Lyft : bénéficiaire pour la première fois de son histoire

Lyft a publié mardi soir le premier bénéfice opérationnel de son histoire, une performance qui était néanmoins éclipsée par des perspectives jugées décevantes et des difficultés récurrentes à recruter des chauffeurs.



Le groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de deuxième trimestre de 765 millions de dollars, en hausse de 125% sur un an et au-dessus des prévisions des analystes, qui visaient 695 millions.



Le groupe de San Francisco a surtout dévoilé un Ebitda ajusté de 23,8 millions de dollars, le premier profit de son histoire, même si le trimestre se solde par une perte nette de 251,9 millions de dollars, contre un manque à gagner de 437 millions un an plus tôt.



Pour son troisième trimestre, Lyft a déclaré viser un chiffre d'affaires entre 850 et 860 millions de dollars, une prévisions jugée décevante puisque les analystes se montraient plus ambitieux avec le succès de la campagne de vaccination aux Etats-Unis et la réouverture de l'économie.



Le groupe se dit également en pénurie de chauffeurs malgré la rémunération en hausse qu'il leur propose depuis quelque temps.



Conséquence, le titre Lyft perdait plus de 7% mercredi matin à la Bourse de New York. Son concurrent Uber, qui publiera ses résultats ce soir, perdait 1,9% dans son sillage.



