Lyft, Inc. possède et exploite des réseaux de transport multimodal aux États-Unis et au Canada qui proposent l'accès à diverses options de transport par le biais de la plateforme de la société et d'applications mobiles. Sa plateforme Lyft propose une place de marché de covoiturage, qui met en relation des conducteurs avec des usagers pour proposer des services de covoiturage et de transport via le mobile Lyft. La Société fournit des véhicules légers, des conducteurs louant des véhicules par le biais d'Express Drive, des locataires de Lyft Rentals, des utilisateurs de Lyft Driver Center et de Lyft Auto Care. Le réseau de transport de la société réunit le covoiturage, les vélos, les scooters, la location de voitures et les transports en commun dans une seule application.

Secteur Internet