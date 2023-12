Lynas Rare Earths Limited est une société basée en Malaisie, qui se consacre à l'extraction et au traitement de minéraux de terres rares, principalement en Australie et en Malaisie, et au développement de gisements de terres rares. Les actifs de la société comprennent Mt Weld, Lynas Malaysia, Kalgoorlie et Lynas USA. Mt Weld est une mine de terres rares située à environ 35 kilomètres au sud de Laverton, en Australie occidentale. Lynas Malaysia est une installation de fabrication intégrée, qui sépare et traite des matériaux à base de terres rares, située dans la zone industrielle de Gebeng, près du port de Kuantan, en Malaisie. Kalgoorlie est une installation de traitement des terres rares située en Australie occidentale. Les filiales de la société comprennent Lynas Malaysia Sdn Bhd, Lynas Services Pty Ltd, Mount Weld Holdings Pty Ltd, Mount Weld Mining Pty Ltd, Lynas Africa Holdings Pty Ltd, Lynas Africa Ltd, Lynas USA LLC et Lynas Kalgoorlie Pty Ltd.

Secteur Métaux et minéraux précieux