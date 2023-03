Uber et Lyft se réjouissent de la décision d'un tribunal de traiter les chauffeurs comme des entrepreneurs

Lundi, un groupe de trois juges de la cour d'appel de l'État a annulé une décision d'un tribunal inférieur datant de 2021, selon laquelle la mesure électorale, connue sous le nom de Proposition 22, était inconstitutionnelle.

La proposition 22 a été approuvée en novembre 2020 et a exempté les chauffeurs basés sur des applications d'une loi de l'État de 2019, connue sous le nom d'AB5, qui rend difficile la classification des travailleurs en tant qu'entrepreneurs indépendants plutôt qu'employés.

Les analystes de Jefferies estiment que Lyft, DoorDash et Uber ont potentiellement évité un impact de 20 à 170 millions de dollars sur leurs bénéfices de base de 2024.

"La décision ouvre la voie à une surperformance continue des actions d'Uber", a déclaré John Colantuoni, analyste chez Jefferies, qui mise sur l'échelle et le réseau massifs de l'entreprise.

Les entreprises se sont battues avec les autorités de régulation sur la manière dont elles rémunèrent et accordent plus d'avantages, notamment une assurance et des congés de maladie, à leurs "gig workers", qui ont la possibilité de travailler pour l'application de leur choix mais ne bénéficient pas de la même protection juridique que les employés.

Les analystes s'attendent à ce que la décision soit contestée devant la Cour suprême de Californie, qui pourrait prendre des mois pour décider d'accepter ou non l'affaire, et plus d'un an pour rendre sa décision.

Si la loi Prop22 est abrogée, elle sera remplacée par la loi AB5, qui obligerait les entreprises à reclasser les chauffeurs en tant qu'employés et à leur offrir tous les avantages sociaux ainsi qu'une rémunération à l'heure plutôt qu'au temps utile.

Selon les analystes, cette dernière décision pourrait également ouvrir la voie à d'autres États.

Uber a dominé le secteur du covoiturage et de la livraison de nourriture grâce à son envergure, sa flexibilité et sa présence sur de nombreux marchés mondiaux, écrasant ses rivaux Lyft et DoorDash.

Les actions de Lyft, qui ont atteint lundi un niveau record, étaient en hausse de 6 % dans les échanges avant bourse. Uber et DoorDash ont augmenté respectivement de 7 % et 8 %.