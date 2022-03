Lydec S A : engagée dans l'effort national de lutte contre le stress hydrique Un plan d'actions anti-sécheresse pour tenir compte de la situation

Communiqué de presse

Casablanca, le 23 mars 2022

Lydec engagée dans l'effort national de lutte contre le stress hydrique

Un plan d'actions anti-sécheresse pour tenir compte de la situation

En raison de la situation hydrique critique au niveau de nombreux bassins hydrauliques du Royaume, le Ministère de l'Intérieur a appelé tous les distributeurs nationaux d'eau potable

la mise en place des actions nécessaires pour une gestion rationnelle des ressources en eau disponibles, afin d'assurer l'approvisionnement dans des conditions satisfaisantes.

Lydec, en tant qu'opérateur de services publics sur le Grand Casablanca, plus grande métropole du pays, a élaboré et partagé avec les autorités un plan d'actions détaillé visant

gérer la pénurie d'eau sur le périmètre de la Gestion Déléguée. Un dispositif de sensibilisation est lancé pour inciter les clients toutes catégories confondues à rationaliser leurs consommations en eau.

Pour rappel, depuis le démarrage de ses activités en 1997, Lydec veille à la sécurisation de l'alimentation en eau potable et à la gestion durable de la ressource en eau.

D'où vient l'eau que nous consommons ?

L'eau distribuée par Lydec dans le Grand Casablanca provient de deux sources principales (eaux superficielles) :

Le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah sur Oued Bouregreg (107 millions de m³ en 2021) ;

Les barrages Daourat et Sidi Saïd Maâchou situés sur Oued Oum Er-Rbia (109 millions de m³

en 2021).

Un apport minoritaire (< 1%) est effectué depuis deux zones de captage à Tit Mellil et Sidi Moussa Ben Ali (2 millions de m³ en 2021).

L'eau retenue dans les barrages passe par des usines de traitement afin de devenir potable. Ce processus comporte plusieurs étapes (dégrillage, décantation, filtration et désinfection) assurées par les producteurs d'eau potable, l'ONEE et la Société des Eaux de l'Oum Er Rbia (SEOER). L'eau potable est ensuite transportée et stockée dans les réservoirs de Lydec, puis contrôlée à nouveau, avant d'être distribuée aux habitants.

L'eau délivrée par Lydec est conforme aux normes en vigueur NM 03.7.001 et NM 03.7.002. La conformité de la qualité de l'eau à l'entrée et à la sortie des réservoirs est rigoureusement contrôlée, 24h/24 et 7j/7, à partir du Centre de Veille et de Conduite Centralisée de Lydec, depuis son arrivée dans les réservoirs, sur le réseau de distribution et jusqu'à son acheminement aux habitants. Aussi, chaque jour, des échantillons d'eau sont analysés par le laboratoire de Lydec, Labelma, à travers 184 points de prélèvement répartis sur tout le Grand Casablanca. Les principaux paramètres (bactériologiques et physico-chimiques) sont analysés et les résultats sont publiés par zone d'habitation, dans les agences clientèle, les espaces services et le site web www.lydec.ma.

En 2021, Lydec a distribué plus de 219 millions de m³ d'eau potable. La consommation journalière dans le Grand Casablanca est située entre 500.000 et 730.000 m³ et montre des écarts entre les moyennes mensuelles. Les débits de pointe et les besoins mensuels en eau sont particulièrement élevés entre les mois d'avril et d'octobre. Le débit de pointe, constaté en 2021, est de 714.162 m³/j et coïncide souvent avec le jour de Aïd Al-Adha.