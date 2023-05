Lyft : prévisions inférieures aux attentes, le titre chute

Lyft a annoncé jeudi soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais dévoilé des prévisions jugées décevantes, ce qui entraînait une forte baisse de son titre vendredi à Wall Street.



Le deuxième acteur du marché américain de véhicules de transport avec chauffeur (VTC), derrière Uber, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de premier trimestre en hausse de 14%, à tout juste un milliard de dollars.



Cette performance se situe au-dessus des prévisions des analystes, tout comme son Ebitda ajusté ressorti à 22,7 millions de dollars là où le groupe s'était donné un objectif compris entre cinq et 15 millions de dollars.



Ses prévisions prudentes pour le deuxième trimestre conduisent toutefois les investisseurs à alléger leurs positions, ce qui explique pourquoi l'action décroche de 17% dans les premiers échanges.



Pour le trimestre clos fin juin, la société a en effet déclaré tabler sur un chiffre d'affaires compris entre un et 1,02 milliard de dollars, alors que les analystes visaient 1,08 milliard.



'Lyft a fait le choix de se positionner de manière plus compétitive en termes de prix, ce qui se traduit par une accélération du nombre de courses mais impacte ses indicateurs d'activité et ses marges bénéficiaires', explique un analyste.



Pour les équipes de Wedbush Securities, la tâche qui incombe au nouveau directeur général, David Risher, est tout simplement digne d'une 'ascension de l'Everest'.



Chez New Street Research, on estime que les efforts de Lyft en vue de réduire ses prix montrent à quel point la société éprouve des difficultés au moment où son concurrent Uber prospère, comme l'illustrent les résultats publiés cette semaine.



Depuis son introduction en Bourse, en mars 2019, l'action Lyft a désormais perdu 88% de sa valeur.



