Factbox-Les principales politiques du travail américaines seront confrontées à des défis juridiques au cours de l'année à venir

Les règles suivantes sont susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires au cours de la nouvelle année, notamment les allégations selon lesquelles les agences fédérales n'avaient aucune raison d'abandonner les politiques de l'ère Trump considérées comme favorisant les entreprises et les travailleurs antisyndicaux.

CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS

En octobre, le ministère américain du Travail a dévoilé une proposition visant à rendre plus difficile pour les entreprises de traiter les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants, un changement qui devrait secouer les secteurs du covoiturage, de la livraison et d'autres industries qui dépendent des travailleurs gig.

La proposition exigerait que les travailleurs soient considérés comme des employés, ayant droit à plus d'avantages et de protections juridiques que les entrepreneurs, lorsqu'ils sont "économiquement dépendants" d'une entreprise. La plupart des lois fédérales et étatiques sur le travail ne s'appliquent qu'aux employés d'une entreprise, qui peuvent coûter aux employeurs jusqu'à 30 % de plus que les entrepreneurs indépendants, selon des études.

La règle finale, attendue au printemps, remplacerait une réglementation de l'ère Trump qui stipule que les travailleurs qui possèdent leur propre entreprise ou ont la possibilité de travailler pour des entreprises concurrentes, comme un chauffeur qui travaille pour Uber et Lyft, peuvent être traités comme des entrepreneurs.

La rupture nette avec la norme de l'ère Trump sera probablement au centre des poursuites judiciaires contestant la nouvelle règle. La loi fédérale exige que les agences expliquent de manière adéquate leur décision de retirer et de remplacer des règles existantes. Les entreprises et les groupes commerciaux sont également susceptibles d'attaquer la substance de la nouvelle règle, en faisant valoir que la façon dont elle définit l'emploi est incompatible avec le droit fédéral et crée une incertitude autour du statut juridique de nombreux travailleurs.

L'EMPLOI CONJOINT

Le National Labor Relations Board, une agence indépendante qui a obtenu une majorité démocrate l'année dernière, a pris des mesures en septembre pour permettre aux travailleurs et aux syndicats de tenir plus facilement les entreprises responsables des violations du droit du travail commises par leurs franchisés et leurs sous-traitants, en proposant de relancer une norme de l'ère Obama fortement critiquée par les groupes commerciaux.

La règle traiterait les entreprises comme des "employeurs conjoints" en vertu du droit du travail fédéral lorsqu'elles exercent un contrôle indirect sur les conditions de travail telles que les horaires, l'embauche et le licenciement, et la supervision. Une règle adoptée en 2020 par le conseil lorsqu'il comptait une majorité de membres nommés par les Républicains, qui a été invalidée par le tribunal, exigeait que les entreprises aient un contrôle "direct et immédiat".

La nouvelle proposition, qui sera finalisée au cours de l'année à venir, affecterait largement les industries telles que la fabrication et la construction qui dépendent fortement des agences de recrutement et des entrepreneurs pour fournir des travailleurs et des franchises telles que McDonald's Corp qui ne sont généralement pas impliquées dans les problèmes quotidiens des franchisés sur le lieu de travail.

Les poursuites judiciaires visant la règle prétendront probablement que la vision plus étroite de l'emploi conjoint du conseil de l'ère Trump était plus fidèle au droit du travail fédéral, et que la nouvelle règle causera de la confusion et déstabilisera la négociation collective en ne précisant pas clairement quelles entreprises sont responsables des différents problèmes sur le lieu de travail.

ÉLECTIONS SYNDICALES

Quelques semaines après avoir dévoilé la proposition sur l'emploi conjoint, le NLRB a déclaré qu'il annulerait une règle de l'ère Trump qui permet aux travailleurs de dissoudre plus facilement leurs syndicats, affirmant qu'elle pourrait interférer avec le droit des employés à prendre des décisions libres et éclairées sur la représentation syndicale.

La règle de 2020 interdisait au personnel de la NLRB de reporter les élections pendant que des affaires connexes alléguant des pratiques de travail illégales sont en cours de litige. Pendant des décennies, les syndicats ont régulièrement déposé des "accusations de blocage" pour repousser les votes de désaccréditation et les élections qu'ils pensaient perdre.

Les syndicats et les défenseurs des travailleurs ont déclaré que les accusations de blocage sont un outil essentiel pour empêcher la coercition des employeurs et que leur élimination a effectivement permis que certaines élections se déroulent dans des conditions illégales.

Les groupes d'entreprises pourraient contester largement la règle devant les tribunaux, arguant qu'elle porte atteinte aux droits des travailleurs de choisir ou de rejeter librement la représentation syndicale.

SALAIRES DES ENTREPRENEURS FÉDÉRAUX

Les milliers d'entreprises qui passent des contrats avec le gouvernement fédéral se préparent à une augmentation du salaire minimum dû à quelque 330 000 travailleurs, qui passera de 15 dollars de l'heure à 16,20 dollars, et qui entrera en vigueur le mois prochain.

L'année dernière, le président Joe Biden, un démocrate, a émis un décret portant le salaire minimum des travailleurs sous contrat fédéral de 10,95 $ à 15 $, et le département du travail a ensuite adopté une règle mettant en œuvre la hausse des salaires. La règle a également lié les augmentations futures à l'inflation et a éliminé un salaire minimum inférieur pour les travailleurs au pourboire.

La deuxième augmentation de salaire en vertu de la règle intervient alors que huit États dirigés par des républicains contestent le pouvoir de l'administration Biden d'augmenter considérablement les salaires des travailleurs sous contrat fédéral. Dans une paire de procès intentés devant les tribunaux fédéraux de l'Arizona et du Texas, les États affirment que seul le Congrès a le pouvoir d'apporter un changement ayant un impact aussi important sur l'économie américaine. L'administration, dans des requêtes en instance pour rejeter les poursuites, affirme que le président a une large autorité pour réglementer les contrats fédéraux.