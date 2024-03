Lyft, Inc. (Lyft) exploite des réseaux de transport multimodaux aux États-Unis et au Canada qui offrent un accès à diverses options de transport par le biais de la plateforme de l'entreprise et d'applications mobiles. La plateforme Lyft fournit une place de marché où les conducteurs peuvent être mis en relation avec des passagers via l'application Lyft. Les options de transport proposées par la plateforme et les applications mobiles de la société comprennent sa place de marché de covoiturage qui met en relation des conducteurs et des passagers dans les villes, son réseau de vélos et de scooters (véhicules légers), le programme Express Drive, Lyft Rentals, une offre grand public destinée aux utilisateurs qui souhaitent louer une voiture pour une période déterminée à des fins personnelles, ainsi que Lyft Driver Center et Lyft Car Maintenance, où les conducteurs et les passagers peuvent demander des services d'entretien automobile et de réparation des collisions. En outre, la société met le marché du covoiturage à la disposition des entreprises par le biais des offres Lyft Business, telles que les programmes Concierge et Lyft Pass.

Secteur Internet