : 80617 - TP : 32400265 - IF : 1085706 - CNSS : 6156964 - ICE : 000230990000079

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 septembre 2020 07:33:04 UTC.

