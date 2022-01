L'entreprise australienne Lynas affiche un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre grâce à la forte demande de terres rares.

La société australienne Lynas Rare Earths Ltd a affiché mercredi un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre, alors que la demande de métaux utilisés dans les véhicules électriques (VE) continue de croître dans le cadre d'un effort mondial de réduction des émissions de carbone.

Le plus grand producteur de terres rares au monde, en dehors de la Chine, a déclaré que son chiffre d'affaires avait atteint 202,7 millions de dollars australiens (145,58 millions de dollars) au cours des trois mois précédant le 31 décembre, contre 119,4 millions de dollars australiens un an plus tôt.

La production de néodyme et de praséodyme (NdPr) a toutefois chuté à 1 359 tonnes, contre 1 367 tonnes un an plus tôt.

(1 $ = 1,3924 dollar australien) (Reportage de Yamini C S à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi)