Lydec S A : Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2021

Mohammed Benslimane a, quant à lui, déclaré : « Je suis fier de pouvoir rejoindre le Conseil d'Administration de Lydec. Cette société est pleinement associée pour moi à la progression de la qualité du service public dans notre pays. Je compte mettre à disposition mon expérience pour poursuivre cette dynamique, en pleine cohérence avec les attentes bien comprises des parties prenantes en termes d'enjeux de développement des services essentiels de distribution d'eau, d'énergie et d'assainissement liquide ».

Guillaume Pepy

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et ancien élève de l'ENA, Guillaume Pepy démarre sa carrière en qualité d'auditeur, puis maître des requêtes au Conseil d'État. Il poursuit sa carrière dans les cabinets ministériels dont celui de la ministre du Travail, Martine Aubry. En 1995, il devient DG adjoint chargé du développement du groupe Sofres. En 1997, il prend la direction des Grandes Lignes chez SNCF, puis celles de toutes les activités Voyageurs. Il crée Voyages-sncf.com qu'il présidera entre 1998 et 2006. Il est nommé DG exécutif du Groupe en 2003. Le 27 février 2008, Nicolas Sarkozy le nomme à la présidence de l'entreprise publique pour un mandat de 5 ans. La même année, Guillaume Pepy devient membre du Conseil d'administration de SUEZ, et ce, pour une durée de 12 ans.

Son mandat à la tête de la SNCF est renouvelé en 2013 par François Hollande, avec pour principale mission la poursuite de la grande réforme ferroviaire qui conduit à la création du groupe public ferroviaire le 1er juillet 2015. Lors de son mandat de Président, la SNCF noue un partenariat stratégique avec l'ONCF à partir de 2009, avec qui elle développe la Ligne Grande Vitesse Tanger - Casablanca entre 2011 et 2018. En 2020, Guillaume Pepy quitte ses fonctions, ayant fait le choix de ne pas solliciter un 3ème mandat. Il devient Président d'Initiatives France, premier réseau associatif de financement des créateurs et repreneurs d'entreprise.

Mohammed Benslimane

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (EcoFi) - promotion de 1988, Mohammed Benslimane a débuté sa carrière en France en tant que banquier au sein du groupe CIC. En 1999, il fonde Advisory & Finance Group (AFG) Investment Bank, banque d'affaires indépendante, spécialisée dans les métiers du conseil financier, de l'Asset Management et du Private Equity. Il a à ce titre dirigé et exécuté pour le compte de ses clients un grand nombre de transactions, en particulier dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, de l'agribusiness, de la finance et de l'hôtellerie, notamment l'acquisition de CBAO par Attijariwafa bank, d'Atlas Hospitality par la SNI, ainsi que la cession de La Monégasque et de CMB Plastique par le groupe ONA. Mohammed Benslimane a également participé à de nombreuses opérations de privatisation comme l'acquisition de Maroc Telecom en tant que conseil de Vivendi-Universal et la cession de la Comanav en tant que conseil de l'Etat marocain. Il a par ailleurs supervisé et dirigé, pour compte propre ou pour compte de tiers, de nombreuses opérations de capital-investissement et de restructuration dans divers secteurs (immobilier, énergie, agriculture, industrie agro- alimentaire, etc.) tant au Maroc qu'à l'étranger. Il siège au Conseil d'administration de Boluda TM (ex-Bourbon) titulaire de la concession de remorquage du port de Tanger Med 1, et de Constructa (France). Mohammed Benslimane est officier de l'Ordre National du Lion de la République du Sénégal.