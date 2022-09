Lydec S A : - Résultats financiers du 1er semestre 2022 19/09/2022 | 11:50 Envoyer par e-mail :

Communiqué Résultats semestriels 2022 Poursuite de la reprise de l'activité et mobilisation face au stress hydrique Le Conseil d'Administration de Lydec, réuni à Casablanca le jeudi 15 septembre 2022, a arrêté les comptes sociaux de Lydec pour la période close au 30 juin 2022. Ceux-ci font apparaître un chiffre d'affaires de 3 610 millions de dirhams et un résultat net de -10 millions de dirhams. Au cours du 1er semestre 2022, les investissements de la Gestion Déléguée se sont élevés à 378 millions de dirhams, dont 100 millions de dirhams financés par le Délégataire. Principaux faits marquants •> Dans le contexte de stress hydrique, Lydec poursuit sa mobilisation sur le terrain et mène des actions en concertation avec les Autorités visant à sécuriser l'alimentation en eau potable, et a appelé ses clients à optimiser leurs consommations en eau. •> En anticipation de la saison des pluies, Lydec continue la réalisation des actions d'entretien des réseaux et la mise en œuvre des grands projets de renforcement des ouvrages d'assainissement pluvial. •> Fidèle à son engagement de solidarité de proximité conformément à sa démarche RSE, Lydec et sa Fondation ont organisé la 10ème édition de l'opération « Ramadan Attadamoun » avec la distribution de plus de 3 500 paniers et bons d'achats pour des produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité au profit de familles démunies du Grand Casablanca, en partenariat avec plusieurs associations de terrain. •> À l'issue de l'OPA obligatoire de Veolia Environnement de concert avec Suez sur Lydec, et dans l'attente de l'autorisation des Autorités pour le transfert de Lydec vers Suez, VEOLIA ENVIRONNEMENT détient indirectement depuis le 27 mai 2022 la majorité du capital de Lydec. Les actionnaires institutionnels marocains ayant apporté leurs titres à l'OPA, les administrateurs les représentant ont présenté leur démission. M. Guillaume Pepy, Président du Conseil, a également présenté sa démission pour pouvoir se consacrer à sa nouvelle fonction de Président d'une autre grande entreprise en France. Le conseil d'administration a adopté à l'unanimité la décision de nomination de Monsieur Sébastien Daziano, nommé administrateur de Lydec à l'Assemblée Générale du 8 juin 2022 en remplacement de Mme Ana Giros, en tant que président du conseil d'administration de Lydec. •> Conformément à l'article 28 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, agissant de concert avec sa filiale détenue à 100%, la société VIGIE 50 AS, a déposé auprès de l'AMMC, en date du 01 juin 2022, un projet d'offre publique de retrait obligatoire visant les actions LYDEC. L'AMMC a déclaré recevable l'OPR en question, en date du 25 juillet 2022. Le calendrier de l'opération sera fixé ultérieurement. Résultats financiers au 1er semestre 2022 Le chiffre d'affaires à fin juin s'élève à 3 610 Mdhs en amélioration de 4.5 % par rapport à 2021 expliqué principalement par le chiffre d'affaires travaux qui augmente de 24.4% par rapport à la même période de 2021. Électricité : •> Le chiffre d'affaires électricité au 1er semestre de l'année s'établit à 2 251 Mdhs, en hausse de 1.4 % par rapport à la même période de l'année précédente. •> En volume, les ventes d'électricité affichent une augmentation de 1.1% en raison : de l'amélioration des ventes aux clients industriels (+1.9%) due à la reprise partielle de l'activité des industriels (-5.3% vs. 2019).

de la hausse des ventes aux particuliers de 0.7% expliquée principalement pas la reprise de l'activité des clients patentés (café, restaurant …) après levée des restrictions de la crise sanitaire (+1.2% vs. 2019).

de la baisse des ventes du segment administration de 0.3% due principalement à la baisse de l'éclairage public (-2% vs. 2019). Eau potable : •> Le chiffre d'affaires d'eau potable relatif au 1er semestre 2022 atteint 659 Mdhs, en baisse de 2.1 % par rapport au 1er semestre 2021. •> En volumes, les ventes d'eau potable affichent une baisse de 2,1% comparés à 2021 expliquée principalement par la baisse des consommations des administrations en lien avec la mobilisation face au stress hydrique. L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 452 Mdhs est quasi stable vs.2021 (+0,1%). Le résultat opérationnel courant s'établit à 52 Mdhs en baisse de 21 Mdhs par rapport à 2021 intégrant les dotations sur provisions en hausse de 12 Mdhs et les dotations aux amortissements qui augmentent de 9 Mdhs. Le résultat net s'élève à -10 Mdhs en baisse de 18 Mdhs par rapport à 2021. Les investissements de la Gestion Déléguée au titre du 1er semestre 2022 s'élèvent à 379 Mdhs, en hausse de 32.9% par rapport au premier semestre 2021. Le niveau d'endettement net à fin juin 2022 atteint 1 045 Mdhs, en baisse de 30% par rapport à l'année dernière qui était impactée par les effets de la crise sanitaire sur les encaissements clients. En millions de dirhams Unité S1-2021 S1-2022 S1 2022 vs S1 2021 Volumes vendus Electricité GWh 1.839 1.859 19,91 1,1% Eau potable Mm3 82 81 -1,70 -2,1% Assainissement Mm3 80 78 -1,83 -2,3% Chiffre d'affaires Fluides Mdh 3.087 3.100 13,32 0,4% Electricité Mdh 2.220 2.251 30,96 1,4% Eau potable Mdh 673 659 -13,90 -2,1% Assainissement Mdh 194 190 -3,74 -1,9% Autres revenus Mdh 369 510 141,04 38,2% Chiffre d'affaires Mdh 3.456 3.610 154,36 4,5% Investissements Lydec Mdh 127 100 -26,63 -21,0% Investissements Fond de Travaux Mdh 158 278 120,45 76,2% Total investissements Mdh 285 379 93,83 32,9% Endettement net Mdh 1.286 1.045 -552,00 -30,0% Répartition des investissements Répartition du Chiffre de la gestion déléguée - S1 2022 d'affaires Fluides - S1 2022 1% 21% 17% 73% 52% 6% Electricité Eau potable Electricité Assainissement Eau potable Moyens communs Assainissement 30% Contact analystes et investisseurs : Ahmed REHANE - Responsable Relations Investisseurs • ahmed.rehane@lydec.co.ma • 05 22 54 90 44 Contact médias : Bouchra Sabib - Responsable des Relations Médias • bouchra.sabib@lydec.co.ma • 05 22 54 90 47 Siège social : 48, rue Mohamed Diouri - 20 110 Casablanca - B.P. : 16048 - Tél. : 05 22 54 90 54 S.A. au capital de 800 000 000 DH - RC Casablanca : 80617 - TP : 32400265 - IF : 01085706 - CNSS : 6156964 - ICE : 000230990000079 Communication financière Comptes sociaux au 30 juin 2022 BILAN ACTIF BILAN PASSIF Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 Amortissements Brut et provisions Net Net ACTIF I. A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE 32040934967,40 18216968119,31 13823966848,09 14014788064,42 Immobilisations términées Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC 4501314340,78 4500963547,30 350793,48 1645504,01 Immobilisations financées par fonds de travaux 6369447141,83 3247848691,03 3121598450,80 2744012575,96 Immobilisations financées par LYDEC 9881916320,67 6502616296,58 3379300024,09 3449434394,63 Immobilisations financées par les tiers 2371617859,69 1638610969,50 733006890,19 726387891,29 Immobilisations recues gratuitement 5459395574,95 2326928614,90 3132466960,05 3253453132,28 Immobilisations en cours Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux 2117781861,47 2117781861,47 2400031958,95 Immobilisations en cours financées par Lydec 414507875,48 414507875,48 459157178,90 Immobilisations en cours financées par les Tiers 834646339,09 834646339,09 808815529,09 Fonds de retraite 90307653,44 90307653,44 171849899,31 I - B - ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE PRIVÉ 11550062147,98 8275277312,52 3274784835,46 3524864431,61 Immobilisations en non valeur 461728127,78 437797734,11 23930393,67 29516562,14 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 461728127,78 437797734,11 23930393,67 29516562,14 Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles 10425404280,06 7225451542,20 3199952737,86 3434955986,21 Immobilisations en recherche et développement 548346,61 548346,61 Brevet, marques, droits , et valeurs similaires 128431737,30 111537371,33 16894365,97 20439210,75 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire) 10296424196,15 7113365824,26 3183058371,89 3414516775,46 Immobilisations corporelles 661515789,11 612028036,21 49487752,90 58828664,10 Terrains Constructions 1149165,41 1085566,13 63599,28 71549,20 Matériel et outillage 351621404,50 328581929,55 23039474,95 27271464,39 Matériel de transport 70891650,03 64656268,41 6235381,62 7180381,32 Matériel mobilier de bureau 47592469,22 46540009,49 1052459,73 1050436,78 Matériel informatique 175862748,91 156765911,59 19096837,32 23254832,41 Autres immobilisations corporelles 14398351,04 14398351,04 Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières 1413951,03 1413951,03 1563219,16 Prêts et créances immobilisées 1413951,03 1413951,03 1563219,16 Titres de participation Ecarts de conversion Diminution des créances financières Augmentation des dettes de financement TOTAL I - ACTIF IMMOBILISÉ DC & DP 43590997115,38 26492245431,83 17098751683,55 17539652496,03 II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie) Stocks ( F ) 49681807,54 9695349,77 39986457,77 28966125,10 Matiére et fournitures consommables 49681807,54 9695349,77 39986457,77 28966125,10 Créances de l'Actif Circulant ( G ) 4344106315,27 702880065,31 3641226249,96 3327160497,02 Fournisseurs débiteurs avances et acomptes 270927,59 270927,59 5305234,00 Clients et comptes rattachés 3372812902,11 682800396,27 2690012505,84 2462068116,73 Personnel débiteur 46255762,88 46255762,88 48420862,33 Etat débiteur 250045058,70 250045058,70 220278953,51 Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs 586494307,27 20079669,04 566414638,23 544160672,31 Comptes de régularisation actif 88227356,72 88227356,72 46926658,14 Titres et Valeurs de Placement ( H ) 804104224,20 804104224,20 905537315,41 Bons de Trésor ( Fonds de Travaux ) 724000000,00 724000000,00 620000000,00 Placements LYDEC 80104224,20 80104224,20 285537315,41 Ecarts de Conversion actif circulant ( I ) -394,17 -394,17 8112,58 (Elément circulants) TOTAL II - ACTIF CIRCULANT ( F + G + H + I ) 5197891952,84 712575415,08 4485316537,76 4261672050,11 III - TRÉSORERIE-ACTIF Chèques et Valeurs à encaisser 102034429,77 5367911,18 96666518,59 256133128,37 Fonds externes 27249694,78 27249694,78 20933754,76 Banques 64175991,00 64175991,00 51903600,01 Caisses 1403348,59 854358,16 123484,08 TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF 194863464,14 5367911,18 188946562,53 329093967,22 TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 48983752532,36 27210188758,09 21773014783,84 22130418513,36 Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 Montant net Montant net PASSIF 1 - DROITS DE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE ( I ) 13823966846,42 14014788062,75 Financement Fonds de Travaux 12988543343,03 12710088674,19 Amortissement Financement Fonds de Travaux -7748812238,33 -7564398636,32 Financement Délégataire 10296424196,15 10197524855,10 Amortissement Financement Délégataire -6502616296,58 -6288933281,57 Financement Tiers 8665659773,73 8576988466,08 Amortissement Financement Tiers -3965539584,40 -3788331913,42 Fonds de retraite 90307652,82 171849898,69 Emprunts obligataires financement retraite - Principal 1693635644,81 2003700644,81 Dette de l'Autorité Délégante / CDG -1693635644,81 -2003700644,81 Capitaux propres ( A ) Capital Social 800000000,00 800000000,00 dont Capital souscrit non appelé Capital appelé versé 800000000,00 800000000,00 Primes d'émission,de fusion,d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale 80000000,00 80000000,00 Autre Réserves 168626872,34 168626872,34 Report à nouveau 719986279,91 716561540,38 Résultat net en instance d'affectation Résultat net de l'exercice -9998762,24 67424739,53 Total des capitaux propres ( A ) 1758614390,01 1832613152,25 Capitaux Propres Assimilés ( B ) 5047174,34 5047174,34 Subventions d'Investissement 5047174,34 5047174,34 Provisions réglementées Comptes de liaison Dettes de Financement ( C ) 1748102763,30 1787373917,12 Emprunts Obligataires 720000000,00 720000000,00 Emprunts Commerciaux 430586132,97 488020368,63 Dépôts de Garantie Clientèle 597516630,33 579353548,49 Provisions Durables pour Risques et Charges ( D ) Ecarts de conversion Passif ( E ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT ( I + A + B + C + D + E ) 17335731174,07 17639822306,46 II-PASSIF CIRCULANT ( Hors Trésorerie ) Dettes passif circulant ( F ) 4196037567,21 4014920110,33 Fournisseurs et Comptes rattachés 2009044399,04 1982781093,55 Clients créditeurs, Avances et Acomptes 283762756,53 282457684,79 Personnel 64848423,61 67860687,35 Organismes Sociaux 10977500,86 19608920,25 Etat 694265976,03 784535928,83 Comptes d'Associés Créditeurs Fonds de Travaux 536515086,79 334175684,67 Autres Créanciers 90600875,96 98605506,93 Comptes de régularisation Passif 506022548,39 444894603,96 G-Autres Provisions pour Risques et Charges ( G ) 104794988,53 94700773,29 H-Ecarts de Conversion Passif Circulant ( H ) 29458,35 TOTAL II - PASSIF CIRCULANT ( F + G + H ) 4300832555,74 4109650341,97 TRÉSORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de Trésorerie Banques ( Soldes Créditeurs ) 136451054,03 380945864,93 TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF 136451054,03 380945864,93 TOTAL GENERAL PASSIF 21773014783,84 22130418513,36 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) OPERATIONS PROPRES CONCERNANT TOTAUX TOTAUX À L'EXERCICE LES EXERCICES Au 30 juin 2022 Au 30 juin 2021 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (1) PRECEDENTS (2) I - PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises ( en l'etat ) 3100148869,13 3100148869,13 3086847007,98 Ventes de biens et services 510040165,22 510040165,22 369432198,92 Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même 44612692,86 44612692,86 50875834,59 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : Transfert de charges 43595693,72 43595693,72 41537687,08 TOTAL I 3698397420,93 3698397420,93 3548692728,57 II - CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises 2169907621,12 2169907621,12 2136568267,87 Achats consommés de matiéres et fournitures 490834665,44 490834665,44 384123915,36 Autres charges externes 153670580,76 1398861,76 155069442,52 148942547,80 Impôts et taxes 4702049,96 4702049,96 3401207,70 Charges de personnel 384850631,57 29680782,38 414531413,95 414202356,60 Autres charges d'exploitation 1300000,00 1300000,00 300000,00 Dotations d'exploitation 410132929,84 410132929,84 388499956,44 TOTAL II 3615398478,69 31079644,14 3646478122,83 3476038251,77 III - RÉSULTAT D'EXPLOITATION III = I - II 51919298,10 72654476,80 IV - PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change 1263886,78 1263886,78 Intérêts et autres produits financièrs 1152204,69 1152204,69 1495007,38 Reprises financières : transfert de charges 1712003,78 1712003,78 2177327,81 TOTAL IV 4128095,25 4128095,25 3672335,19 V - CHARGES FINANCIÈRES Charges d'intérêts 24162271,81 24162271,81 29019899,42 Perte de change 1052936,04 1052936,04 87514,63 Autres charges financières 44,10 44,10 Dotations financières TOTAL V 25215251,95 25215251,95 29107414,05 VI - RÉSULTAT FINANCIER VI = IV - V -21087156,70 -25435078,86 VII - RÉSULTAT COURANT 30832141,40 47219397,94 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) (SUITE) OPERATIONS PROPRES CONCERNANT TOTAUX TOTAUX À L'EXERCICE LES EXERCICES Au 30 juin 2022 Au 30 juin 2021 (1) PRECEDENTS (2) VII - RÉSULTAT COURANT (reports) 30832141,40 47219397,94 VIII - PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisation 102083,33 102083,33 17000,00 Subvention d'équilibre Reprises sur subvention d'investissement Autres produits non courant 1403676,00 127872,48 1531548,48 1209141,67 Reprises non courantes: Transferts de charges TOTAL VIII 1505759,33 127872,48 1633631,81 1226141,67 IX - CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amotissements des immobilisations cédés 2053,34 2053,34 14943,34 Subvention accordées Autres charges non courantes 9981968,73 336096,65 10318065,38 8037622,34 Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX 9984022,07 336096,65 10320118,72 8052565,68 X - RÉSULTAT NON COURANT X = VIII - IX -8686486,91 -6826424,01 XI - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS XI = VII + X 22145654,49 40392973,93 XII - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 32144416,73 32144416,73 32547646,25 XIII - RÉSULTAT NET XIII = XI - XII -9998762,24 7845327,68 XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII 3704159147,99 3553591205,43 XV TOTAL DES CHARGES XV = II + V + IX + XII 3714157910,23 3545745877,75 XVI RÉSULTAT NET XVI = XIV - XV -9998762,24 7845327,68 Communiqué financier Comptes sociaux au 30 juin 2022 TOTAUX TOTAUX Au 30 juin 2022 Au 30 juin 2021 3100148869,13 3086847007,98 2169907621,12 2136568267,87 930241248,01 950278740,11 554652858,08 420308033,51 510040165,22 369432198,92 44612692,86 50875834,59 645904107,96 533066463,16 490834665,44 384123915,36 155069442,52 148942547,80 838989998,13 837520310,46 4702049,96 3401207,70 414531413,95 414202356,60 419756534,22 419916746,16 1300000,00 300000,00 43595693,72 41537687,08 410132929,84 388499956,44 51919298,10 72654476,80 -21087156,70 -25435078,86 30832141,40 47219397,94 -8686486,91 -6826424,01 32144416,73 32547646,25 -9998762,24 7845327,68 -9998762,24 7845327,68 -9998762,24 7845327,68 350299200,60 341032620,34 -102083,33 -17000,00 2053,34 14943,34 340200408,37 348875891,36 64000000,00 276200408,37 348875891,36 Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 17335731174,07 17639822306,46 304091132,39 17098751683,55 17539652496,03 440900812,48 236979490,52 100169810,43 136809680,09 4485316537,76 4261672050,11 223644487,65 4300832555,74 4109650341,97 191182213,77 184483982,02 152021708,14 32462273,88 52495508,50 -51851897,71 104347406,21 Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 276200408,37 761860215,65 340200408,37 761860215,65 -64000000,00 363351,46 179167,68 102083,33 36100,00 261268,13 143067,68 Subventions d'investissement 67154986,47 35503908,64 35503908,64 67154986,47 312067668,47 829194369,80 100482925,92 406179667,58 1471584,87 19819813,61 98899341,05 386359853,97 112000,00 74775062,46 324518970,39 17340826,80 32539339,02 57434235,66 291979631,37 11157233,00 175257988,38 741855870,97 32462273,88 86480422,51 104347406,21 858076,32 312067668,47 312067668,47 829194369,80 829194369,80 PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE INDICATIONINDICATIONES MÉTHODESDES METHODESD'ÉVALUATIOND'EVALUATIONAPPLIQUÉESAPPLIQUEESPAR L'ENTPAREPRISEL'ENTREPRISE Exercice du 1 janvier 2022 au 30 Juin 2022 I - ACTIF IMMOBILISE A - EVALUATION A L'ENTREE 1 - Immobilisations en non valeursLes immobilisations en non valeurs sont comptabilisées conformément aux normes comptables. Elles figurent à l'actif pour leur coût d'acquisition, diminué des amortissements calculés selon la méthode linéaire au taux de 20%, sans prorata temporis. 2 - Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent : • L'actif incorporel représentant le droit d'usage des biens de retour financés par Lydec. • Les logiciels et licences pour leur coût d'acquisition. 3- Traitement comptable de la concession Depuis 1997, la date d'entrée en vigueur de la concession de service public dont bénéficie Lydec, les immobilisations entrant dans le périmètre de cette concession sont traitées selon les dispositions de l'avis du CNC n°4 du 26 mai 2005, tel qu'adopté par l'Assemblée Plénière du CNC, et celles du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC). Le traitement comptable de la concession se détaille comme suit : 3.1 Actif immobilisé du domaine concédé Cette rubrique du bilan reprend, en contrepartie de la rubrique « droit de l'autorité concédante » figurant au passif du bilan, l'intégralité des biens de retour du domaine concédé, que ces biens soient mis en concession par le concédant, le concessionnaire ou par les tiers. Les biens de retour remis gratuitement en concession par le concédant ont été valorisés conformément au contrat de gestion délégué et ont été inscrit au bilan de Lydec. 3.2 Biens de retour mis dans la concession par Lydec Selon le contrat de concession, ces biens sont remis au concédant gratuitement à la fin de la concession. Ainsi, conformément aux dispositions de l'avis du CNC et aux modalités pratiques d'application généralement retenues au Maroc, les biens de retour mis par le concessionnaire sont comptabilisés comme suit : Comptabilisation et amortissement de l'investissement réalisé par Lydec • le montant des investissements réalisés par Lydec au titre des biens de retour est inscrit à la fois (i) en actif immobilisé du domaine concédé en contrepartie des droits de l'autorité délégante et (ii) en immobilisation incorporelle au sein de l'actif « l'Actif immobilisé du domaine privé » ; • les biens inscrits en actif immobilisé du domaine concédé (i) font l'objet d'un amortissement pour dépréciation (amortissement économique sur la durée de vie utile du bien) en contrepartie d'une réduction des droits de l'autorité délégante, sans impact sur le résultat de Lydec ; la durée d'amortissement économique est fixée contractuellement (en fonction de la nature des biens mis en concession) ; • L'immobilisation incorporelle qui figure dans l'actif immobilisé du domaine privée est amortie en totalité sur la durée résiduelle de la concession. 3.3 Biens de reprise mis en concession par Lydec Les biens de reprise ne faisant pas partie du domaine concédé et apportés par Lydec sont comptabilisés comme des « biens propres », c'est-à-dire : • présentés au sein des immobilisations par nature (immobilisations corporelles) ; • amortis par la contrepartie du compte de résultat Lydec, selon leur durée de vie utile de ces biens 4. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles du domaine privé comprennent à la fois des biens propres et les biens de reprise lorsque ceux-ci font l'objet d'une option de reprise contre indemnité. Ces immobilisations figurent à l'actif à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la base de la durée de vie de ces immobilisations. 5. Immobilisations financières Les immobilisations financières représentent les prêts accordés au personnel, les dépôts et cautionnements ainsi que les titres de participation B - CORRECTIONS DE VALEUR : NA 1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation 2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devise - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie ) A - Evaluation à l'entrée 1 - Stocks CUMP 2 - Créances Valeur nominale 3 - Titres et valeurs de placement Valeur nominale B - Corrections de valeur La provision pour dépréciation des créances clients est calculée en distinguant : 1 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation des créances clients • les créances litigieuses qui sont provisionnées à 100% : il s'agit d'une provision individuelle par client qui respecte les règles de la déductibilité fiscale (recours judiciaire) ; • les créances saines relevant des années antérieures (N-1) (hors créances litigieuses déjà provisionnées) et le chiffre d'affaires l'année en cours (N ): il s'agit d'une provision statistique calculée à partir des taux de chutes (pertes attendues) pour chaque segment de clients homogènes (clients industriels, particuliers, administrations, bidonvilles,...). Ces taux de chutes sont déterminés à partir de l'historique des impayés clients par rapport au chiffre d'affaires facturé relavant de la même année d'origine, ils sont actualisés chaque année pour une meilleur estimation de la perte future attendue sur chaque segment de clients A ce titre, les créances clients brutes s'élévent à 3 373 MMAD au 30 juin 2022. Ces créances ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 683 MMAD dont une partie a été déterminée sur la base d'une méthode prenant en compte une estimation des pertes futures attendues sur chaque segment de clients (détaillée ci-avant). 2 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises III - FINANCEMENT PERMANENT 1 - Méthodes de réévaluation NA 2 - Méthodes d'évaluation des provisions réglementées NA 3 - Dettes de financement permanent Valeur d'émission de l'emprunt 4 - Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges Evaluation individuelle du risque 5 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif IV - PASSIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) 1 - Dettes du passif circulant Valeur nominale de la dette 2 - Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques & charges Evaluation individuelle du risque 3 - Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises V - TRÉSORERIE 1 - Trésorerie - actif Valeur nominale 2 - Trésorerie - passif Valeur nominale 3 - Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation NA VI - ECOULEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES VENTES - Ventes de fluides Le chiffre d'affaires relatif à la vente de fluides (eau et électricité) est comptabilisé sur la base de la relève des compteurs. Cette relève est faite selon un planning étalé sur le mois et qui ne coincide donc pas avec la date d'arrêté des comptes. Les consommations (volumes) non encore relevées en fin de période (entre la date de la dernière relève et la date de clôture), font l'objet d'une estimation par segment de clients sur la base des dernières consommations unitaires connues et sont valorisées au dernier prix moyen unitaire connu. Les consommations ainsi que les prix moyens unitaires utilisés peuvent être ajustés, le cas échéant, par des coefficients de saisonnalité pour tenir compte notamment de facteurs climatiques ou d'évènements spécifiques. - Ventes de travaux Le chiffre d'affaires et la marge relatifs aux travaux facturables aux tiers sont comptabilisés à l'avancement des travaux. Les taux d'avancement sont déterminés par projet en rapportant les coûts comulés engagés à la fin de l'exercice aux coûts estimés. Lorsque l'avancement des travaux est supérieur à l'avancement de la facturation, une facture à établir est constatée. Dans le cas inverse, lorsque l'avancement des travaux est inférieur à l'avancement de la facturation, un produit constaté d'avance est comptabilisé. VII - EMPRUNTS OBLIGATAIRES DE L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE Méthode d'évaluation Capital restant dû au titre des emprunts obligataires émis par Lydec pour le compte de l'autorité délégante dans le cadre du financement de l'externalisation du régime de retraite du personnel statutaire. Ces emprunts sont portés dans la partie passif du domaine concédé (haut de bilan) en tant que droit de l'autorité délégante. VIII - DROITS À RÉVISION ÉCONOMIQUE Les droits à révision économique sont comptabilisés après validation des montants par le Comité de Suivi et détermination de la date et des modalités de leur application (y compris l'effet rétroactif). Concernant les dossiers de révision 2011-2014 et 2018-2019, les parties au contrat de gestion déléguée ont acté le principe de traiter cette rétroactivité lors de la prochaine révision quinquennale. ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Créée en 1995, Lydec gère la distribution d'eau et d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales ainsi que l'éclairage public pour 5 millions d'habitants de la Région du Grand Casablanca (Maroc) dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée signé en 1997, pour une durée de 30ans, entre l'Autorité Délégante (Communes de Casablanca, Mohammedia et Aïn Harrouda), l'Autorité de tutelle (le Ministère de l'Intérieur) et le Délégataire (Lydec). Le contrat arrive à échéance en 2027. Au 30 Juin 2022 Néant Au 30 Juin 2022 ETAT DU FONDS DE TRAVAUX Solde du compte Fonds de Travaux 30/06/21 30/06/22 Solde du compte Fonds de travaux 332699283,57 536515086,79 FONCTIONNEMENT DU COMPTE FONDS DE TRAVAUX Lydec gère le compte Fonds de Travaux pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Délégante, sans impact sur le résultat, situation nette et patrimoine du délégataire. Les ressources de ce compte sont constituées des frais de raccordement aux réseaux et contribuent au financement des infrastructures pour répondre aux enjeux majeurs de développement du Grand Casablanca. L'ensemble des ouvrages financés par le Fonds de Travaux sont propriété de l'Autorité Délégante. Les modalités de fonctionnement du compte Fonds de Travaux sont définies dans l'annexe 11-3 du contrat de gestion déléguée. Cette annexe précise notamment la nature des opérations au crédit et au débit de ce compte. SITUATION DU FONDS DE TRAVAUX VIS-À-VIS DE L'ADMINISTRATION FISCALE Par courrier en date du 30 juin 2014, l'Administration Fiscale demande la fiscalisation des ressources de ce Fonds et le dépôt de déclarations d'Impôt sur les sociétés et de TVA séparées, estimées par celle-ci respectivement à 488 Mdhs et 325 Mdhs sur la période 2009-2012. Lydec et l'Autorité délégante, en coordination étroite avec l'Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des Services Concédés du Ministère de l'Intérieur, ont fait valoir auprès de l'Administration Fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux le caractère non-assujettissable du Fonds de Travaux à cette imposition.

celle-ci respectivement à 488 Mdhs et 325 Mdhs sur la période 2009-2012. Lydec et l'Autorité délégante, en coordination étroite avec l'Autorité de tutelle, la Direction des Régies et des Services Concédés du Ministère de l'Intérieur, ont fait valoir auprès de l'Administration Fiscale et au regard des spécificités du Fonds de Travaux le caractère non-assujettissable du Fonds de Travaux à cette imposition. En date du 8 août 2014, après avoir consulté toutes les parties prenantes au contrat de gestion déléguée, Lydec a adressé une lettre de réponse à la la Direction Régionale des impôts dans laquelle elle apporte les arguments à l'appui de cette analyse.

Une réunion a été tenue avec la DRI sur le sujet en date du 04 novembre 2014. A la suite de cette réunion, une dernière note reprenant et complétant les arguments développés à l'appui de la position de la Lydec et de l'Autorité Délégante a été adressée à la DRI.

Les échanges sont encours entre l'Administration Fiscale et les parties prenantes au contrat de gestion déléguée. Communiqué financier Comptes sociaux au 30 juin 2022 Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 Montant au Nature 30 Juin 2022 1 - Provision pour dépréciation de l'actif immobilisé 2 - Provisions réglementées 3 - Provisions durables pour risques et charges SOUS TOTAL ( A ) 4 - Provision pour dépréciation de l'actif circulant (hors tresorerie) 673976703,70 48080349,77 9481638,61 712575414,86 5 - Autres Provisions pour risques et charges 94700773,29 11753379,47 1659164,23 104794988,53 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de tresorerie 5367911,18 5367911,18 SOUS TOTAL ( B ) 774045388,17 59833729,24 11140802,84 822738314,57 TOTAL ( A + B ) 774045388,17 59833729,24 11140802,84 822738314,57 Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 PASSIFS ÉVENTUELS I- Audit des comptes de la gestion déléguée 2012-2020 Pour rappel, Lydec avait reçu en date 24 juin 2020 un courrier du SPC notifiant le lancement de l'audit des comptes de la gestion déléguée pour la période 2012-2020. Une réunion de démarrage de la mission a été organisée le 04 novembre 2020 entre Lydec, le SPC et le cabinet mandaté pour cette mission. Cet audit porte sur 3 volets : Mission A : Audit des comptes du délégataire pour les exercices 2012 à 2017 ;

Mission B : Audit des comptes de la Gestion Déléguée (comptes du Délégataire et de l'Autorité Délégante) pour les exercices 2018 et 2019 ;

Attachments Original Link Original Document Permalink

Original Document

© Publicnow 2022

