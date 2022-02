L'entreprise australienne Lynas affiche un bénéfice record grâce à la demande de terres rares.

La demande de néodyme et de praséodyme (NdPr), l'un des minéraux les plus importants exploités par Lynas, a explosé ces dernières années, les pays et les entreprises tentant de lutter contre le changement climatique.

Ce minéral est utilisé par les constructeurs automobiles pour fabriquer des aimants destinés aux véhicules électriques. Les terres rares sont également utilisées dans un large éventail de biens de consommation courante tels que les iPhones et les ordinateurs portables.

Le résultat reflète la force continue du marché et la demande robuste des clients pour les terres rares, a déclaré Amanda Lacaze, directrice générale, dans un communiqué.

"Nos clients s'attendent à ce que la demande augmente fortement à mesure que nous avançons dans l'exercice 22", a-t-elle ajouté.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a déclaré que le bénéfice net après impôt pour le semestre clos le 31 décembre s'élevait à 156,9 millions de dollars australiens (113 millions de dollars), soit un bond de près de quatre fois par rapport aux 40,6 millions de dollars australiens enregistrés l'année précédente.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 314,8 millions de dollars australiens, contre 202,5 millions de dollars australiens l'année précédente. La société n'a pas déclaré de dividende intérimaire.

(1 $ = 1,3943 dollar australien)