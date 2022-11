Lyft prévoit un bénéfice d'exploitation supérieur aux estimations, suivant son grand rival Uber

Lyft rejoint son grand rival Uber Technologies Inc, qui a également prévu un trimestre exceptionnel en misant sur le contrôle des coûts et la hausse de la demande.

Uber et Lyft, qui se disputent les parts de marché dans le domaine du covoiturage, profitent de la réouverture des villes, de l'essor des voyages et du fait que les consommateurs déplacent leur budget vers la commodité et les services malgré une inflation record qui limite les autres achats.

Cette reprise intervient alors que les activités de livraison d'Uber ont repris pendant la pandémie, alors que les activités de covoiturage des deux sociétés ont souffert.

"Maintenant, alors que nous entrons en récession, le contraire est vrai... le transport est durable parce que nous avons besoin de nous déplacer, mais la livraison et les plats à emporter sont moins durables", a déclaré John Zimmer, président de Lyft, dans une interview.

Lyft a déclaré que le nombre de coureurs actifs, de trajets et de chauffeurs avait augmenté depuis le début de la pandémie et qu'elle était "confiante" dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2024.

Les coureurs actifs ont augmenté de 7,2 %, la plus faible croissance trimestrielle enregistrée jusqu'à présent cette année, mais le revenu par coureur actif a augmenté de 13,7 %, la plus forte croissance par rapport aux deux trimestres précédents.

Pour le quatrième trimestre, la société prévoit un EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), une mesure de rentabilité très surveillée par les investisseurs, entre 80 et 100 millions de dollars, par rapport à la prévision des analystes de 84,5 millions de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

Elle prévoit des revenus compris entre 1,15 milliard et 1,17 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendent à 1,17 milliard de dollars.

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre s'est élevé à 66,2 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 62 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre le chiffre record de 1,05 milliard de dollars, mais n'a pas atteint l'estimation de 1,06 milliard de dollars.

La perte nette de Lyft s'est toutefois creusée à 422,2 millions de dollars, soit 1,18 $ par action, contre 99,7 millions de dollars, soit 30 cents par action, un an plus tôt, en raison de charges de dépréciation liées à la fermeture d'Argo AI, la startup de véhicules autonomes dans laquelle la société avait une participation.