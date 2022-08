Le bénéfice d'exploitation de Lyft bondit grâce à la demande de covoiturage et au ralentissement de l'embauche.

Plus tôt cette semaine, son grand rival Uber Inc. a publié des résultats trimestriels optimistes et a affiché un flux de trésorerie positif pour la première fois, signalant une demande pour le covoiturage, même si l'inflation élevée oblige plusieurs consommateurs à réduire leurs dépenses.

Le trimestre dernier, Lyft a déclaré qu'il ferait des investissements pour attirer les conducteurs, car les sociétés de covoiturage se débattent avec moins de voitures sur la route alors que les consommateurs retournent au bureau et font plus de voyages à l'aéroport. Uber et Lyft voient tous deux plus de chauffeurs s'inscrire, alors que le coût de la vie augmente.

"Nous avons eu la majorité des nouveaux conducteurs qui sont arrivés de manière organique .... Il y a un vent arrière car de plus en plus de personnes profitent de ce revenu complémentaire", a déclaré John Zimmer, président de Lyft, dans une interview accordée à Reuters.

M. Zimmer a ajouté que la croissance est également due au fait que l'entreprise s'est concentrée sur les produits et l'ingénierie afin d'améliorer l'efficacité du marché.

Il a ajouté que l'entreprise voyait plus de possibilités de croissance en travaillant sur la façon dont elle associe les conducteurs et les usagers et en introduisant de nouveaux programmes pour les utilisateurs à différents niveaux de prix.

Lyft fait également partie d'un grand nombre d'entreprises technologiques qui ont ralenti les embauches pour faire face au ralentissement économique.

L'EBITDA ajusté de la société, une mesure qui exclut la rémunération à base d'actions et certains autres coûts, était de 79,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

Cela a dépassé ses propres prévisions d'une fourchette comprise entre 10 et 20 millions de dollars.

Le nombre d'usagers actifs était de 19,9 millions au deuxième trimestre, soit une hausse de 12 % par rapport au trimestre précédent, et le chiffre le plus élevé sur la plateforme de Lyft depuis le début du COVID-19. Les trajets vers les aéroports ont représenté 10,2 % du total des trajets, un record historique, a déclaré M. Zimmer, ajoutant que la demande de covoiturage était forte.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 30 % pour atteindre 990,7 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente.