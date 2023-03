Uber et Lyft demandent au candidat de Biden d'expliquer sa position sur les travailleurs itinérants

L'Association Flex a envoyé une lettre à M. Biden lundi pour demander à Mme Su d'expliquer comment elle mettrait en œuvre une règle proposée qui pourrait permettre aux travailleurs d'être plus facilement considérés comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants, ou comme des gig workers, d'une "manière qui protège le travail indépendant".

Au début du mois, le groupe a déclaré que le dossier de Mme Su était "troublant" et a appelé à un "examen méticuleux" de son dossier dans le cadre du processus de confirmation du Sénat.

En octobre, le ministère du travail a proposé un règlement qui rendrait plus difficile pour les entreprises de traiter les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants, ce qui ébranlerait les secteurs du covoiturage, de la livraison et d'autres secteurs qui dépendent des travailleurs occasionnels.

La règle finale est attendue cette année et les pressions exercées pour s'y opposer prennent de l'ampleur.

La plupart des lois fédérales et nationales sur le travail, telles que celles qui imposent un salaire minimum et le paiement des heures supplémentaires, ne s'appliquent qu'aux employés d'une entreprise, qui peuvent coûter jusqu'à 30 % de plus aux entreprises qu'aux travailleurs indépendants, selon certaines études.

Au début du mois, M. Biden a exhorté le Sénat américain à confirmer rapidement Mme Su et a salué sa candidate pour son travail passé en faveur de l'augmentation des salaires des travailleurs et de l'élargissement des protections.

Le ministère du travail et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.