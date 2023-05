Lyft dépasse les estimations trimestrielles grâce à la baisse des prix, mais les prévisions sont décevantes

Les résultats font suite à des suppressions d'emplois chez Lyft, qui tente de redresser ses activités sous la houlette de son nouveau PDG David Risher, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

Le groupe a déclaré que Lyft devrait être un "second acteur fort" sur le marché du covoiturage en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année et qu'il s'attendait à économiser environ 330 millions de dollars par an grâce à des réductions de coûts.

"Nous avons connu une très belle croissance, notre part de marché est maintenant supérieure à 30 %, alors qu'au début de l'année elle se situait entre 20 et 30 %", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

Lyft a ajouté 10% de passagers à sa plateforme au cours des trois premiers mois de 2023, sa stratégie de baisse des prix ayant porté ses fruits.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 1 milliard de dollars et a dépassé les estimations de 981,4 millions de dollars, mais a été inférieur à la hausse de 72 % affichée par l'activité de covoiturage d'Uber.

En tant qu'acteur dominant sur les principaux marchés mondiaux, Uber a tiré le meilleur parti de la reprise de la demande de transport cette année, après l'accalmie due à la pandémie.

Le bénéfice de base ajusté de 22,7 millions de dollars de Lyft a également dépassé les attentes de 12 millions de dollars, selon les données de Refinitiv, malgré une augmentation de 13,2 % des coûts à 1,22 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Mais ses prévisions de revenus et de bénéfices de base pour le trimestre en cours sont inférieures aux attentes du marché.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à des revenus de 1 à 1,02 milliard de dollars, en dessous des estimations de 1,08 milliard de dollars, et à un bénéfice de base de 20 à 30 millions de dollars, bien en dessous des attentes de 49,3 millions de dollars.

Sur la question de savoir si Lyft était conservateur avec ses perspectives, Risher a déclaré : "Quand je dis quelque chose, je veux vraiment avoir la conviction que nous allons tenir nos promesses."