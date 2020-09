Accueil Zone bourse > Actions > Casablanca Stock Exchange > Lydec S.A. LYD MA0000011439 LYDEC S.A. (LYD) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Cours en clôture Casablanca Stock Exchange - 14/09 318.95 MAD +3.81% 09:34 LYDEC S A : Communiqué du Conseil d'Administration du 17 septembre 2020 PU 09:30 LYDEC S A : Comptes sociaux au 30 juin 2020 PU 09:29 LYDEC S A : Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 PU Synthèse Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Lydec S A : Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 0 21/09/2020 | 09:29 Envoyer par e-mail :

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Rapport financier semestriel 1 Profil de Lydec 2 2 Faits marquants S1 2020 4 3 Synthèse de l'évolution des résultats 5 4 Analyse de la marge de distribution 6 5 Excédent Brut d'Exploitation 10 6 Autres produits et charges 10 7 Besoin en Fonds de Roulement 11 8 Flux de trésorerie 11 9 Bilan simplifié de Lydec au 30 juin 2020 12 10 Investissements 13 11 Actif circulant 14 12 Situation de la trésorerie nette 17 13 Financement LT 17 14 Passif circulant 18 15 Informations sur le capital de la société 21 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Profil de Lydec 1. Profil de Lydec Mission Créée en 1995, Lydec gère la distribution d'eau et d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et l'éclairage public pour 5 millions d'habitants de la Région du Grand Casablanca (Maroc) dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'une durée de 30 ans signé en 1997 entre l'Autorité Délégante (Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda), l'Autorité de tutelle (le Ministère de l'Intérieur) et le Délégataire (Lydec). Le contrat arrive à échéance en 2027. Valeurs Orientation Client

Innovation

Intégrité

Solidarité Données clés S1-2020 Actionnariat stable réparti entre SUEZ, RMA, Fipar-Holding et une part de flottant depuis son introduction à la Bourse de Casablanca en 2005 Capital social 800 MDhs Chiffre d'affaires 3 382 MDhs Résultat net -26MDhs 3 285 Collaborateurs Répartition du capital au 11 juin 2020 SUEZ Opérateur mondial dédié aux métiers de l'eau et de la propreté, présent sur cinq continents RMA Opérateur majeur du secteur de l'assurance, filiale du groupe FinanceCom. FIPAR-HoldingSociété d'investissement du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Près de 17,8* milliards de dirhams investis depuis 1997 au service du développement du Grand Casablanca et de la qualité du service aux clients Plus de 1,33 million de clients en eau Plus de 1,06 million de clients en électricité Accessibilité des services Interventions rapides « dépannage » 24h/24 • 7j/7 * Investissements de la Gestion Déléguée exprimés en TTC, y compris charges indirectes et peines & soins Lydec est une société anonyme à Conseil d'Administration et soumise aux dispositions des lois relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés faisant appel public à l'épargne. Objet social Lydec a pour objet social la réalisation du contrat de gestion déléguée, portant sur une délégation pendant trente ans des services de distribution d'eau potable, d'assainissement, de distribution d'électricité et de l'éclairage public. L'Autorité Délégante confie en gestion déléguée ces services au Délégataire, qui accepte de les assurer dans les conditions stipulées par le contrat de gestion déléguée. Périmètre de la Gestion Déléguée Les parties signataires au contrat sont : L'Autorité Délégante, composée des trois Communes de Casablanca, Mohammedia et Ain Harrouda ;

Le Délégataire (Lydec) ;

L'Autorité de Tutelle (le Ministère de l'Intérieur). | Rapport Financier Semestriel 2020 Lydec exerce ses missions sur le périmètre de l'Autorité Délégante et de 13 communes situées en périphérie de Casablanca qui ont également adhéré au contrat de gestion déléguée par délibérations séparées. Le contrat de gestion déléguée est régi par une gouvernance spécifique. Rapport semestriel d'activité 1 Profil de Lydec Communes desservies par Lydec en eau, assainissement liquide, électricité et éclairage public. Communes desservies par Lydec en eau et assainissement liquide. Communes desservies par Lydec en eau et assainissement liquide. Rapport semestriel d'activité 1 Faits marquants au 30 juin 2020 2. Faits marquants au 30 juin 2020 Covid-19 : Le premier semestre 2020 a été principalement marqué par la crise sanitaire Covid 19 ayant imposé un état d'urgence sanitaire prolongé à l'échelle du Royaume (toujours en vigueur) et un confinement ayant duré plus de trois mois avec des conséquences économiques et sociales importantes : Baisse significative des ventes de l'électricité (i) aux industriels en raison de l'arrêt ou du ralentissement de l'activité de plusieurs unités industrielles, (ii) aux clients « Grand public » suite à la fermeture ou à la baisse d'activité des clients relevant de la catégorie cafés, restaurants, commerces…et (iii) au segment « Administrations » en lien avec les mesures de confinement,

Diminution des ventes travaux et peines et soins y afférents en raison du ralentissement voire interruption de certains projets du fait d'une disponibilité limitée des ressources et des moyens nécessaires à leur réalisation,

Chute des encaissements de tous les segments clients avec une incidence sur l'endettement de Lydec Lydec s'est rapidement mobilisée pour mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de service dans le respect des décisions des Autorités publiques. Pour atténuer les impacts financiers de cette pandémie, Lydec a : mis en œuvre un plan exceptionnel de réduction des dépenses d'exploitation,

levé des financements moyen terme à hauteur de 1 100 Mdhs tel qu'autorisé par le conseil d'administration sous forme :

d'un emprunt bancaire de 600 Mdhs sur 5 ans contracté et encaissé le 22 juillet 2020, d'une émission obligataire par placement privé de 500 Mdhs, clôturé avec succès le 13 août 2020,

décidé de sursoir à la distribution des dividendes au titre du résultat de 2019 et de l'affecter à une réserve facultative à distribuer le cas échéant avant la fin de l'année si sa situation économique le permet. Lydec a également participé au fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 pour un montant de 10 MDH. Harmonisation du périmètre : Ce dossier n'a pas connu d'avancement durant le premier semestre 2020. Révision contractuelle du contrat de Lydec : Poursuite des travaux de révision contractuelle durant le premier semestre 2020 et lancement des audits sur la période 2012-2020. Révisions tarifaires : Poursuite des discussions avec les Autorités concernant les révisions économiques 2018 et 2019. Le dossier n'ayant pas encore abouti, les impacts en termes de chiffre d'affaires supplémentaire n'ont pas été constatés dans les comptes arrêtés au 30 juin 2020. Provision pour dépréciation des créances clients : Augmentation de la provision client pour couvrir le risque de défaut de paiement des clients impactés par l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie COVID- 19, principalement les clients industriels et les patentés. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Synthèse de l'évolution des résultats 3. Synthèse de l'évolution des résultats En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 RE S1-2019 CA fluides 3 103 2 941 - 162 - 5.2% CA travaux et autres recettes 490 441 - 49 - 10.1% Chiffre d'affaires 3 593 3 382 - 212 - 5.9% Marge de distribution 974 933 - 41 - 4.2% Autres recettes 170 137 - 33 - 19.6% Marge totale 1 145 1 070 - 75 - 6.5% Charges d'exploitation hors coûts activés, redevances - 628 - 617 11 - 1.7% calculées, départs anticipés, impôts Indémnités départs anticipés - 4 - 8 - 4 95.3% Coûts activés 22 23 0 2.1% Redevances calculées - 77 - 73 4 - 5.1% Impôts et taxes - 3 - 5 - 2 85.4% Total charges d'exploitation - 688 - 679 9 - 1.3% Excédent Brut d'Exploitation 456 391 - 66 - 14.4% En % du CA 12.7% 11.6% Dotations et reprises sur provisions - 23 - 79 - 56 241.8% Dotations aux amortissements - 308 - 322 - 14 4.6% Résultat opérationnel courant 126 - 10 - 135 - 107.7% Résultat non courant 22 49 27 121.3% Résultat financier - 33 - 32 1 - 2.3% Impôts sur les sociétés - 46 - 33 13 - 28.9% Résultat Net 69 - 26 - 95 - 137.6% En % du CA 1.9% -0.8% Le chiffre d'affaires à fin juin s'élève à 3 382 Mdhs en retrait de 5.9% par rapport à 2019 impacté par les effets de la pandémie sur l'activité. En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 RE S1-2019 Chiffre d'affaires fluides 3 103 2 941 - 162 - 5.2% Recettes et peines et soins travaux remboursables 173 157 - 16 - 9.2% Autres produits (dont paratarifaire) 132 103 - 28 - 21.5% Chiffre d'affaires Hors CA Fonds De Travaux 3 408 3 201 - 207 - 6.1% Facturation et peines et soins Fonds De Travaux 186 180 - 5 - 2.7% Total Chiffre d'affaires 3 593 3 382 - 212 - 5.9% Les ventes de fluides sont en baisse de 5.2 % par rapport à 2019, imputable principalement aux ventes d'électricité aux industriels, aux clients patentés (café, restaurants…) et aux administrations. Les ventes travaux remboursables ainsi que les peines et soins y afférents sont en baisse de 9.2% par rapport à 2019 également impactés par le ralentissement de chantiers lié à la crise sanitaire. La facturation des travaux financés par le Fonds de Travaux ainsi que les peines et soins y afférents baissent de 2.7% par rapport à 2019 en corrélation avec l'avancement des réalisations FDT (Cf. 1.10) La marge de distribution de 933 Mdhs en baisse de 41 Mdhs (-4.2%) par rapport à 2019 résultant principalement de la baisse des volumes électricité résultant de la crise sanitaire. L'EBE ressort à 391 Mdhs, en retrait de 66 Mdhs (-14.4%) par rapport à 2019. Le résultat opérationnel courant s'établit à -10 Mdhs en baisse de 135 Mdhs par rapport à 2019 résultant de l'augmentation de la provision client des dotations aux amortissements. Le résultat non courant s'élève à 49 Mdhs, en hausse de 27 Mdhs par rapport à 2019. Ainsi, le résultat net s'élève à -26 Mdhs comparé à 69 Mdh à fin juin 2019 reflétant les impacts négatifs du Covid 19. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Analyse de la marge de distribution des fluides et des autres produits Analyse de la marge de distribution des fluides et des autres produits 4.1 MARGE DE DISTRIBUTION DES FLUIDES En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 vs RE S1-2019 Chiffre d'affaires Montant 3 103 2 941 - 5.2% Chiffre d'affaires hors césure Montant 3 094 2 925 - 5.5% Achats hors autoconsommation Montant 2 129 2 008 - 5.7% Marge 974 933 - 4.2% Evolution de la marge - 41.3 effet volume - 41.8 effet prix - 2.4 effet prix de vente - 1.7 effet prix d'achat - 0.7 effet rendement - 3.3 effet césure 6.3 Evolution du Chiffre d'affaires - 162.6 effet volume - 167.1 effet prix - 1.7 effet césure 6.3 La marge de distribution de 933 Mdhs est en baisse de 4,2% par rapport à l'exercice 2019. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Analyse de la marge de distribution des fluides et des autres produits 4.2 ELECTRICITE En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 vs RE S1-2019 Chiffre d'affaires Volume (GWh) 1 901 1 737 - 8.6% PMV 1.206 1.208 0.2% Montant 2 292 2 099 - 8.5% Chiffre d'affaires hors césure Volume (GWh) 1 897 1 733 - 8.6% PMV 1.205 1.208 0.2% Montant 2 287 2 093 - 8.5% Achats hors autoconsommation Volume (GWh) 2 040 1 864 - 8.6% PMV 0.808 0.808 0.0% Montant 1 649 1 507 - 8.6% Rendement Volume (en %) 93.1% 93.1% 0.0% Marge 643 592 - 8.0% Evolution marge - 51.6 effet volume - 55.2 effet prix 3.8 effet prix de vente 3.9 effet prix d'achat - 0.1 effet rendement 0.2 effet césure - 0.4 La marge de distribution électricité est en baisse de 51,6 Mdhs vs 2019. Les volumes vendus (hors césure) sont en baisse de 8,6% vs 2019. Les volumes d'achats régressent de 8,6% vs 2019. Les ventes des clients MT (hors césure) sont en baisse de 15,1% vs. 2019 due au ralentissement de l'activité ou fermeture des industriels pendant le confinement.

(hors césure) sont en baisse de 15,1% vs. 2019 due au ralentissement de l'activité ou fermeture des industriels pendant le confinement. Les ventes aux particuliers (hors césure) sont en baisse de 2,4% vs 2019, due à la baisse de la consommation des clients patentés (café, restaurants…) pendant la période de confinement atténuée par la hausse de la consommation des clients domestiques. L'effet prix (prix moyen de vente - prix moyen d'achat) ressort à +3,8 Mdhs vs 2019. Le rendement à fin juin 2020 s'établit à 93,08% stable par rapport à 2019. Le rendement glissant sur 12 mois s'élève à 93,17%. La césure est de +5,4 Mdhs contre +5,8 Mdhs sur la même période de 2019, soit un écart de -0,4 Mdhs. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Analyse de la marge de distribution des fluides et des autres produits 4.3 EAU En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 vs RE S1-2019 Chiffre d'affaires Volume (en Mm³) 77 80 4.5% PMV 8.246 8.188 - 0.7% Montant 632 656 3.8% Chiffre d'affaires hors césure Volume (en Mm³) 77 79 3.5% PMV 8.227 8.187 - 0.5% Montant 630 649 3.0% Achats hors autoconsommation Volume (en Mm³) 99 104 4.2% PMV 4.829 4.835 0.1% Montant 480 501 4.3% Rendement Volume (en %) 77.1% 76.6% - 0.7% Marge 152 155 1.9% Evolution marge 2.9 effet volume 5.1 effet prix - 3.8 effet prix de vente - 3.2 effet prix d'achat - 0.6 effet rendement - 3.5 effet césure 5.1 La marge de distribution eau progresse de 2,9 Mdhs vs. 2019. Les volumes vendus (hors césure) augmentent de 3,5% vs 2019. Les achats d'eau augmentent de 4,2% vs. 2019 : Les ventes aux particuliers augmentent de 6,1% vs. 2019 résultant d'une croissance moyenne du nombre de clients de 4,0% vs. 2019 et d'une consommation unitaire en hausse de 2,1% vs 2019 résultant du confinement et du mois de ramadan.

augmentent de 6,1% vs. 2019 résultant d'une croissance moyenne du nombre de clients de 4,0% vs. 2019 et d'une consommation unitaire en hausse de 2,1% vs 2019 résultant du confinement et du mois de ramadan. Les ventes aux industriels sont en baisse de 8,1% vs 2019 dû à la baisse de l'activité ou fermeture des industriels pendant confinement.

sont en baisse de 8,1% vs 2019 dû à la baisse de l'activité ou fermeture des industriels pendant confinement. Les ventes aux administrations (hors césure) sont en baisse de 6,9% vs. 2019 en lien avec les mesures de confinement. L'effet prix (prix moyen de vente - prix moyen d'achat) ressort à -3,8 Mdhs vs 2019. Le rendement eau à fin juin 2020 s'établit à 76,57%, en baisse de 0,7 pt par rapport à juin 2019. Le rendement glissant sur 12 mois s'élève à 77,26%. La césure est positive de 7,2 Mdhs contre +2,1 Mdhs sur la même période de 2019, soit un écart de +5,1 Mdhs. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Analyse de la marge de distribution des fluides et des autres produits 4.4 ASSAINISSEMENT En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 vs RE S1-2019 Chiffre d'affaires Volume (en Mm³) 74 78 5.4% PMV 2.423 2.393 - 1.2% Montant 179 186 4.1% Chiffre d'affaires hors césure Volume (en Mm³) 73 77 4.7% PMV 2.424 2.392 - 1.3% Montant 178 183 3.3% Marge 179 186 4.1% Evolution marge 7.4 effet volume 8.3 effet prix - 2.4 effet prix de vente - 2.4 effet prix d'achat effet rendement effet césure 1.6 Le chiffre d'affaires assainissement liquide est en hausse de 7,4 Mdhs vs. 2019. L'évolution des ventes est corrélée à celle de l'eau, à l'exception des ventes réalisées aux clients industriels non raccordés au réseau d'assainissement notamment SNEP et ONEE. 4.5 MARGE SUR LES AUTRES ACTIVITES En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 RE S1-2019 Chiffre d'affaires fluides 3 103 2 941 - 162 -5.2% Marge de distribution 974 933 - 41 -4.2% Autres recettes 170 137 - 33 -19.6% dont Peines et soins Fonds de Travaux 8 14 6 71.6% dont Marge travaux remboursables 46 27 - 19 - 41.5% dont Location, entretien compteurs 67 69 2 3.0% dont Autres produits 50 28 - 22 - 44.3% Marge totale 1 145 1 070 - 75 - 6.5% Les peines et soins sur les investissements financés par le Fonds de Travaux sont en hausse de 6 Mdhs par rapport à 2019. La marge sur travaux remboursables est en baisse de 19 Mdhs par rapport à 2019 soit -41.5%, suite à l'arrêt / ralentissement des chantiers lotissements en lien avec les mesures de confinement. Location et entretien compteurs enregistre une légère hausse de 2 Mdhs par rapport à 2019, soit + 3%. Les autres produits totalisent 28 Mdhs en baisse de 22 Mdhs par rapport à 2019 résultant principalement de l'arrêt de la coupure depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Excédent Brut d'Exploitation - Autres produits et charges 5 Excédent Brut d'Exploitation En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 RE S1-2019 Marge totale 1 145 1 070 - 75 -6.5% Coûts opérationnels (hors indémnités de départ) (1) - 89 - 86 3 - 3.3% Charges du personnel (a) - 50 - 51 - 1 1.3% Charges hors masse salariale (c) - 39 - 36 4 - 9.2% Fraits généraux (hors indémnités de départ) (2) - 538 - 531 7 - 1.4% Charges du personnel (b) - 376 - 362 14 - 3.8% Autres charges (d) - 162 - 169 - 7 4.1% Charges du personnel (hors indémnités de départ) (a+b) - 426 - 412 14 - 3.2% Total autres charges - 201 - 205 - 3 1.5% Charges d'exploitation hors coûts activé, redevances - 627 - 617 10 - 1.7% calculées, départs anticipés & impôts (1+2) Indémnités de départ - 4 - 8 - 4 95.3% Redevances et frais SPC - 77 - 73 4 - 5.1% Coûts activés 22 23 0 2.1% Impôts et taxes - 3 - 5 - 2 85.4% Total charges d'exploitation - 688 - 679 9 - 1.3% EBE 457 391 - 66 - 14.4% Les charges d'exploitation hors redevances, hors coûts activés, hors indemnités de départ sont en baisse de 1.7% par rapport à l'année dernière, résultant du renforcement du plan de rigueur sur les charges d'exploitation : en plus des économies résultant des départs anticipés, des gains de productivité issus des projets de performance, Lydec a gelé les dépenses et a limité les recrutements aux postes critiques pour atténuer les impacts économiques négatifs de la pandémie sur l'activité. Les redevances sont en baisse de 5.1 % par rapport à 2019. Les coûts activés sont quasi stables. L'EBE ressort à 391 Mdhs, en baisse de 66 Mdhs (-14.4%) par rapport à 2019. 6 Autres produits et charges En millions de dirhams RE S1-2019 RE S1-2020 RE S1-2020 RE S1-2019 Chiffre d'affaires 3 593 3 382 - 212 - 5.9% Total charges d'exploitation - 688 - 679 9 - 1.3% Excédent Brut d'Exploitation 456 391 - 66 - 4.7% Dotations et reprises sur provisions - 23 - 79 - 56 241.8% Dotations aux amortissements - 308 - 322 - 14 4.6% Résultat opérationnel courant 126 - 10 - 135 - 107.7% Résultat non courant 22 49 27 121.3% Résultat financier - 33 - 32 1 - 2.3% Impôts sur les sociétés - 46 - 33 13 - 28.9% Résultat Net 69 - 26 - 95 - 137.6% Le solde des dotations et reprise de provisions totalise -79 Mdhs en hausse par rapport à 2019 résultant de l'augmentation de la dotation aux provisions clients en lien avec les effets négatifs de la pandémie. Les dotations aux amortissements s'élèvent à -322 Mdhs en augmentation de 14 Mdhs comparées à 2019 soit +4.6%. Le résultat non courant 2020 s'élève à 49 Mdhs. Il intègre la contribution au fonds marocain COVID-19. Le résultat financier est de -32 Mdhs en légère amélioration par rapport à 2019. Le résultat net s'élève à -26 Mdhs comparé à 69 Mdh à fin juin 2019 reflétant les effets négatifs de la pandémie cités ci-dessus.10 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Besoin en Fonds de Roulement - Flux de trésorerie 7. Besoin en Fonds de Roulement Arrêté Arrêté Arrêté Variation Variation juin-2019 déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (2) (3) (3) - (2) (3) - (1) (1) Actif circulant 3 176 3 217 3 858 641 683 Passif circulant 3 874 3 968 3 577 -392 -297 BFR -698 -751 281 1 033 980 Dividendes à payer 196 -196 BFR retraité des dividendes à payer -502 -751 281 1 033 784 Le besoin en fonds de roulement retraité des dividendes est positif de 281 Mdhs contre -502 Mdhs au 30 juin 2019, soit en dégradation de 784 Mdhs, impacté négativement par le retard des encaissements de tous les segments clients en lien avec la pandémie. Il est en retrait de 1 033 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 résultant principalement de : La hausse des créances clients pour 967 Mdhs (Cf. 11.2).

La baisse des dettes fournisseurs pour 253 Mdhs (Cf. 14.1). 8. Flux de trésorerie Arrêté Arrêté Variation juin-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) Capacité d'autofinancement 377 296 -80 Variation dépôt de garantie 16 12 -4 Variation de BFR (*) 81 -1 033 -1 114 Investissements -171 -157 14 Subventions d'Investissement 0 0 - Free Cash Flow 303 -882 -1 185 Dividendes -196 0 196 Free Cash Flow net des dividendes 107 -882 -989 Dette nette d'ouverture (31/12/N-1) 1 211 956 -255 Dette nette de clôture 1 104 1 838 734 (*) retraité des dividendes à payer 11 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Flux de trésorerie La capacité d'autofinancement s'élève à 296 Mdhs soit une diminution de -80 Mdhs par rapport au premier semestre 2019 due à : La baisse de l'EBE de 66 Mdhs ;

La baisse de l'IS de 13 Mds. Le cash-flowlibre est négatif de -882 Mdhs. Il est en dégradation de -1 185 Mdhs par rapport à juin 2019 sous l'effet de : La baisse de la CAF pour -80 Mdhs ;

-80 Mdhs ; La dégradation de la variation du BFR pour -1 114Mdhs ;

-1 114Mdhs ; La baisse des investissements pour +14 Mdhs. L'endettement net s'établit à 1 838 Mdhs en hausse de 734 Mdhs par rapport au 30 juin 2019. Le ratio dette nette/ EBE s'établit à 4,70 en juin 2020 vs. 2,42 en juin 2019. 12 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Bilan simplifié 9. Bilan simplifié de Lydec au 30 juin 2020 Actif En millions de dirhams déc-19 juin-20 Domaine concédé net 12 761 12 626 Fonds de retraite (valeurs) 145 73 Total Actif - Domaine Délégué 12 906 12 699 Actif Immobilisé Financement Lydec : Brut 9 439 9 592 Financement Lydec : Amort -5 508 -5 809 Financement Lydec : Net 3 931 3 784 Actif Immobilisé domaine privé : Brut 1 171 1 175 Actif Immobilisé domaine privé : Amort -1 063 -1 083 Actif Immobilisé domaine privé : Net 108 91 Immobilisations Financières 2 2 Total Actif Immobilisé- Domaine Privé 4 041 3 876 Passif En millions de dirhams déc-19 juin-20 Droits de l'Autorité Délégante 12 761 12 626 Fonds de retraite (dettes) 145 73 Financement retraite- principal 2 614 2 311 Dette de l'l'Autorité Délégante -2 614 -2 311 Total Passif - Domaine Délégué 12 906 12 699 Financement Permanent Capital Social 800 800 Réserve légale 80 80 Autres réserves - 169 Report à nouveau 760 760 Résultat de la période 169 -26 Capitaux propres 1 809 1 783 Subventions d'Investissement 7 7 Capitaux Propres Assimilés 7 7 Financement LT et Emprunts 590 535 Dépôts de garantie clients 518 530 Provisions pour Risques et Charges Financement permanent 2 924 2 855 Actif Circulant hors fonds externes Passif Circulant hors Fond de Travaux 2 695 3 647 3 730 3 509 Fonds externes 406 211 Fonds de Travaux 123 68 Total actif circulant 3 102 3 858 Total passif circulant 3 853 3 577 Trésorerie - Actif 199 94 Trésorerie - Passif 565 1 397 Total Actif - Domaine Privé 7 342 7 828 Total Passif - Domaine Privé 7 342 7 828 Total Général ACTIF 20 248 20 527 Total Général PASSIF 20 248 20 527 La structure du bilan de Lydec au 30 juin 2020 est caractérisée par : Des capitaux propres de 1 783 Mdhs en baisse de 26 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 après affectation en réserve facultative du résultat 2019.

de 1 783 Mdhs en baisse de 26 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 après affectation en réserve facultative du résultat 2019. Un fonds de roulement négatif de -1 022 Mdhs en augmentation de 96 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 intégrant le remboursement des emprunts pour 55 Mdhs.

négatif de -1 022 Mdhs en augmentation de 96 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 intégrant le remboursement des emprunts pour 55 Mdhs. Un besoin en fonds de roulement de 281 Mdhs contre -751 Mdhs en 2019.

de 281 Mdhs contre -751 Mdhs en 2019. Un endettement net de 1 838 Mdhs en hausse de 882 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019 (956 Mdhs). 13 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Investissements 10. Investissements Le tableau ci-dessous présente la situation des investissements par type de financement au 30 juin 2020. Arrêté Arrêté Variation Budget (V1) 2020 Taux juin-2019 juin-2020 d'avancement En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) (3) (2) / (3) Délégataire (y compris frais indirects) 171 158 -13 453 35% Domaine concédé 161 154 -7 431 36% Domaine privé 6 2 -4 19 11% Charges à répartir 4 2 -2 3 67% Fonds de travaux (y compris peines & soins et TVA) 213 217 4 560 39% Tiers 127 105 -22 Total 511 480 -31 1 013 Les investissements financés par le délégataire s'élèvent à 158 Mdhs à fin juin 2020 contre 171 Mdhs au premier semestre 2019, soit une baisse de 13 Mdhs. Par chapitre, ils se répartissent ainsi : Arrêté Arrêté Variation juin-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) Infrastructure 48 70 22 Répartition & Distribution 35 23 -12 Renouvellement 71 63 -8 Moyens d'exploitation 17 2 -15 Délégataire (y compris frais indirects) 171 158 -13 Les investissements financés par le Fonds de Travaux s'élèvent à 217 Mdhs quasi-stablespar rapport au premier semestre 2019 (+ 4 Mdhs). Les investissements financés par le FDT se répartissent comme suit : Arrêté Arrêté Variation juin-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) Infrastructure 85 127 42 Répartition & Distribution 128 90 -38 Fonds de travaux (y compris peines & soins et TVA) 213 217 4 Les investissements financés par les tiers s'élèvent à 105 Mdhs en baisse de 22 Mdhs rapport à la même période en 2019 (127 Mdhs). 14 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Actif circulant 11. Actif circulant Arrêté Arrêté Variation déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) Actif Circulant Stock 33 57 24 Provision pour dépréciation stock -11 -11 0 Compte Clients 2 193 3 159 967 Provisions Créances douteuses -398 -471 -73 Personnel Débiteur 62 54 -7 Etat débiteur 230 246 17 Débiteur CUC (Retraites) 362 384 22 Débiteurs Divers 226 228 2 Compte Trésorerie Fonds de travaux 311 198 -113 Compte Trésorerie PIN, CDG, INMAE 95 13 -82 Total actif circulant 3 102 3 858 757 11.1 STOCKS Les stocks s'élèvent à 57 Mdhs en hausse de 24 Mdhs par rapport au 31 décembre 2019, Cette hausse est expliquée par le besoin de constituer un stock de sécurité des articles nécessaires à la continuité d'exploitation (compteurs, câbles…), afin de se prémunir contre toute éventuelle pénurie de ces articles sur le marché national suite à l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie COVID-19. La provision pour dépréciation des stocks a été mise à jour et n'a pas connu de variation significative au 30 juin 2020. 15 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Actif circulant 11.2 COMPTE CLIENTS La structure des créances clients au 30 juin 2020 s'établit comme suit : Arrêté Arrêté Arrêté Variation Variation juin-2019 déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (3) (3) - (2) (3) - (1) Collectivités 286 180 290 110 4 Administrations 130 120 131 11 1 Offices, Régies, … 71 75 81 6 10 Administrations, Collectivités, ORD 486 375 501 126 15 Créance Conso Particuliers 526 495 1.142 647 616 Créance Conso Bidonvilles 305 313 328 15 23 Créance Conso Industriels 115 99 276 177 161 Créance Diverse et Labelma 44 46 48 2 4 FAE Consommations 337 357 316 -40 -21 Créance Conso Particuliers et Industriels 1.328 1.310 2.111 801 783 Créances relatives aux consommations fluides 1.814 1.685 2.612 927 798 Créance Travaux Particuliers 0 1 1 1 1 Créance Travaux ADM, CL et ORD 45 84 94 9 49 (hors Lotissments, yc Tramway) Créance Travaux Industriels 12 12 12 0 0 Créance Travaux Lotissements 141 170 156 -14 15 FAE Travaux 270 211 261 50 -9 Créance Travaux 468 478 524 45 56 Effets à recevoir 24 30 24 -6 0 Produits accessoires - - - - - Fraudes - - - - - Total Créance Clients Brute 2.305 2.193 3.159 967 854 Au 30 juin 2020, les créances clients brutes s'élèvent à 3 159 Mdhs et enregistrent une hausse de 967 Mdhs par rapport à la situation à fin décembre 2019. Créances relatives aux consommations de fluides : +927 Mdhs Les créances sur les particuliers en hausse de 647 Mdhs par rapport à fin décembre 2019. Cette variation expliquée par le retard d'encaissement des créances clients suite à l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie COVID-19, et en application des décisions des autorités publiques de suspendre les activités clientèles (relève des compteurs, distribution des factures, encaissements à domicile, coupures, …) ainsi que d'octroyer des facilités de paiements de six mois pour les créances issues de la période du confinement.

COVID-19, et en application des décisions des autorités publiques de suspendre les activités clientèles (relève des compteurs, distribution des factures, encaissements à domicile, coupures, …) ainsi que d'octroyer des facilités de paiements de six mois pour les créances issues de la période du confinement. Les créances sur les industriels sont en hausse de 177 Mdhs par rapport à fin décembre 2019, également impactées par la pandémie.

Les créances sur les collectivités en hausse de 110 Mdhs expliquée par la facturation des consommations au titre du premier semestre 2020 pour 171 Mdhs et l'encaissement des factures du quatrième semestre 2019 relatives aux arriérés de consommation des Communes de Casablanca et Mohammedia respectivement pour 24 Mdhs et 26 Mdhs.

Les créances sur les bidonvilles en hausse de 15 Mdhs. Cette augmentation est expliquée par le retard du plan de recasement.

Les créances sur les administrations en hausse de 11 Mdhs par rapport à l'année 2019. Créances relatives aux travaux : +45 Mdhs Les FAE travaux en hausse de 50 Mdhs due principalement à la constatation des travaux annexes d'aménagement urbain réalisés pour le compte de la CUC, des travaux de sous voiries (Casa Aménagement) ainsi que la déviation du réseau Tram T3/T4 et BHNS (Casa Transport). 16 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Trésorerie net- Financement LT 12. Situation de Trésorerie nette Arrêté Arrêté Arrêté Variation Variation juin-2019 déc-2019 juin 2020 En millions de dirhams (1) (2) (3) (3) - (2) (3) - (1) Trésorerie Lydec Placements OPCVM - - - - - Banques et Valeurs à encaisser 170 14 -454 -467 -624 Crédits de Trésorerie -550 -380 -850 -470 -300 Caisses 1 0 1 0 0 Trésorerie nette -379 -366 -1 303 -937 -924 Au 30 juin 2020, la trésorerie nette est de -1 303 Mdhs en dégradation de 937 Mdhs par rapport à décembre 2019 à cause du retard des encaissements de tous les segments clients en lien avec la pandémie COVID-19. 13. Financement LT Arrêté Arrêté Arrêté Variation Variation juin-2019 déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (3) (3) - (2) (3) - (1) Emprunt obligataire 560 480 480 0 -80 Emprunt CMT 165 110 55 -55 -110 Financement LT et emprunt 725 590 535 -55 -190 Le financement Long Terme est en baisse de 190 Mdhs par rapport à juin 2019, il est constitué de deux emprunts : Un emprunt obligataire levé en juillet 2010 pour 1 200 Mdhs remboursable annuellement par amortissements constants de 80 Mdhs sur 15 ans. Le solde de cet emprunt au 30 juin 2020 est de 480 Mdhs après remboursement de la neuvième échéance en juillet 2019.

Un emprunt bancaire contracté en septembre 2013. Cet emprunt décaissable en 5 tirages et remboursable sur 7 ans totalise 55 Mdhs au 30 juin 2020. 17 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Passif circulant 14. Passif circulant Au 30 juin 2020, le passif circulant se décompose comme suit : Arrêté Arrêté Variation déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (2) - (1) En % Passif Circulant Fournisseurs 2.303 2.049 -253 -11% Personnel 55 56 1 3% Organisme sociaux 3 10 7 230% Etat 701 620 -81 -12% Clients créditeurs 198 275 77 39% Créditeur RAD 13 13 0 >100% Autres Créditeurs 402 425 22 6% Provisions Risques et charges 54 60 6 11% Fonds de Travaux 123 68 -55 -45% Total passif circulant 3.853 3.577 -276 -7% 14.1 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES Arrêté Arrêté Arrêté Variation Variation juin-2019 déc-2019 juin-2020 En millions de dirhams (1) (2) (3) (3) - (2) (3) - (1) Fournisseurs de fluides 1 281 1 280 1 208 -72 -72 ONEE, Branche électricité 925 931 774 -157 -151 ONEE, Branche eau 266 261 337 75 70 SEOER 89 88 98 9 8 Autres fournisseurs locaux 254 249 140 -110 -114 Fournisseurs étrangers 1 2 1 -1 0 Fournisseurs partenaires 1 1 1 0 0 Autres fournisseurs (FNP, RG...) 550 770 699 -71 149 Total 2 087 2 303 2 049 -253 -38 18 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Passif circulant Le compte fournisseurs a connu une baisse de 253 Mdhs et s'établit à 2 049 Mdhs contre 2 303 Mdhs au 31 décembre 2019, cette baisse est expliquée principalement par l'effet combiné de : La baisse de la dette des fournisseurs locaux (hors achats de fluides) ainsi que la dette fournisseurs Factures Non Parvenues et des retenues de garanti respectivement pour 110 Mdh et 71 Mdhs suite au gel de certaines dépenses pour faire face à la baisse d'activité lié à l'état d'urgence sanitaire COVID- 19 ;

La baisse de la dette ONEE branche électricité en corrélation avec la baisse des achats électricité due principalement à la baisse d'activité et la fermeture des clients industriels pendant le confinement.

La hausse de la dette SEOER et ONEE branche eau en corrélation avec la hausse des achats eau du principalement à l'accroissement de la consommation des ménages pendant la période du confinement. Lydec règle ses fournisseurs en moyenne entre 60 et 90 jours ; l'essentiel de ses achats étant encadrés par des marchés et des commandes. 14.2 FONDS DE TRAVAUX Le solde du compte Fonds de Travaux a baissé de 55 Mdhs expliqué par des mouvements de recettes à hauteur de 262 Mdhs et des dépenses de 317 Mdhs, expliqués comme suit : 19 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Passif circulant Flux Flux Flux Flux exercice 2018 1er semestre 2019 exercice 2019 1er semestre 2020 En millions de dirhams Dépenses : Investissements 449 213 622 217 Travaux tiers transférés - - - Prélèvements Fonds de retraite 192 118 205 87 Dépenses de fonctionnement - - - - Redevances d'occupation du Domaine Public et servitudes 3 3 3 6 Créance Ville PI-BI, Ecp P1 CUC, autres 11 9 11 5 Ajustements tarifaires : compensations des revalorisations - - - - salariales Charges liées à l'emprunt obligataire 1 - 1 - Régularisations des dépenses - - 1 2 Total Dépenses 655 343 841 317 Recettes : Participations Facturées 802 338 634 277 Variation des impayés sur participations -56 71 66 -32 Contributions des bénéficiaires 16 7 15 6 Subventions reçues et à recevoir 14 2 73 3 Autres produits 2 7 7 5 Produits financiers 2 4 7 3 Régularisations des recettes - - - - Total Recettes 781 429 802 262 Variation Compte FDT 125 86 -40 -55 Solde initial FDT 38 163 163 123 Solde final FDT 163 249 123 68 Dépenses du Fonds de travaux : Les dépenses d'investissement FDT à fin juin 2020 s'élèvent à 217 Mdhs en hausse de 3 Mdhs par rapport à la même période de 2019. Cette variation est expliquée par la poursuite des travaux relatifs aux grands projets lancés en 2019 notamment : L'assainissement pluvial au niveau de la RN1 ;

L'assainissement des eaux pluviales et usées de la zone TAMARIS ;

Les raccordements sociaux réalisés dans le cadre INDH. Le prélèvement Fonds de retraite s'élève à 87 Mdhs correspondant à l'emprunt obligataire contracté pour le financement de la retraite. Recettes du Fonds de travaux : Les participations facturées au titre du premier semestre 2020 s'élèvent à 277 Mdhs en baisse de 61 Mdhs par rapport au premier semestre 2019. Ces participations sont réparties entre Lotisseurs (196 Mdhs), Particuliers (72 Mdhs), Industriels (6 Mdhs) et Administrations (3 Mdhs). Cette baisse est expliquée par l'absence des grands projets de lotissements durant le premier semestre en lien avec la pandémie.

au titre du premier semestre 2020 s'élèvent à 277 Mdhs en baisse de 61 Mdhs par rapport au premier semestre 2019. Ces participations sont réparties entre Lotisseurs (196 Mdhs), Particuliers (72 Mdhs), Industriels (6 Mdhs) et Administrations (3 Mdhs). Cette baisse est expliquée par l'absence des grands projets de lotissements durant le premier semestre en lien avec la pandémie. Les participations encaissées au titre du premier semestre 2020 s'élèvent à 250 Mdhs en baisse de 156 Mdhs par rapport à la même période en 2019 en lien avec la pandémie. 20 | Rapport Financier Semestriel 2020 Rapport semestriel d'activité 1 Informations sur le capital de la société 15. Informations sur le capital de la société 1.15.1 REPARTITION DU CAPITAL SUEZ : Opérateur mondial dédié aux métiers de l'eau et des déchets, présent sur les cinq continents. Fipar-Holding : Fonds d'investissement du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) RMA : Opérateur majeur du secteur de l'assurance, filiale du groupe FinanceCom. 1.15.2 EVOLUTION DU COURS LYDEC VS EVOLUTION DU MASI DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 (BASE 100) Au 30 juin 2020, le cours de l'action Lydec a affiché une baisse de 24% par rapport à 2019 à un niveau de cours de 340,0 Dhs / action, correspondant à une capitalisation boursière de 2 720 M MAD. Du côté du MASI, celui-ci a enregistré une contre-performance de 16% pour clôturer la même période à un niveau de 10169 pts. Cette baisse est expliquée par la réaction du marché face aux impacts de la pandémie « COVID-19 ». Le niveau de volumétrie du titre est également en baisse avec un cumul d'échanges durant le 1er semestre de l'année de 36 M MAD, comparé à un total de 51 M MAD observé sur la même période une année auparavant soit une diminution de 28 %. Le MASI a quant à lui enregistré une hausse de 44% au niveau des volumes échangés sur le Marché Central, clôturant le semestre sur un total de 21 Md MAD. Le nombre de titres échangés a suivi la même tendance, affichant une baisse de 13%, passant de 111 097 actions une année auparavant à 96618 à fin juin 2020. 21 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2.1 Bilan actif 23 2.2 Bilan passif 24 2.3 Comptes de produits et de charges 25 2.4 Etat des soldes de gestion (ESG) 26 2.5 Tableau de financement de l'exercice 27 2.6 Principales méthodes d'évaluation 28 2.7 Etat des dérogations 29 2.8 Tableau des provisions 29 2.9 Etat du Fonds De Travaux 29 2.10 Attestation des contrôleurs des comptes 30 22 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Bilan actif 2.1 Bilan Actif 30 juin 2020 31 décembre 2019 Bilan actif - en dirhams Amortissements et Brut provisions Net Net I - A - Actif immobilisé domaine concédé 28.482.818.634,6 15.783.909.458,8 12.698.909.175,7 12.906.353.717,0 Immobilisations términées Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC 4.501.314.340,8 4.495.784.705,2 5.529.635,6 6.824.346,1 Immobilisations financées par fonds de travaux 5.577.478.715,2 2.560.592.745,7 3.016.885.969,5 3.013.688.841,5 Immobilisations financées par LYDEC 9.053.810.882,2 5.471.862.075,1 3.581.948.807,1 3.547.230.783,0 Immobilisations financées par les tiers 2.221.207.439,0 1.408.330.498,7 812.876.940,3 786.269.945,2 Immobilisations recues gratuitement 4.190.049.759,2 1.847.339.434,1 2.342.710.325,1 2.511.114.219,4 Immobilisations en cours Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux 1.746.803.548,0 1.746.803.548,0 1.699.133.285,6 Immobilisations en cours financées par Lydec 538.463.656,9 538.463.656,9 634.221.693,3 Immobilisations en cours financées par les Tiers 580.937.435,4 580.937.435,4 562.864.190,0 Fonds de retraite 72.752.857,9 72.752.857,9 145.006.412,9 I - B - Actif immobilisé domaine privé 10.768.410.647,4 6.892.023.797,0 3.876.386.850,5 4.040.975.992,9 Immobilisations en non valeur 427.523.561,8 409.101.327,0 18.422.234,8 20.950.589,7 Frais préliminaires - - - - Charges à répartir sur plusieurs exercices 427.523.561,8 409.101.327,0 18.422.234,8 20.950.589,7 Prime de remboursement des obligations - Immobilisations incorporelles 9.703.329.116,6 5.908.133.043,9 3.795.196.072,7 3.945.624.881,7 Immobilisations en recherche et développement 548.346,6 548.346,6 - - Brevet, marques, droits , et valeurs similaires 110.506.230,9 98.840.764,3 11.665.466,7 14.710.282,0 Fonds commercial - - Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire) 9.592.274.539,1 5.808.743.933,1 3.783.530.606,0 3.930.914.599,8 Immobilisations corporelles 635.936.007,3 574.789.426,0 61.146.581,3 72.616.926,2 Terrains - - - Constructions 1.149.165,4 1.053.766,5 95.398,9 103.348,9 Matériel et outillage 333.009.736,2 304.767.126,9 28.242.609,3 34.540.197,9 Matériel de transport 67.375.608,0 60.206.117,5 7.169.490,5 8.541.419,9 Matériel mobilier de bureau 46.755.054,2 45.574.071,5 1.180.982,7 1.411.893,5 Matériel informatique 173.242.092,5 148.797.742,6 24.444.349,9 27.989.816,2 Autres immobilisations corporelles 14.404.351,0 14.390.601,1 13.750,0 30.250,0 Immobilisations corporelles en cours - - - Immobilisations financières 1.621.961,6 - 1.621.961,6 1.783.595,3 Prêts et créances immobilisées 1.621.961,6 1.621.961,6 1.783.595,3 Titres de participation Ecarts de conversion Diminution des créances financières Augmentation des dettes de financement Total I - Actif immobilisé DC & DP 39.251.229.282,0 22.675.933.255,8 16.575.296.026,2 16.947.329.709,9 II - Actif circulant (Hors trésorerie) Stocks ( F ) 56.736.157,1 10.891.502,9 45.844.654,1 22.450.310,5 Matiére et fournitures consommables 56.736.157,1 10.891.502,9 45.844.654,1 22.450.310,5 Créances de l'Actif Circulant ( G ) 4.092.064.039,0 490.604.345,2 3.601.459.693,7 2.673.039.570,2 Fournisseurs débiteurs avances et acomptes 48.238.583,0 48.238.583,0 57.995.831,1 Clients et comptes rattachés 3.159.233.575,1 470.524.676,2 2.688.708.899,0 1.794.557.587,6 Personnel débiteur 54.476.171,0 54.476.171,0 61.554.714,4 Etat débiteur 246.247.871,0 246.247.871,0 229.526.151,9 Comptes d'associés débiteurs - - - Autres débiteurs 525.618.132,5 20.079.669,0 505.538.463,5 483.347.258,3 Comptes de régularisation actif 58.249.706,3 58.249.706,3 46.058.026,9 Titres et Valeurs de Placement ( H ) 170.000.000,1 170.000.000,1 295.000.000,1 Bons de Trésor ( Fonds de Travaux ) 170.000.000,0 170.000.000,0 295.000.000,0 Placements LYDEC 0,1 0,1 0,1 Ecarts de Conversion actif circulant ( I ) - 394,2 - 394,2 973,2 (Elément circulants) Total II - Actif circulant ( F + G + H + I ) 4.318.799.801,9 501.495.848,1 3.817.303.953,8 2.990.490.854,0 III - Trésorerie actif Chèques et Valeurs à encaisser 97.388.706,3 4.395.283,2 92.993.423,1 183.415.423,0 Fonds externes 40.894.623,0 40.894.623,0 111.091.483,9 Banques 176.392,7 176.392,7 16.236.547,5 Caisses 702.861,0 702.861,0 316.025,5 Total II - Actif circulant ( F + G + H + I ) 139.162.583,0 4.395.283,2 134.767.299,8 311.059.480,0 Total général actif 43.709.191.666,9 23.181.824.387,1 20.527.367.279,8 20.248.880.043,9 23 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Bilan passif 2.2 Bilan Passif 30 juin 2020 31 décembre 2019 Bilan passif - en dirhams Net Net 1 - Droits de l'Autorité Délégante ( I ) 12.698.909.174,1 12.906.353.715,3 Financement Fonds de Travaux 11.825.596.602,9 11.609.058.979,7 Amortissement Financement Fonds de Travaux - 7.056.377.450,9 - 6.889.412.507,6 Financement Délégataire 9.592.274.539,1 9.438.907.605,2 Amortissement Financement Délégataire - 5.471.862.075,1 - 5.257.455.128,8 Financement Tiers 6.992.194.633,6 6.886.993.562,7 Amortissement Financement Tiers - 3.255.669.932,8 - 3.026.745.208,1 Fonds de retraite 72.752.857,3 145.006.412,3 Emprunts obligataires financement retraite - Principal 2.310.701.644,8 2.613.545.644,8 Dette de l'Autorité Délégante / CDG - 2.310.701.644,8 - 2.613.545.644,8 Capitaux propres ( A ) Capital Social 800.000.000,0 800.000.000,0 dont Capital souscrit non appelé - - Capital appelé versé 800.000.000,0 800.000.000,0 Primes d'émission,de fusion,d'apport - - Ecarts de réévaluation - - Réserve légale 80.000.000,0 80.000.000,0 Autre Réserves 168.626.872,3 - Report à nouveau 759.948.763,8 759.948.763,8 Résultat net en instance d'affectation - - Résultat net de l'exercice - 25.873.627,8 168.626.872,3 Total des capitaux propres ( A ) 1.782.702.008,4 1.808.575.636,2 Capitaux Propres Assimilés ( B ) 6.855.118,3 6.855.118,3 Subventions d'Investissement 6.855.118,3 6.855.118,3 Provisions réglementées Comptes de liaison Dettes de Financement ( C ) 1.065.086.485,9 1.108.155.061,1 Emprunts Obligataires 480.000.000,0 480.000.000,0 Emprunts Commerciaux 55.000.000,0 110.000.000,0 Dépôts de Garantie Clientèle 530.086.485,9 518.155.061,1 Provisions Durables pour Risques et Charges ( D ) Ecarts de conversion Passif ( E ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT ( I + A + B + C + D + E ) 15.553.552.786,7 15.829.939.530,9 II-PASSIF CIRCULANT ( Hors Trésorerie ) Dettes passif circulant ( F ) 3.516.932.431,0 3.798.895.159,7 Fournisseurs et Comptes rattachés 2.049.215.780,6 2.302.594.046,4 Clients créditeurs, Avances et Acomptes 274.806.210,6 198.120.671,1 Personnel 56.339.746,9 54.947.868,6 Organismes Sociaux 9.926.650,1 3.007.814,4 Etat 592.870.788,8 622.188.507,5 Comptes d'Associés Créditeurs - - Fonds de Travaux 68.173.777,4 123.303.958,0 Autres Créanciers 79.250.104,0 141.596.198,6 Comptes de régularisation Passif 386.349.372,6 353.136.095,2 G-Autres Provisions pour Risques et Charges ( G ) 59.793.017,2 53.909.601,5 H-Ecarts de Conversion Passif Circulant ( H ) 4.633,7 TOTAL II - PASSIF CIRCULANT ( F + G + H ) 3.576.725.448,1 3.852.809.394,8 Trésorerie - Passif Crédits d'escompte Crédits de Trésorerie 850.000.000,0 380.000.000,0 Banques ( Soldes Créditeurs ) 547.089.045,0 186.131.118,2 TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF 1.397.089.045,0 566.131.118,2 TOTAL GENERAL PASSIF 20.527.367.279,8 20.248.880.043,9 24 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 CPC 2.3. Compte de Produits et de Charges (CPC) Compte de produits et de charges - en dirhams 30 juin 2019 30 juin 2020 I - Produits d'exploitation Ventes de marchandises ( en l'etat ) 3.103.323.951,5 2.940.839.725,4 Ventes de biens et services 490.024.190,4 440.718.267,6 Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 57.021.172,0 51.434.521,0 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : Transfert de charges 34.987.967,7 37.112.233,4 Total I 3.685.357.281,4 3.470.104.747,4 II - Charges d'exploitation Achats revendus de marchandises 2.152.928.593,8 2.033.291.890,1 Achats consommés de matiéres et fournitures 496.309.801,8 473.052.173,1 Autres charges externes 147.710.555,5 144.409.738,8 Impôts et taxes 2.705.010,0 5.014.653,6 Charges de personnel 417.843.455,3 411.982.403,2 Autres charges d'exploitation 75.000,0 30.000,0 Dotations d'explotation 341.854.295,7 412.082.242,6 Total II 3.559.426.712,2 3.479.863.101,4 III - Résultat d'exploitation III = I - II 125.930.569,2 - 9.758.353,9 IV - Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change 273.331,4 79.141,5 Intérêts et autres produits financiers 2.901.029,5 1.202.869,7 Reprises financiéres : transfert de charges 3.256.141,5 2.440.893,4 Total IV 6.430.502,4 3.722.904,6 V - Charges financières Charges d'intérêts 39.081.132,3 35.824.966,4 Perte de change 265.448,1 58.012,8 Autres charges financiéres 11.868,5 10.537,0 Dotations financiéres Total V 39.358.448,9 35.893.516,2 VI - Résultat financier VI = IV - V - 32.927.946,5 - 32.170.611,6 VII - Résultat courant 93.002.622,7 - 41.928.965,6 VIII - Produits non courants Produits des cessions d'immobilisation 133.050,0 64.039,2 Subvention d'équilibre Reprises sur subvention d'investissement Autres produits non courant 27.943.821,7 64.123.269,9 Reprises non courantes: Transferts de charges Total VIII 28.076.871,7 64.187.309,1 IX - Charges non courantes Valeurs nettes d'amotissements des immobilisations cédés 11.337,1 268.787,5 Subvention accordées Autres charges non courantes 6.013.419,5 15.127.644,8 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions Total IX 6.024.756,6 15.396.432,3 X - Résultat non courant X = VIII - IX 22.052.115,1 48.790.876,8 XI - Résultat avant impôts XI = VII + X 115.054.737,9 6.861.911,2 XII - Impôts sur les résultats 46.029.855,8 32.735.539,0 XIII - Résultat net XIII = XI - XII 69.024.882,0 - 25.873.627,8 XIV Total des produits XIV = I + IV + VIII 3.719.864.655,5 3.538.014.961,1 XV Total des charges XV = II + V + IX + XII 3.650.839.773,5 3.563.888.588,9 XVI Résultat net XVI = XIV - XV 69.024.882,0 - 25.873.627,8 25 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 ESG 2.4 Etat des Soldes de Gestion (ESG) Tableau de Formation des Résultats (TFR) - en dirhams 30 juin 2019 30 juin 2020 1 + Ventes de fluides 3.103.323.951,5 2.940.839.725,4 2 - Achats de fluides 2.152.928.593,8 2.033.291.890,1 I = Marge brute sur ventes en l'état 950.395.357,6 907.547.835,3 II + Production de l'exercice ( 3 + 4 + 5 ) 547.045.362,3 492.152.788,6 3 Ventes de biens et services produits 490.024.190,4 440.718.267,6 Variation de stocks 5 Immobilisations produites 57.021.172,0 51.434.521,0 III - Consommations de l'exercice ( 6 + 7 ) 644.020.357,4 617.461.911,8 Achats consommés de matières et de fournitures 6 496.309.801,8 473.052.173,1 7 Autres Charges externes 147.710.555,5 144.409.738,8 IV = Valeur ajoutée ( I + II - III) 853.420.362,6 782.238.712,0 + Subventions d'éxploitation reçues 9 - Impôts et Taxes 2.705.010,0 5.014.653,6 10 - Charges de Personnel 417.843.455,3 411.982.403,2 V = Excédent Brut d'éxploitation (EBE) 432.871.897,3 365.241.655,2 = Insuffisance Brute d'éxploitation (IBE) Autres produits d'éxploitation 11 + 12 - Autres charges d'éxploitation 75.000,0 30.000,0 13 + Reprises d'éxploitation : Transfert de Charges 34.987.967,7 37.112.233,4 14 - Dotations d'éxploitation 341.854.295,7 412.082.242,6 VI = Résultat d'exploitation 125.930.569,2 - 9.758.353,9 VII Résultat financier - 32.927.946,5 - 32.170.611,6 VIII = Résultat courant 93.002.622,7 - 41.928.965,6 IX Résultat non courant 22.052.115,1 48.790.876,8 Impôts sur les sociétés 15 - 46.029.855,8 32.735.539,0 X = Résultat net de l'exercice 69.024.882,0 - 25.873.627,8 Capacité d'AutoFinancement (CAF) - en dirhams 30 juin 2019 30 juin 2020 1 Résultat net de l'exercice 69.024.882,0 - 25.917.639,8 Bénéfice + 69.024.882,0 - 25.917.639,8 Perte 2 + Dotations d'éxploitation 307.703.959,5 321.789.613,5 + Dotations Financières + Dotations non courantes - Reprises d'éxploitation - Reprises financières - Reprises non courantes 8 - Produits des cessions d'immobilisations - 133.050,0 - 64.039,2 9 + Valeurs nettes d'amort immobilisations cédées 11.337,1 268.787,5 I = Capacité d'AutoFinancement (CAF) 376.607.128,6 296.076.722,0 10 Distribution de Bénéfices 196.000.000,0 II = Autofinancement 180.607.128,6 296.076.722,0 26 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Tableau de financement 2.5 Tableau de Financement (TF) Variation ( a - b ) Synthèse des masses du bilan - en dirhams 31 décembre 2019 30 juin 2020 Emplois Ressources Financement permanent 15.829.939.530,9 15.553.552.786,7 276.386.744,2 - Actif immobilisé 16.947.329.709,9 16.575.296.026,2 - 372.033.683,7 Fonds de Roulement Fonctionnel ( A ) - 1.117.390.179,0 - 1.021.743.239,5 95.646.939,5 Actif circulant 3.106.015.258,6 3.817.303.953,8 711.288.695,1 - Passif circulant 3.968.333.799,5 3.576.725.448,1 - - Besoin de Financement Global ( B ) - 862.318.540,8 240.578.505,6 1.102.897.046,5 - Trésorerie nette ( A - B ) - 255.071.638,2 - 1.262.321.745,1 1.007.250.107,0 - 31 décembre 2019 30 juin 2020 Emplois et ressources - en dirhams Emplois Ressources Emplois Ressources I - Ressources stables de l'exercice Autofinancement ( A ) 606.803.035,6 296.120.734,0 Capacité d'autofinancement 802.803.035,6 296.120.734,0 Distribution de bénéfices - 196.000.000,0 Cession et réduction d'immobilisation ( B) 215.002,5 225.672,9 Cession d'immobilisations incorporelles Cession d'immobilisations corporelles 215.002,5 Cession d'immobilisations financières 64.039,2 Récupération sur créances immobilisées 161.633,7 Augmentation des capitaux propres assimilés ( C ) Augmentation du capital Augmentation des réserves Subventions d'Investissement Augmentation des dettes de financement ( D ) 61.799.668,4 22.764.632,8 Dépôts de garantie 61.799.668,4 22.764.632,8 Emprunt à long terme Total I - Ressources stables ( A + B + C + D ) 668.817.706,5 319.111.039,7 II - Emplois stables de l'exercice Acquisitions, augmentations d'immobilisations ( E ) 500.384.524,4 155.189.554,9 Acquisition d'immobilisations corporelles 28.220.240,5 1.822.621,0 Acquisition d'immobilisations incorporelles 472.119.543,8 153.366.933,9 Augmentation d'immobilisations en cours - Acquisition d'immobilisations financières 44.740,1 Remboursement des capitaux propres ( F ) Remboursement des dettes de financement ( G ) 221.026.494,2 65.833.208,0 Dépôts de garantie 31.026.494,2 10.833.208,0 Emprunt à long terme 190.000.000,0 55.000.000,0 Acquisitions d'immobilisations en non valeur ( H ) 16.579.442,5 2.441.337,3 Total II - Emplois stables ( E + F + G + H ) 737.990.461,0 223.464.100,2 III - Variation Besoin de Financement Global - 240.733.873,9 1.102.897.046,5 IV - Variation de la trésorerie 171.561.119 - 1.007.250.107,0 Total Général 909.551.580,5 909.551.580,5 1.326.361.146,6 1.326.361.146,6 27 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Principales méthodes d'évaluation 2.6 Principales méthodes d'évaluation Indication des méthodes d'évaluation appliquées par l'entreprise I - ACTIF IMMOBILISE A - Evaluation à l'entrée 1 - Immobilisations en non valeurs 2 - Immobilisations incorporelles 3- Traitement comptable de la concession Depuis 1997, la date d'entrée en vigueur de la concession de service public dont bénéficie Lydec, les immobilisations entrant dans le périmètre de cette concession sont traitées selon les dispositions de l'avis du CNC n°4 du 26 mai 2005, tel qu'adopté par l'Assemblée Plénière du CNC, et celles du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC). Le traitement comptable de la concession se détaille comme suit : 3.1 Actif immobilisé du domaine concédé Les immobilisations en non valeurs sont comptabilisées conformément aux normes comptables. Elles figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition, diminué des amortissements calculés selon la méthode linéaire au taux de 20%, sans prorata temporis. Les immobilisations incorporelles comprennent : L'actif incorporel représentant le droit d'usage des biens de retour financés par Lydec.

Les logiciels et licences pour leur coût d'acquisition. Cette rubrique du bilan reprend, en contrepartie de la rubrique « droit de l'autorité concédante » figurant au passif du bilan, l'intégralité des biens de retour du domaine concédé, que ces biens soient mis en concession par le concédant, le concessionnaire ou par les tiers. Les biens de retour remis gratuitement en concession par le concédant ont été valorisés conformément au contrat de gestion délégué et ont été inscrit au bilan de Lydec. 3.2 Biens de retour mis dans la concession par Lydec 3.3 Biens de reprise mis en concession par Lydec Selon le contrat de concession, ces biens sont remis au concédant gratuitement à la fin de la concession. Ainsi, conformément aux dispositions de l'avis du CNC et aux modalités pratiques d'application généralement retenues au Maroc, les biens de retour mis par le concessionnaire sont comptabilisés comme suit : Comptabilisation et amortissement de l'investissement réalisé par Lydec: le montant des investissements réalisés par Lydec au titre des biens de retour est inscrit à la fois (i) en actif immobilisé du domaine concédé en contrepartie des droits de l'autorité délégante et (ii) en immobilisation incorporelle au sein de l'actif « l'Actif immobilisé du domaine privé » ;

les biens inscrits en actif immobilisé du domaine concédé (i) font l'objet d'un amortissement pour dépréciation (amortissement économique sur la durée de vie utile du bien) en contrepartie d'une réduction des droits de l'autorité délégante, sans impact sur le résultat de Lydec ; la durée d'amortissement économique est fixée contractuellement (en fonction de la nature des biens mis en concession) ;

• L'immobilisation incorporelle qui figure dans l'actif immobilisé du domaine privée est amortie en totalité sur la durée résiduelle de la concession. Les biens de reprise ne faisant pas partie du domaine concédé et apportés par Lydec sont comptabilisés comme des « biens propres », c'est-à-dire : présentés au sein des immobilisations par nature (immobilisations corporelles) ;

amortis par la contrepartie du compte de résultat Lydec, selon leur durée de vie utile de ces biens. 4. Immobilisations corporelles 5. Immobilisations financières B - Corrections de valeur: Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif II - Actif circulant (Hors trésorerie) A - Evaluation à l'entrée 1 - Stocks 2 - Créances 3 - Titres et valeurs de placement B - Corrections de valeur 1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation 2 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif III - Financement permanent 1 - Méthodes de réévaluation 2 - Méthodes d'évaluation des provisions réglementées 3 - Dettes de financement permanent 4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges 5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif Les immobilisations corporelles du domaine privé comprennent à la fois des biens propres et les biens de reprise lorsque ceux-ci font l'objet d'une option de reprise contre indemnité. Ces immobilisations figurent à l'actif à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base de la durée de vie de ces immobilisations. Les immobilisations financières représentent les prêts accordés au personnel, les dépôts et cautionnements ainsqi que les titres de participation NA Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises CUMP Valeur nominale Valeur nominale Antériorité et nature de l'actif circulant Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises NA NA Valeur d'émission de l'emprunt Evaluation individuelle du risque IV - Passif circulant (Hors trésorerie) 1 - Dettes du passif circulant Valeur nominale de la dette 2 - Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques & charges Evaluation individuelle du risque 3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises V - Trésorerie 1 - Trésorerie - actif Valeur nominale 2 - Trésorerie - passif Valeur nominale 3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation NA VI - Ecoulement du chiffre d'affaires sur les ventes Ventes de fluides

Ventes de travaux Chiffre d'affaires facturé au titre des consommations de l'exercice Evaluation en fin de période de l'énergie en compteur non facturée Méthode "à l'avancement" des travaux VII - Emprunts obligataires de l'Autorité Délégante Méthode d'évaluation Capital restant dû au titre des emprunts obligataires émis par Lydec pour le compte de l'autorité délégante dans le cadre du financement de l'externalisation du régime de retraite du personnel statutaire. VIII - Droits à révision économique Les droits à révision économique sont comptabilisés après validation des montants par le Comité de Suivi et détermination de la date et des modalités de leur application (y compris l'effet rétroactif). Concernant les dossiers de révision 2011 et 2012, les parties au contrat de gestion déléguée ont acté le principe de traiter cette rétroactivité lors de la prochaine révision quinquennale. 28 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Etat des dérogations - Etat des provision -Etat du Fonds de Travaux 2.7 Etat des dérogations Influence des dérogations sur le Indication des dérogations Justification des dérogations patrimoine, la situation financière et les résultats I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux Néant II - Dérogations aux principes des méthodes d'évaluation comptables fondamentaux III - Dérogations aux régles d'établissement et de présentation des états de synthèse 2.8 Etat des provisions En dirhams Montant début Dotations Reprises Montant fin d'exercice Nature ecercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes 1 - Provision pour dépréciation de l'actif immobilisé 2 - Provisions réglementées 3 - Provisions durables pour risques et charges Sous Total ( A ) 4 - Provision pour dépréciation de l'actif circulant (hors tresorerie) 428.732.866,09 83.391.502,91 - - 10.628.520,86 - - 501.495.848,1 5 - Autres Provisions pour risques et charges 53.909.601,46 6.901.126,23 - - 1.017.710,54 - - 59.793.017,2 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de tresorerie 4.395.283,18 - - - - - - 4.395.283,2 - - Sous Total ( B ) 487.037.750,73 90.292.629,1 - - 11.646.231,40 - - 565.684.148,5 Total ( A + B ) 487.037.750,73 90.292.629,1 - - 11.646.231,40 - 565.684.148,5 - 2.9 Etat du Fonds de travaux 31-déc-19 30-jui-20 Solde du compte Fonds de Travaux : 123.303.957,98 68.173.777,41 Fonctionnement du compte Fonds de Travaux Lydec gère le compte Fonds de Travaux pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Délégante, sans impact sur le résultat, situation nette et patrimoine du délégataire. Les ressources de ce compte sont constituées des frais de raccordement aux réseaux et contribuent au financement des infrastructures pour répondre aux enjeux majeurs de développement du Grand Casablanca. L'ensemble des ouvrages financés par le Fonds de Travaux sont propriété de l'Autorité Délégante. Les modalités de fonctionnement du compte Fonds de Travaux sont définies dans l'annexe 11-3 du contrat de gestion déléguée. Cette annexe précise notamment la nature des opérations au crédit et au débit de ce compte. Situation du Fonds de Travaux vis-à-vis de l'Administration Fiscale Par courrier en date du 30 juin 2014, l'Administration Fiscale demande la fiscalisation des ressources de ce Fonds et le dépôt de déclarations d'Impôt sur les sociétés et de TVA séparées, estimées par celle-ci respectivement à 488 Mdhs et 325 Mdhs sur la période 2009-2012. Lydec et l'Autorité délégante, en coordination étroite avec l'Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des Services Concédés du Ministère de l'Intérieur, ont fait valoir auprès de l'Administration Fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux le caractère non-assujettissable du Fonds de Travaux à cette imposition.

celle-ci respectivement à 488 Mdhs et 325 Mdhs sur la période 2009-2012. Lydec et l'Autorité délégante, en coordination étroite avec l'Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des Services Concédés du Ministère de l'Intérieur, ont fait valoir auprès de l'Administration Fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux le caractère non-assujettissable du Fonds de Travaux à cette imposition. En date du 8 août 2014, après avoir consulté toutes les parties prenantes au contrat de gestion déléguée, Lydec a adressé une lettre de réponse à la la Direction Régionale des impôts dans laquelle elle apporte les arguments à l'appui de cette analyse.

Une réunion a été tenue avec la DRI sur le sujet en date du 04 novembre 2014. A la suite de cette réunion, une dernière note reprenant et complétant les arguments développés à l'appui de la position de la Lydec et de l'Autorité Délégante a été adressée à la DRI.

Les échanges sont encours entre l'Administration Fiscale et les parties prenantes au contrat de gestion déléguée. 29 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Attestation des commissaires aux comptes 2.10 Attestation des commissaires aux comptes 30 | Rapport Financier Semestriel 2020 Comptes sociaux semestriels de Lydec au 30 juin 2020 2 Attestation des commissaires aux comptes 31 | Rapport Financier Semestriel 2020 Liste des communiqués de presse publiés par l'émetteur Document publié Emission obligataire ordinaire par placement privé de la société Lydec d'un montant de 500 millions de dirhams Alerte sur les résultats semestriels et annuels 2020 Indicateurs du deuxième trimestre 2020 Indicateurs du premier trismestre 2020 Date de publication Support 18/08/2020JAL - lydec.ma 03/08/2020JAL - lydec.ma 03/08/2020JAL - lydec.ma 29/05/2020JAL - lydec.ma Contact analystes et investisseurs : Jihane TAMIM - Responsable Relations Investisseurs • jihane.tamim@lydec.co.ma • 05 22 54 90 44 Contact médias : Bouchra SABIB - Chargée des Relations Médias • bouchra.sabib@lydec.co.ma • 05 22 54 90 22 32 | Rapport Financier Semestriel 2020 Attachments Original document

