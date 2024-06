Lynas Rare Earths Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à l'extraction intégrée de minéraux de terres rares en Australie, au traitement des minéraux en Australie et en Malaisie, et à la mise en valeur de gisements de terres rares. Les activités de la société comprennent Mt Weld, Lynas Malaysia, Kalgoorlie et Lynas USA. Elle se concentre sur le développement des ressources de Mt Weld, qui comprend l'exploration en cours, la production de concentrés de terres rares mixtes et un projet d'expansion visant à augmenter la production de concentrés pour soutenir 12 000 tonnes par an d'oxyde de NdPr fini. L'usine de matériaux avancés de Lynas Malaysia est située sur un site de 100 hectares dans la zone industrielle de Gebeng, une zone industrielle pétrochimique construite à cet effet près de Kuantan, sur la côte est de la Malaisie. Son usine de traitement des terres rares de Kalgoorlie se charge du traitement à valeur ajoutée des terres rares. Les filiales de la société comprennent Lynas Malaysia Sdn Bhd, Lynas Africa Ltd, Lynas Kalgoorlie Pty Ltd et Lynas USA LLC.

Secteur Métaux et minéraux précieux